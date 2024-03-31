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مرشح المعارضة التركية يعلن فوزه في انتخابات اسطنبول

3/31/2024 11:32:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا)-- أعلن رئيس بلدية اسطنبول ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه في الانتخابات المحلية بالمدينة.
وقال إمام أوغلو في تصريح صحفي "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".
وأوضح أنه يتقدم التصويت بأكثر من مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وأظهرت نتائج أولية أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا احتفظ بالسيطرة على المدن الرئيسية وحقق مكاسب ضخمة في أماكن أخرى في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم الأحد في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.
وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد عقب انتهاء عملية التصويت في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر خمس سنوات. (النهاية)

ط ا / م م ج




MENAFN31032024000071011013ID1108042254

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