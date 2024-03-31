مرشح المعارضة التركية يعلن فوزه في انتخابات اسطنبول

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 31 - 3 (كونا)-- أعلن رئيس بلدية اسطنبول ومرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه في الانتخابات المحلية بالمدينة.
وقال إمام أوغلو في تصريح صحفي "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".
وأوضح أنه يتقدم التصويت بأكثر من مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.
وأظهرت نتائج أولية أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا احتفظ بالسيطرة على المدن الرئيسية وحقق مكاسب ضخمة في أماكن أخرى في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم الأحد في مفاجأة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.
وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد عقب انتهاء عملية التصويت في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر خمس سنوات. (النهاية)
ط ا / م م ج
MENAFN31032024000071011013ID1108042254
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