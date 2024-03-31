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وزير المالية يبحث مع السفير الألماني القضايا ذات الاهتمام المشترك

3/31/2024 11:32:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف مع سفير جمهورية ألمانيا لدى دولة الكويت هانس رودولف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على الروابط ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والأعمال المكملة للمشروع مع بذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تسريع وتيرة المشاريع المحلية الأخرى مع الشركات الألمانية قيد التنفيذ بالإضافة إلى الرغبة المشتركة للتوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في المستقبل القريب. (النهاية)

م ض / أ م ح




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