وزير المالية يبحث مع السفير الألماني القضايا ذات الاهتمام المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 3 (كونا) -- بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف مع سفير جمهورية ألمانيا لدى دولة الكويت هانس رودولف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على الروابط ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان والأعمال المكملة للمشروع مع بذل الجهود والمساعي المشتركة لمواجهة التحديات والمعوقات.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تسريع وتيرة المشاريع المحلية الأخرى مع الشركات الألمانية قيد التنفيذ بالإضافة إلى الرغبة المشتركة للتوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين في المستقبل القريب. (النهاية)
م ض / أ م ح
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