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نادي الفتاة الكويتي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

3/31/2024 11:32:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 31 - 3 (كونا) -- تأهل نادي الفتاة الكويتي اليوم الأحد إلى نصف نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 التي تستضيفها مدينة جدة فيما خسر ناديي (التضامن) و(الفحيحيل) في مواجهات دور ربع النهائي ونادي (سلوى الصباح) في مواجهات دور المجموعات.
وشهدت نتيجة منافسات اليوم الثالث من البطولة فوز (نادي الفتاة) الكويتي على نظيره (الصناعات الحربية) العراقي بنتيجة 3-1 وخسارة (سلوى الصباح) الكويتي أمام (المرأة) القطري بنتيجة 3-1.
كما شهدت خسارة (الفحيحيل) الكويتي أمام (قطر) القطري بنتيجة 3-1 وخسارة (التضامن) الكويتي أمام (الإتحاد) السعودي بنتيجة 3-0.
وأقيمت اليوم مواجهات دور ربع النهائي لفئة الرجال والمواجهات الاخيرة من دور المجموعات لفئة السيدات.
وبهذه النتيجة يصعد (الفتاة) الكويتي الى دور نصف النهائي لفئة السيدات ليلاقي (المرأة) القطري فيما يلعب (سلوى الصباح) مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى السابع أمام (الصناعات الحربية) العراقي.
كما يلاقي (الفحيحيل) نظيره (التضامن) في مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن.
ومن المقرر ان يلعب غدا في منافسات الرجال دور نصف النهائي للبطولة حيث يلعب (الاتحاد) السعودي أمام (قطر) القطري و(البحرين) البحريني أمام (سار) البحريني.
وتلعب غدا مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن لفئة الرجال حيث يلاقي (التضامن) الكويتي نظيره (الفحيحيل) الكويتي والفائز منهما سيلاقي الفائز من المواجهة الاخرى بين (السد) القطري و(الأهلي) السعودي.
كما من المقرر ان يلعب غدا في منافسات السيدات دور نصف النهائي حيث يلعب (الفتاة) الكويتي امام (المرأة) القطري و(عالي) البحريني أمام (حمادة) الاردني في حين يلعب في مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى السابع (سلوى) الكويتي امام (الصناعات) العراقي والفائز منهما سيلاقي (الرائد) السعودي.
وانطلقت بالأول من أمس الجمعة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمدنية جدة والتي ستستمر حتى الثاني من أبريل بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا حيث تعد هذه أول استضافة سعودية في تاريخ اتحاد اللعبة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و (السد) و(قطر)من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات شاركت 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويضم نادي (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح فيما يضم نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم نادي (سلوى الصباح) خمس لاعبات جنى عبدالله وضحى خالد وجنى خالد وريان اسامه وجنى اسامه. (النهاية)

ف ن / ه س ص



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