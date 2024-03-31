نادي الفتاة الكويتي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 31 - 3 (كونا) -- تأهل نادي الفتاة الكويتي اليوم الأحد إلى نصف نهائي بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 التي تستضيفها مدينة جدة فيما خسر ناديي (التضامن) و(الفحيحيل) في مواجهات دور ربع النهائي ونادي (سلوى الصباح) في مواجهات دور المجموعات.
وشهدت نتيجة منافسات اليوم الثالث من البطولة فوز (نادي الفتاة) الكويتي على نظيره (الصناعات الحربية) العراقي بنتيجة 3-1 وخسارة (سلوى الصباح) الكويتي أمام (المرأة) القطري بنتيجة 3-1.
كما شهدت خسارة (الفحيحيل) الكويتي أمام (قطر) القطري بنتيجة 3-1 وخسارة (التضامن) الكويتي أمام (الإتحاد) السعودي بنتيجة 3-0.
وأقيمت اليوم مواجهات دور ربع النهائي لفئة الرجال والمواجهات الاخيرة من دور المجموعات لفئة السيدات.
وبهذه النتيجة يصعد (الفتاة) الكويتي الى دور نصف النهائي لفئة السيدات ليلاقي (المرأة) القطري فيما يلعب (سلوى الصباح) مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى السابع أمام (الصناعات الحربية) العراقي.
كما يلاقي (الفحيحيل) نظيره (التضامن) في مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن.
ومن المقرر ان يلعب غدا في منافسات الرجال دور نصف النهائي للبطولة حيث يلعب (الاتحاد) السعودي أمام (قطر) القطري و(البحرين) البحريني أمام (سار) البحريني.
وتلعب غدا مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى الثامن لفئة الرجال حيث يلاقي (التضامن) الكويتي نظيره (الفحيحيل) الكويتي والفائز منهما سيلاقي الفائز من المواجهة الاخرى بين (السد) القطري و(الأهلي) السعودي.
كما من المقرر ان يلعب غدا في منافسات السيدات دور نصف النهائي حيث يلعب (الفتاة) الكويتي امام (المرأة) القطري و(عالي) البحريني أمام (حمادة) الاردني في حين يلعب في مواجهات تحديد المراكز من الخامس الى السابع (سلوى) الكويتي امام (الصناعات) العراقي والفائز منهما سيلاقي (الرائد) السعودي.
وانطلقت بالأول من أمس الجمعة بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024 بمدنية جدة والتي ستستمر حتى الثاني من أبريل بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا حيث تعد هذه أول استضافة سعودية في تاريخ اتحاد اللعبة.
وشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و (السد) و(قطر)من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات شاركت 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويضم نادي (التضامن) الكويتي خمسة لاعبين هم مشعل دشتي وجابر البلهان ومرزوق الرشيدي وعبدالرحمن السويلم ومحمد صالح فيما يضم نادي (الفحيحيل) الكويتي فيضم خمسة لاعبين هم مشعل الكندري ومحمد حمية وخالد الفضلي وسالم الحسن وخالد الدبوس.
ويضم نادي (الفتاة) الكويتي أربع لاعبات هن منوه الشمري ومريم عبدالرحيم وشيخه الحمد وليو فاي فيما يضم نادي (سلوى الصباح) خمس لاعبات جنى عبدالله وضحى خالد وجنى خالد وريان اسامه وجنى اسامه. (النهاية)
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