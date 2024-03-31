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موجز الأخبار على نشرة كونااليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/31/2024 11:32:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143686 الكويت - محكمة التمييز تسدل الستار على الطعون الانتخابية ليصبح إجمالي المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الــ18 (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل 200 مرشح.




3143713 الكويت - الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الاعلام سعد العازمي يقول لكونا إن حملة "صوتك .. مستقبل وطن" لانتخابات مجلس الأمة 2024 تهدف إلى دعوة الناخبين للاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية بما يحقق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باختيار الأنسب والأكفأ لمجلس الأمة في هذا الاستحقاق الوطني.




3143706 الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق "سهل بزنس" للخدمات الالكترونية الحكومية للأعمال والأنشطة التجارية.






3143697 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن اتخاذ خطوات ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى "غوغل كلاود" من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.





3143689 الكويت - الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن عن مغادرة فريق إغاثي طبي كويتي مكون من 11 طبيبا واستشاريا بمختلف التخصصات الطبية والجراحية إلى مطار القاهرة متجها إلى قطاع غزة من أجل تقديم العون للقطاع الطبي في "مستشفى غزة الأوروبي" و "مستشفى الكويت التخصصي" وذلك حتى السابع مع إبريل المقبل.





3143711 عمان - إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية جراء عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.





3143710 رام الله - الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. (النهاية)


ه س ص



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