موجز الأخبار على نشرة كونااليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3143686 الكويت - محكمة التمييز تسدل الستار على الطعون الانتخابية ليصبح إجمالي المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الــ18 (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل 200 مرشح.
3143713 الكويت - الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الاعلام سعد العازمي يقول لكونا إن حملة "صوتك .. مستقبل وطن" لانتخابات مجلس الأمة 2024 تهدف إلى دعوة الناخبين للاضطلاع بمسؤوليتهم الوطنية بما يحقق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باختيار الأنسب والأكفأ لمجلس الأمة في هذا الاستحقاق الوطني.
3143706 الكويت - المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم يعلن أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر تطبيق "سهل بزنس" للخدمات الالكترونية الحكومية للأعمال والأنشطة التجارية.
3143697 الكويت - وزارة التجارة والصناعة تعلن اتخاذ خطوات ملموسة لنقل بعض خدماتها إلى "غوغل كلاود" من خلال نقل بوابتي شهادة المنشأ الإلكترونية وإدارة العقار بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير الخدمات وتعزيز الأمان والكفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
3143689 الكويت - الجمعية الكويتية للإغاثة تعلن عن مغادرة فريق إغاثي طبي كويتي مكون من 11 طبيبا واستشاريا بمختلف التخصصات الطبية والجراحية إلى مطار القاهرة متجها إلى قطاع غزة من أجل تقديم العون للقطاع الطبي في "مستشفى غزة الأوروبي" و "مستشفى الكويت التخصصي" وذلك حتى السابع مع إبريل المقبل.
3143711 عمان - إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية جراء عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.
3143710 رام الله - الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله. (النهاية)
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