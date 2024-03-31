الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) - شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، مساء أمس الأحد، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

ورحب قائد سلاح الجو بالمتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، مؤكداً تجدد اللقاء في هذا الشهر المبارك، مثمناً الدور الكبير الذي أنجزوه وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.

من جهتهم، ثمن المتقاعدون العسكريون هذه الدعوة واللفتة الكريمة في هذا الشهر الفضيل، والتي تؤكد حرص القوات المسلحة على إدامة التواصل المستمر مع أبنائها المتقاعدين العسكريين، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية.

يذكر أن سمو الأمير فيصل خدم في سلاح الجو الملكي طياراً مقاتلاً، وتسلسل في المناصب القيادية إلى أن استلم قيادة السلاح من عام 2002 حتى عام 2004.

وحضر مأدبة الإفطار عدد من ضباط سلاح الجو الملكي العاملين والمتقاعدين.

وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.

--(بترا)

ل م /ف ج

01/04/2024 00:13:25