بلدية معاذ بن جبل تكثف حملاتها لمكافحة الحشرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الاغوار الشمالية 31 آذار (بترا)- كثفت بلدية معاذ بن جبل في الاغوار الشمالية من حملاتها لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المناطق التابعة .
وقال رئيس البلدية ساري العبادي لوكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاحد ، إن الحملات تأتي اثر تزايد معاناة سكان الشونة الشمالية والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .
وأضاف ان حملات المكافحة ستشمل مختلف مناطق البلدية وهي الشونة الشمالية والعدسية والباقورة والمنشية ووقاص ، لافتا الى مواصلة تكثيف الرقابة الصحية لكوادر البلدية على سوق الشونة الشمالية خلال شهر رمضان الفضيل .
-- ( بترا )
أ غ / ع ط
31/03/2024 23:56:12
MENAFN31032024000117011021ID1108042249
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