بلدية معاذ بن جبل تكثف حملاتها لمكافحة الحشرات

MENAFN - Jordan News Agency)

الاغوار الشمالية 31 آذار (بترا)- كثفت بلدية معاذ بن جبل في الاغوار الشمالية من حملاتها لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المناطق التابعة .

وقال رئيس البلدية ساري العبادي لوكالة الأنباء الاردنية ( بترا ) اليوم الاحد ، إن الحملات تأتي اثر تزايد معاناة سكان الشونة الشمالية والبلدات والقرى المجاورة من الانتشار الكثيف للحشرات منذ عدة أيام، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مناطق الأغوار .

وأضاف ان حملات المكافحة ستشمل مختلف مناطق البلدية وهي الشونة الشمالية والعدسية والباقورة والمنشية ووقاص ، لافتا الى مواصلة تكثيف الرقابة الصحية لكوادر البلدية على سوق الشونة الشمالية خلال شهر رمضان الفضيل .

-- ( بترا )

أ غ / ع ط

31/03/2024 23:56:12