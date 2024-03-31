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توجيه بتهيئة المصليات والجوامع لإقامة صلاة عيد الفطر

3/31/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع , عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.
كما وجه بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة لعمارة بيوت الله، ودعمها والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.

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