المعارضة التركية تعلن فوزها في الانتخابات البلدية في انقرة واسطنبول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن المعارض أكرم إمام أوغلو احتفاظه برئاسة بلدية إسطنبول، كما أعلن المعارض منصور يافاش احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات.
وقال المسؤول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري "انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز"، في وقت أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع، تحقيقه تقدما مريحا للغاية على منافسه الرئيسي.
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