Monday, 01 April 2024 07:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعارضة التركية تعلن فوزها في الانتخابات البلدية في انقرة واسطنبول

3/31/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المعارض أكرم إمام أوغلو احتفاظه برئاسة بلدية إسطنبول، كما أعلن المعارض منصور يافاش احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات.
وقال المسؤول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري "انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز"، في وقت أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع، تحقيقه تقدما مريحا للغاية على منافسه الرئيسي.

MENAFN31032024000130011022ID1108042215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث