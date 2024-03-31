تخصيص 15800 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

وقال اتحاد الكرة ان التذاكر ستوزع، 4400 درجة أولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، 4400 درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات، 6400 درجة ثانية لجمهور النادي الفيصلي، 300 تذكرة درجة خاصة يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي، و300 تذكرة درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات.

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