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السقوط أمام دورتموند يجسد عشوائية بايرن تحت قيادة توخيل

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - هنأ توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، منافسه باير ليفركوزن على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند 0-2، أول من أمس السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة 27 من البوندسليجا.
وقال توخيل في تصريحات لسكاي سبورتس عقب المباراة عند سؤاله عما إذا كان لقب الدوري قد حسم: "نعم بالطبع، بعد مباراة اليوم، لا نحتاج للحديث عن أي شيء، تهانينا لليفركوزن".
وأضاف: "من الصعب تفسير الأمر، ما قدمناه بكل تأكيد ليس كافيا، من الواضح أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا للدخول للمباريات بالنهج والشغف المناسبين".
يذكر أن باير ليفركوزن قلب تأخره أول من أمس بهدف لانتصار بنتيجة (2-1) أمام ضيفه هوفنهايم، ليبتعد في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ.
من جانبه، أعرب جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونيخ، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه.
وقال كيميتش في تصريحات عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "الأمر محبط للغاية ويصعب تفسيره".
وأشار كيميتش إلى فقدان بايرن الحافز أمام دورتموند، فقال: "في هذه المباراة لا تحتاج لمن يحفزك، لكن لم نظهر ذلك على الإطلاق، كان الشعور بأنه لا يوجد شيء للعب من أجله، كانت المباراة أشبه بلقاء ودي".
وأكد: "بصرف النظر عن الوضع في جدول الترتيب، هذا لا يجب أن يحدث أبدا لنا، خصوصا في مباراة على أرضنا أمام دورتموند".
أما لاعب بايرن المخضرم توماس مولر فقال: "لست مدرس حساب، ولكن أعلم حسابيا أن كل شيء ما يزال ممكنا. ولكن لنتحدث بصراحة، هذا غير واقعي".
وخسارة بايرن ميونيخ على أرضه أمام دورتموند هي الأولى له منذ العام 2014.
وسيرحل توخيل، الذي واجه انتقادات شديدة، عن الفريق في الصيف. وكان تم تعيينه في آذار (مارس) 2023 خلفا ليوليان ناجلسمان، ورغم فوزه بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي في اليوم الأخير، فشل توخيل في جعل بايرن متماسكا، بان يكون لديه قوة هجومية وصلابة دفاعية.
في الوقت نفسه، يمتلك باير ليفركوزن معظم الأشياء التي افتقدها بايرن هذا الموسم. وتحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، لم يخسر ليفركوزن في كافة المسابقات وما يزال ينافس على لقبي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي.
وأصبحت الأهداف التي تسجل في اللحظات الأخيرة والانتصارات في الوقت بدل الضائع علامة مسجلة لليفركوزن هذا الموسم.
ففي مطلع هذا الشهر، تأهل ليفركوزن لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعدما سجل باتريك شيك هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز الفريق على كاراباج 3-2.
وأعلن ألونسو يوم الجمعة الماضي إنه سيستمر في تدريب ليفركوزن خلال الموسم المقبل. هذه الانباء أحبطت العديد من الفرق الأوروبية التي كان تسعى للتعاقد مع المدرب، وكان من بينهم بايرن.
وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية لشبكة "زد دي إف" قبل عيد الفصح: "ستبحثون عن البيض، وأنا سأبحث عن مدير فني".
وربطت تقارير صحفية اسم ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بالعودة لتدريب بايرن، ولكن إيبرل رفض التعليق على هذه التكهنات.
إلى ذلك، انتقد شتيفان إيفنبرج، القائد السابق لفريق بايرن ميونيخ، بشدة الأوضاع في الفريق عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند.
وقال ايفنبرج أمس في برنامج "دوبل باس" على شبكة "سبورت 1" :" في النهاية كانت ضربة موجعة لبايرن ميونخ.. بالتأكيد مخيبة للآمال".
ويرى إيفنبرج (55 عاما) الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في 2001، إنه لم يعد هناك وحدة بين لاعبي الفريق، وأن توخيل ليس المذنب الوحيد.
وقال :"الأساس هو المدرب، ولكن أيضا يجب أن تسأل اللاعبين أيضا، المباراة كانت أشبه بمباراة تجريبية، مباراة تحضيرية. لم يأخذ بايرن المباراة على محمل الجد".
وقال إن فريق بايرن فشل في اكتساب الثقة بالنفس وتحقيق نتيجة مميزة قبل مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي بايرن ميونيخ مع آرسنال في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يومي 9 و17 نيسان (أبريل) المقبل.
في الجهة المقابلة، أعرب إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن سعادته بعد التغلب على بايرن ميونيخ.
وقال تيرزيتش في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورت ألمانيا": "بالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوى الذي قدمناه اليوم، استحقينا الانتصار ويمكننا البناء على ذلك".
وأضاف: "كان لزامًا علينا التحلي بالشجاعة والمرونة والعمل بقوة، وعندما تتحقق هذه النقاط، تحصل على ما تحتاج إليه من الحظ للفوز هنا، عملنا بقوة على مدار 90 دقيقة ونشعر بالرضا الشديد".
وتابع: "الأمر صعب للغاية بالنسبة لي، فعند الخسارة يكون كل شيء سيء، وعند تحقيق الانتصار يتم طرحة أسئلة بشأن عدم مشاركة بعض اللاعبين، الآن فزنا على البايرن ونتحدث عن بعض الأمور السلبية التي حدثت في الأسابيع الماضية".
وواصل: "حققنا الآن الانتصار الخامس تواليًا، والأسابيع المثيرة من الموسم قادمة، وسنرى في النهاية ما إذا حققنا هدفنا أم لا، وعندما نقدم المستوى الذي قدمناه اليوم، يكون من الصعب التغلب علينا".
وأتم: "اليوم أظهرنا وجه دوري الأبطال، وهذه هي الحالة التي نريد من خلالها خوض المباريات الأخيرة في البوندسليجا حتى نخوض مباريات دوري الأبطال على ملعبنا الموسم المقبل".
ثنائية الضيوف حملت توقيع كريم أديمي وجوليان رايرسون في الدقيقتين 10 و83، ويبقى الأول، من أبرز النقاط المضيئة في المباراة، بعدما سجل الهدف الأول، ما منح فريقه ثقة كبيرة لإسقاط بايرن.
كما شكل أديمي، خطورة هجومية دائمة في جبهة جوشوا كيميتش.
وأعاد ماتس هوميلز مدافع دورتموند، ذكريات تألقه في السنوات الماضية سواء رفقة ناديه السابق بايرن ميونيخ أو المنتخب الألماني.
وتصدى هوميلز ببراعة لكل هجمات بايرن ميونسخ، مع سيطرته التامة على منطقة الجزاء، ونجاحه في معظم الثنائيات والكرات العرضية.
من ناحيته، قدم إيان ماتسين، مباراة مميزة على الجانب الدفاعي، وتميز بشكل أكبر في قطع الكرات والمساهمة في التحولات السريعة لدورتموند في المرتدات، ونجح ماتسين في تقديم الزيادة العددية دائمًا بالتقدم للأمام في الجانب الأيسر.
وتألق جمال موسيالا رفقة بايرن ميونيخ في الفترة الأخيرة بالمساهمة في الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة في آخر 5 مباريات بالبوندسليجا، لكنه غاب تمامًا عن مباراة أول من أمس.
ولم يترك موسيالا، بصمة مؤثرة أمام بوروسيا دورتموند، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 63.
ويعد هاري كين من أبرز نجوم البايرن هذا الموسم بتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 31 هدفًا، لكنه عانى من سوء الحظ في لقاء اليوم بإهدار العديد من الفرص، من بينها فرص محققة للتسجيل مثل الرأسية التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 23.
ويبدو أن الحرب الكلامية بين المدير الرياضي لبايرن ميونخ ماكس إيبرل، ووكيل أعمال ألفونسو ديفيز، أثرت بشدة على مستوى الدولي الكندي.
وكان ديفيز من نقاط ضعف بايرن ميونخ الدفاعية، ولم يقدم في الوقت ذاته، المساهمة الهجومية
المطلوبة.-(وكالات)

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