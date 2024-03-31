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تين هاج ينتقد لاعبي مانشستر يونايتد.. وبوكيتينو يعبر عن إحباطه

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - وجه إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة للاعبيه عقب التعادل مع برينتفورد (1-1) أول من أمس السبت، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وظهر يونايتد بمستوى مخيب للآمال، إذ وجه برينتفورد نحو مرماه أكثر من 30 تسديدة، لكن الحظ حالفه بإهدار أصحاب الأرض الكثير من الفرص التهديفية.
وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "جارديان"، قال المدرب الهولندي: "لم نكن نستحق الفوز، لكن كان يتعين علينا الخروج بالانتصار طالما سنحت لنا هذه الفرصة".
وسجل يونايتد هدف التقدم في الدقيقة (90+6)، لكنه استقبل بعدها بـ3 دقائق هدف التعادل.
وأضاف تين هاج: "لقد أظهرنا مرونة طوال المباراة، لكننا لم نتحل بالشراسة، بل كان برينتفورد أفضل منا في هذا الجانب، أظهرنا شغفا أكبر ورغبة في بعض اللحظات، لكن عندما لا تلعب جيدا، هناك فرصة أيضا للفوز، وكنا قريبين من ذلك، وهذا ما جعلني محبطا بشدة.. كانت هناك روح قتالية لدينا، لكنها لم تكن كافية".
وفي ختام تصريحاته، أشاد تين هاج بحارسه الكاميروني أندريه أونانا بعدما دافع عن مرماه في الكثير من المناسبات، مضيفا: "نتائجنا مستقرة منذ يناير الماضي، ونستقبل الكثير من التسديدات، لكننا لا نتلقى أهدافا كثيرة".
وبحسب شبكة "سكواكا"، فإن برينتفورد أصبح أول فريق يلمس الكرة في منطقة جزاء منافسه بمباراة واحدة هذا الموسم في البريميرليج، أكثر من 80 مرة.
ومنذ بداية الموسم 2016-2017، هناك فريقان فقط لمسا الكرة أكثر من 70 مرة بمنطقة جزاء يونايتد في مباراة بالبريمير ليج، وهما مانشستر سيتي وبرينتفورد.
وكان سيتي قد حقق ذلك في مباراة الفريقين بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، لكن يونايتد لم يخسر في هاتين المباراتين.
وأفادت شبكة "أوبتا" بوصول برينتفورد إلى 85 لمسة بمنطقة جزاء الضيوف، وهو أعلى رقم يتحقق في آخر 3 مواسم بالبريمير ليج خلال مباراة واحدة.
واستقبال يونايتد 106 تسديدات على مرماه، خلال مبارياته في آذار (مارس) الماضي.
ويعد برينتفورد، الأكثر تسديدا على مرمى رجال المدرب إيريك تين هاج، بواقع 31 تسديدة، يليه مانشستر سيتي (27)، ليفربول (25) وإيفرتون (23) تسديدة.
من جانبها، ذكرت "سكواكا" أن يونايتد واجه هذا الموسم، أكبر عدد من التسديدات، بواقع 498 تسديدة، أكثر من مانشستر سيتي وآرسنال مجتمعين (464).
المثير أنه لا يزيد عن يونايتد في هذا الرقم السلبي، سوى 3 فرق، اثنان منها في منطقة الهبوط، وهما شيفيلد يونايتد ولوتون تاون.
بوكيتينو محبط
عبر مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، عن إحباطه من تعادل فريقه مع ضيفه بيرنلي 0-0 أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لممتاز.
وأهدر تشيلسي تقدمه مرتين، رغم أن منافسه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لطرد لاعبه لورنز أوسيجنون.
وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا محبط للغاية. لم نظهر الثبات والقدرة على التعامل مع المباراة. لقد سمحنا للقيام ببعض الحركات من الركلات الثابتة للحصول على بعض الإيمان".
وتابع: "إنها نتيجة تظهر أننا بحاجة إلى التحسن في العديد من المجالات إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة".
وأضاف: "كان من السهل جدًا عليهم الوصول إلى الثلث الأخير، لم نكن عدوانيين بما يكفي في اللعب المفتوح والدفاع عن الركلات الثابتة، نحن بحاجة إلى التحسن كفريق وأن نكون أكثر قدرة على المنافسة".
وعما إذا شعر بالتعاطف مع مدرب بيرنلي فنسان كومباني الذي حصل على بطاقة حمراء لاعتراضه على احتساب ركلة جزاء على فريقه، قال المدرب الأرجنتيني: "لا أعرف ما الذي حدث هناك. أعتقد أنها كانت ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية. أستطيع أن أتفهم إحباطهم ولكن هذه هي كرة القدم".
وأردف: "لقد ألغى حكم الفيديو المساعد هدفًا لديساسي لكننا لم نشكو. نحن نتفهم قرار حكم الفيديو المساعد ونتقبل القواعد".
لوبوف يلوك إدارة تشيلسي
وجه مدافع تشيلسي السابق فرانك لوبوف، انتقادات لاذعة لإدارة النادي، متهما إياها بتدمير الفريق.
ويقدم تشيلسي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مستويات متواضعة هذا الموسم.
وقال لوبوف في تصريحات لشبكة "إي اس بي ان": ""آسف، لكن الأشخاص في مجلس الإدارة دمروا هذا النادي. هذا ما عليك مواجهته. كيف يمكنك إعادة بناء ذلك؟ لا أعلم، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً".
وأضاف: "تحدثت عن ذلك كثيرًا وقد سئمت من تكرار كلامي.. طالما ليس لديك أشخاص تعتمد عليهم، أي لاعبين ذوي خبرة، فلن تتمكن من بناء أي شيء. هذا هو ما تواجهه عندما تحاول بناء فريق من لاعبي الأكاديمية".
وكان غضب لوبوف موجهًا إلى حد كبير إلى المالكين المشاركين تود بويلي وبهداد إقبالي، اللذين أشرفا على واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ تشيلسي الحديث، منذ استكمال عملية الاستحواذ على النادي في العام 2022.
وتابع: "لاعبو تشيلسي ليس لديهم القدرة على التحمل، لا شيء في قلوبهم، ولا شيء في عقولهم، ولا يعرفون ماذا يفعلون".
وأردف: "إنه أمر غير احترافي وغير عادل للأشخاص الذين يحبون هذا النادي. لقد سئمت. لعب بيرنلي بـ10 لاعبين وكان يجب أن يفوز بالمباراة، أريد أن أهنئ المشجعين بقدرتهم على الذهاب إلى ستامفورد بريدج لمشاهدة ذلك".
إيمري قلق على واتكينز
واجه أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا أوقاتا صعبة، قبل تحديد حجم إصابة نجمه الدولي أولي واتكينز، في أوتار الركبة.
وخرج واتكينز مصابا بين شوطي المباراة التي فاز فيها استون فيلا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد أول من أمس، بسبب إصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته.
وتحوم الشكوك حول مشاركة واتكينز في المباراة أمام مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع، في ظل مساعي فريقه للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال إيمري أول من أمس: "كان يشعر بشيء ما في أوتار الركبة، بشكل أو بآخر، وأخبرنا بأنه يستطيع الاستمرار في الملعب، لكن الطبيب أكد لنا أنه من الأفضل عدم المخاطرة باستمراره، وقررنا استبداله".
وأضاف "سيخضع لفحوصات طبية، ربما يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، نأمل ألا تكون إصابة قوية، سنرى".
بوستيكوجلو يشيد بسون
أشاد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، بتألق مهاجم الفريق الكوري الجنوبي هيونج سون مين، بعدما نجح في تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة منح فريقه الفوز 2-1 على لوتون تاون أول من أمس.
ونجح توتنهام في تعزيز آماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف أمام لوتون الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة: "أنا متأكد أنه يشعر بالإرهاق، بالطبع، هذا أمر صعب، حينما كنت مدربا للمنتخب الأسترالي، كان لدينا عدد من اللاعبين يتواجدون في أندية بمناطق مختلفة من العالم".
وأضاف: "إنها مسافات طويلة، والتوقيت يكون مختلفا، لكنني كما قلت من قبل سون لا يبحث عن تلك الأعذار".
وتابع مدرب توتنهام: "بالنسبة له حينما يكون جاهزا، فهو يرغب في اللعب على أعلى مستوى ممكن وهو يواصل العمل على ذلك".
وأوضح: "اللعب لمنتخب بلاده هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة له، واللعب لصالح ناديه كذلك، ولن يسمح بحدوث أي اختلاف أو نقص في معاييره للتألق".
وواصل: "بغض النظر عن المنافس أو المباراة لديه نفس المستوى العالي من التوقعات لنفسه ليكون أفضل ما كان عليه، من الصعب أن
تكون كذلك". -(وكالات)

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