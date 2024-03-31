Monday, 01 April 2024 07:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختبار صعب لشلباية في بداية مشواره ببطولة مراكش للتنس

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يخوض لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اختبارا صعبا في مستهل مشواره ببطولة مراكش المغربية ذات الـ250 نقطة، عندما يلتقي الإيطالي فلافيو كوبولي بدور الـ32 اليوم، في البطولة التي تقام على الملاعب الترابية، وتستمر حتى السابع من شهر نيسان (أبريل) الحالي.
ويتطلع شلباية إلى فك النحس الذي يلازمه في الفترة الماضية، من خلال عدم قدرته بالفوز في مباراته الأولى بالجدول الرئيسي من كل بطولة يشارك فيها، حيث خرج مؤخرا من بطولة "جيرونا تشالنجر" من الدور الأول، ومن بطولة "سيكشفهيرفار تشالنجر"، وبطولة سوق دبي المفتوحة وبطولة قطر المفتوحة.
ويتواجد شلباية حاليا بالمركز 228 عالميا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، نجح في الفوز بلقب وحيد خلال العام الحالي، والذي كان برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون بزوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر".
وتعد مواجهة اليوم السابعة لشلباية أمام لاعبين من إيطاليا منذ بداية العام الحالي، حيث سجل نتيجة الفوز في مناسبتين، مقابل تعرضه للخسارة في 4 مواجهات، علما بأن انتصاره في المناسبتين جاء على لاعبين غير متواجدين ضمن أفضل 100 لاعب بالعالم، بحسب التصنيف.
ويلتقي شلباية حال تحقيقه الانتصار اليوم، الفائز من مواجهة الروسي بافل كوتوف والمغربي إليوت بنشيتريت، علما بأن الفائز باللقب يحصل على مبلغ مادي يتجاوز 88 ألف دولار، و250 نقطة، فيما يكتفي الوصيف بالظفر بـ165 نقطة وأكثر من 51 ألف دولار، على أن يحصل من يصل لدور ثمن النهائي على 25 نقطة وما يزيد على 10 آلاف دولار.
ويشارك في بطولة مراكش عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الصربي لاسلو دجيري (المصنف 35 عالميا)، النمساوي سيباستيان أوفنر (المصنف 40 عالميا)، البريطاني دانيال إيفانس (المصنف 43 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 53 عالميا)، الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا (المصنف 55 عالميا)، الكازخي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 58 عالميا)، الأرجنتيني ماريانو نافوني (المصنف 59 عالميا).
وكل من الإسباني روبرتو كاربايس باينا (المصنف 64 عالميا)، الأسترالي ألكسندر فوكيتش (المصنف 65 عالميا)، الروسي بافل كوتوف (المصنف 67 عالميا)، الإسباني جاومي مونار (المصنف 72 عالميا)، الفرنسي لوكا فان آش (المصنف 80 عالميا)، الفرنسي آثر ريندركنيش (المصنف 82 عالميا)، السويسري ستان فافرينكا (المصنف 83 عالميا)، الفرنسي ألكساندر مولر (المصنف 85 عالميا)، الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 89 عالميا)، والهندي سوميت ناجال (المصنف 97 عالميا).

MENAFN31032024000072011014ID1108042210

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث