الجزيرة يطالب الفيصلي والسلط بـ55 ألفا.. رؤساء أندية المحترفين يجتمعون في الأهلي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجزيرة يطالب الفيصلي والسلط بـ55 ألف دينار

طالب نادي الجزيرة، إدارة ناديي الفيصلي والسلط، بضرورة دفع 55 ألف دينار لصندوق النادي، وهو المبلغ الذي يأتي تحت بند الرعاية "تعليم وتدريب"، للاعبي الجزيرة بكر كلبونة وحمد البلاونة اللذين انتقلا لفريقي الفيصلي والسلط.

وانتقل كلبونة من الجزيرة إلى الفيصلي، حيث يلعب حاليا في صفوف الفريق، كما انتقل البلاونة إلى فريق السلط.

وقال أمين سر نادي الجزيرة منعم فاخوري، أن النادي خاطب رسميا اتحاد كرة القدم، لطلب مبلغ 20 ألف دينار من الفيصلي بدل رعاية للاعب كلبونة لمدة 4 سنوات، كما خاطب الاتحاد أيضا لطلب مبلغ 35 ألف دينار من السلط بدل رعاية للاعب البلاونة لمدة 7 سنوات.

وقال فاخوري في تصريح لـ"الغد" : اتحاد كرة القدم، سيقوم بعرض طلب الجزيرة على اللجنة المتخصصة في الاتحاد، من أجل دراسة الطلب ومن ثم اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالموضوع.

رؤساء أندية المحترفين يجتمعون في الأهلي اليوم

ينتظر أن يعقد رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين، اجتماعا في مقر النادي الأهلي، لبحث العديد من الأمور والتفاصيل التي تهم الأندية التي تعيش في أزمة مالية خانقة.

ويأتي هذا الاجتماع، في ظل علاقة متوترة مع اتحاد كرة القدم، خاصة في ظل عدم الاتفاق على العديد من التفاصيل المالية، من ضمنها الدعم الذي خصصه الاتحاد للأندية والبالغ قيمته نصف مليون دينار، وهو ما رفضته الأندية التي طالبت بمليون دينار، ليأتي رد الاتحاد بالرفض، ما تسبب في تصاعد الخلاف، وبالتالي رفض الأندية للدعوة التي وجهها الاتحاد لرؤساء الأندية لحضور جلستين حواريتين، قبل إطلاق إستراتيجية كرة القدم الأردنية للسنوات الأربعة المقبلة.

رؤساء الأندية يبحثون خلال اجتماعهم المقترح اليوم، التفاصيل المالية، كما سيعربون عن رفضهم لتوجه الاتحاد لإقامة بطولة كاس الأردن للفئات العمرية، حيث تعترض الأندية على تخصيص الاتحاد لمبلغ ألف دينار لكل فئة مشاركة في البطولة، حيث ترى الأندية أن هذا المبلغ المتواضع لا يكفي تكاليف مباراة واحدة للفئات، فكيف يتم تخصيصه لمشاركة كاملة للفريق في بطولة الفئات.

عموتة يدرس الذهاب إلى قطر لمتابعة "الأولمبي"

يدرس المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، فكرة مرافقة المنتخب الأولمبي تحت سن 23 إلى قطر، لمتابعته خلال منافسات بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة اعتبارا من يوم 15 الشهر الحالي.

ولم يحسم عموتة حتى يوم أمس أمره بمرافقة المنتخب الأولمبي، ولكنه وقبل سفره إلى المغرب تحدث عن إمكانية التوجه إلى قطر، لرصد المنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريبه عبدالله ابو زمع.

وينتظر اتحاد الكرة تأكيد عموتة بشأن الذهاب إلى الدوحة، من أجل ترتيب حجوزات السفر.

وكان عموتة وعقب مباراة المنتخب الوطني وباكستان التي جرت يوم 26 الشهر الماضي، توجه وكادره الفني المغربي من عمان إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمره، قبل أن يغادر من السعودية إلى المغرب في إجازة، بسبب توقف مشاركات المنتخب الوطني، بانتظار استئناف التدريبات خلال حزيران (يونيو) المقبل، حيث يستعد منتخب النشامى لخوض مباراتين مهمتين بتصفيات كأس العالم أمام منتخبي طاجكستان والسعودية.

يشار إلى أن عموتة غادر إلى المغرب برفقة الجهاز الفني المساعد، باستثناء المدرب العام الذي يقيم حاليا في الأردن.

هشام يشتكي بلاطة الفلسطيني لـ"فيفا"

اشتكى اللاعب الأردني محمد هشام، شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي شباب بلاطة الفلسطيني، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة والبالغة حوالي 25 ألف دولار.

وسبق لهشام وأن احترف في صفوف فريق شباب بلاطة، قبل أن يغادر من دون الحصول على المستحقات، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي "فيفا".

وأكد المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب، أن هشام قدم شكوى للفيفا للمطالبة بمستحقات وصلت قيمتها إلى 25 ألف دولار.

الحسين إربد يعسكر في عمان.. ويستضيف محاضرات المتطلب التثقيفي

يتوجه فريق الحسين إربد لكرة القدم، يوم الخميس المقبل إلى عمان، للدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة، استعدادا لملاقة فريق الوحدات في اليوم التالي على ستاد عمان، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويأتي هذا المعسكر المغلق، لمنح اللاعبين فرصة أطول من الراحة، استعدادا لهذه المباراة التي ستحسم بنسبة كبيرة مسألة فوز الحسين بلقب دوري المحترفين، حيث أن فوز "الأصفر" يمنحه خطوة واسعة نحو الظفر باللقب لأول مرة في تاريخة.

ويستثمر نادي الحسين إربد تواجد فريقه في عمان، لتنظيم محاضرات تتعلق بالمتطلب التثقيفي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، حيث سيخضع لاعبو الحسين إربد خلال معسكرهم في الفندق لأربع محاضرات، ضمن خطة الحصول على الرخصة الآسيوية.

جمهور الحسين يطلق العنان لمخططات الاحتفال بالدوري

كشف عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد، أن حلم الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بات قريبا، بعد الفوز الأخير الذي تحقق على معان بالدوري أول من أمس. وعقب نهاية المباراة أمام معان، أطلق عدد من محبي "الأصفر" العنان لأفراحهم، بل ذهب البعض لرسم خطة احتفالات مدينة إربد باللقب، من خلال حفل كبير على دوار وصفي التل، وما شابه من فقرات منوعة للاحتفالات.

ورغم أن البعض طالب بالتريث لحين اتضاح الرؤيا بشكل رسمي، إلا أن الجماهير باتت ترى الحلم أقرب من أي وقت مضى للتحقق، مطالبين اللاعبين بمزيد ن الجهد في المباريات المقبلة، لا سيما وأن اداء الفريق لم يكن مقنعا في المباريات الأخيرة.

بطولة خماسي الكرة تحمل اسم الراحل الخلايلة

ظفر فريق مستودعات شقير، بلقب بطولة الراحل عبد الحليم الخلايلة لخماسي كرة القدم، بعد تغلبه بالمباراة النهائية على فريق أبو لبدة بفارق الركلات الترجيحية 3/2 . و توج راعي البطولة النائب خليل عطية الفائزين، بحضور مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، و عمار الداود وعائلة الفقيد وجمهور غفير. وأقيمت البطولة على الملاعب الخماسية الخارجية في مدينة الحسين للشباب [ ملاعب عبد الحليم الخلايلة ] ، بتنظيم وإشراف عدد من أفراد عائلة المرحوم ومن أصدقائه ومحبيه.

كواليس النجوم

. حكم مباراة الحسين إربد ومعان بدوري المحترفين أول من أمس، استقبل انتقادات كثيرة بسبب عدم طرده لحارس مرمى الحسين إربد من المرة الأولى، والاكتفاء ببطاقة صفراء، قبل تدخل الحكم الرابع الذي أبلغه بضرورة اشهار البطاقة الحمراء للحارس.. الحكم الرابع تقمص دور تقنية الفيديو المعروفة بـ"الفار"... المتابعون يتمنون ألا يتم تجربة حكام لا يملكون الخبرة في مباريات مهمة.

. إدارة نادي الجليل، وقبيل مباراة الفريق أمام الأهلي التي جرت أمس بدوري المحترفين، حرصت على زيارة الاعبين ووعدتهم بمكافأة مجزية في حال تحقيق الفوز.. اللاعبون تساءلوا عن قيمة المكافأة المجزية في نظر الإدارة... يشار إلى أن نادي الجليل يعاني من أزمة مالية ضائقة.

. محترف أجنبي في صفوف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، رفض المشاركة في التدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا..المحترف جيد المستوى، نجح في الضغط على الإدارة، وإجبارها على دفع جزء من مستحقاته المالية، قبل أن يعود للتدريبات.

. يفترض أن يتواجد في عمان اليوم، أمين عام اتحاد كرة القدم الفلسطيني فراس أبو هلال، من أجل ترتيب بعض التفاصيل، من ضمنها بعض التفاصيل المتعلقة باحتراف أكثر من لاعب أردني في فلسطين في الفترة الماضية، وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالمنتخب الفلسطيني خلال مشاركته في تصفيات المونديال خلال حزيران (يونيو) المقبل.