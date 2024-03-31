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سعادة: أتمنى تتويج الحسين بلقب الدوري والصعود مع الخور لـالنجوم

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تمنى لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق الخور القطري إبراهيم سعادة، تتويج فريقه السابق الحسين إربد بلقب دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2023-2024، للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وبين سعادة في حديثه لـ "الغد"، أن فريق الحسين استعد جيدا لهذا الموسم، وضم نخبة من اللاعبين على الصعيد المحلي، إلى جانب توفر دكة بدلاء قوية قادرة على خدمة أفكار المدرب وتحقيق الفوز بكل المباريات.
وأضاف: "الفارق النقطي بين الحسين والقطبين الفيصلي والوحدات يجعله قريبا من حسم اللقب، لكن الفريق عليه التركيز في جميع المباريات المقبلة، ويجب تكثيف العمل خلال فترات التوقف المستمرة على الدوري من أجل تجنب الملل".
وكان سعادة، حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، متفوقا على حمزة الدردور وأنس العوضات، بعد أن قدم مستويات لافتة، تكللت في تواجد الحسين إربد بالمركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن بطل الدوري الفيصلي.
وعن عودته إلى تشكيلة "النشامى" الأساسية للمرة الثانية تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، في مواجهة الإياب أمام باكستان، بعد أن كان أساسيا في أول حضور للمدرب أمام النرويج، ثمن سعادة ثقة المدرب به، متمنيا أن يواصل تقديم المستويات الجيدة لإرضاء الجماهير الأردنية.
وتابع: "بكل تأكيد العودة للتشكيل الأساسي يمنحني الدافع لتقديم الأفضل من أجل مواصلة الحضور بصفة أساسية، والجميل في الفترة الحالية من خلال الاستقرار الفني على اللاعبين، هو أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، والجميع يتمنى الخير لزميله الذي يلعب بالمركز نفسه".
ولفت سعادة إلى أنه من الصعب أن يقتنع كل لاعب ينضم للمنتخب الوطني، بالاكتفاء بإنجاز وصافة بطولة كأس آسيا، موضحا أن الهدف واضح منذ زيادة عدد المنتخبات عن قارة آسيا إلى 8 منتخبات، وهو التأهل إلى كأس العالم.
وأكد سعادة، أنه فخور بانتقاله لفريق الخور القطري مع بداية الموسم الحالي، موضحا أنه يتطلع منذ انضمامه إليه إلى التأهل لدوري نجوم قطر الموسم المقبل.
وتابع: "كان الخور قريبا في الموسم الماضي من التأهل لولا الخسارة التي تعرض لها في المباراة الفاصلة أمام الشمال، وفي الموسم الحالي، نمتلك فرصة كبيرة للتأهل، ولدينا الثقة والعزيمة الكافية لتحقيق هدفنا".
وذكر سعادة، أن قدوم زميله في المنتخب الوطني علي علوان، إلى صفوف الخور خلال مرحلة الإياب من دوري الدرجة الثانية القطرية، ساهم في زيادة القوة الهجومية للفريق، مؤكدا أنه وعلوان يتطلعان إلى تحقيق إنجاز أردني آخر خلال العام الحالي.
وأشاد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، بالفترة التي قضاها مع الزوراء العراقي، والذي نجح من خلالها في ترك بصمة كبيرة مع زميله بالفريق ذاته وقتها محمد أبو حشيش، مؤكدا اعتزازه بالفترة الجميلة التي قضاها مع فريق الجزيرة على الصعيد المحلي، وتمنى له العودة القوية إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

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