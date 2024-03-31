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أبناء العم أمير وهشام شابان يتألقان في عالم المحركات الميكانيكية

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- يتمتع أبناء العم أمير هشام النجار وهشام أمير النجار بخبرات كبيرة في عالم المحركات، ويتنافسان في سباقات السرعة والرالي والجميخانا، ويستعدان للمشاركة في سباق الهضبة الباها الذي سيقام في السعودية بالفترة من 5-6 حزيران (يونيو) المقبل.
وأعلن هشام أمير النجار عن مشاركته في 9 سباقات في السعودية للهضبات والأوتوكروس وكسر الزمن (تايم اتاك).
ويعد السائق الشاب أمير النجار، مشروع بطل حقيقي في عالم المحركات، فهو نجل بطل سباقات السرعة وتل الرمان هشام النجار، ويحظى بدعم كبير من عميه أيمن وأمير ويستمد منهما خبرة كبيرة في عالم الرياضة الميكانيكية.
وقال أمير النجار لـ:"الغد": "أدرس حاليا إدارة أعمال في بريطانيا، وأنتهز الفرصة للمشاركة في السباقات، كسباق الجميخانا، وسأعمل على تنظيم وقتي من أجل المشاركة في سباق الهضبة السعودي، وتحقيق مزيد من الانجازات.. علي أن أقوم بتنظيم وقتي ما بين الدراسة الجامعية والمشاركة في السباقات.
وأضاف: في المقام الأول أتوجه بالشكر إلى والدي البطل هشام النجار، الذي يمدني بكل خبراته في عالم المحركات".
واستكمل حديثه بالقول: "بدأت المشاركة في رياضة السيارات في سباقات الكارتينغ العام 2014، وتوجت في سباقات الكارتينغ 7 مرات، ففي العامين 2014 و2015، حققت لقب بطولة الأردن للكارتينغ لفئة الميني ماكس، وفي العام 2015، فزت بلقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة الجونيور ماكس، وفي العام 2017، نلت لقبي الجونيور ماكس والجونيور إكس 30، وفي العامين 2019 و2020، أحرزت لقب بطولة الأردن لفئة السينيور ماكس، ونلت لقب بطل مصر للكارتينغ العام 2016 لفئة الجونيور، وشاركت كأول أردني العام 2019 في تجارب أكاديمية ريتشارد ميلز للسائقين الواعدين، والتي أقيمت على حلبة بوغاتي – لومان الفرنسية، ومن أهم إنجازاتي نيل لقب الجولة الأولى من بطولة "إيامي إكس 30 ثيرتي تشالينج" للكارتينغ، التي أقيمت في الإمارات العام 2019 بمشاركة أبطال عالميين وعرب وأردنيين".
وواصل حديثه عن إنجازاته بالقول: "نلت لقب سباق الشارقة الأول العام 2019، إضافة إلى لقب الجوله الأولى من بطولة الإمارات الدولية للكارتينغ، وحصلت على المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط وأفريقيا العام 2020، وحققت المركز السابع في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأولى في الـ"كروس كارت".
ووضع ابن عمه هشام أمير النجار، بصمته على سباقات الهضبة، بفوزه في الجولة الثالثة من بطولة السعودية، العام الماضي معتليا منصة التتويح، بعدما استطاع تخطي 98 سائقا عربيا وعالميا مشاركا في الجولة.
وقال السائق النجار في تصريحات لـ"الغد": "نلت لقب سباق الهضبة السعودي العام الماضي ونافست سيارات سوبر كار في السباق كفيراري وبورشه، إضافة إلى سيارات عالمية ذات مواصفات قياسية".
وأضاف: "سباقات الهضبة السعودية تختلف كليا عن سباقات الهضبة الأردنية، وتتطلب سرعات عالية على المسار، حيث تصل السرعة فيها في بعض الأحيان إلى 205 كم/ساعة، بينما في سباقات الهضبة المحلية تتراوح سرعتي ما بين 130 -140 كم".
ونوه النجار: "أنصح الجيل الحالي من الشباب بأن يتطلعوا للمستقبل، وأن يتسلحوا بالعزيمة والإرادة وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، وأن يركزوا على المشاركة في سباقات الكارتينج التي تعد "المدرسة الأم" للسائق الحقيقي، فقد انطلقت منها وتعلمت الكثير، ويجب الاهتمام بشكل أكبر في سباقات الكارتينج، ويضم الأردن سائقين واعدين وجيلا جديدا يتميز بالقوة وقوة الأداء، وما ينقصه في الوقت الراهن هو الدعم المادي، ونتطلع جميعا إلى الحصول على دعم يمكننا من مواكبة مسيرتنا في عالم الرياضات الميكانيكية".

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