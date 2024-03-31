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ماهر يكشف صعوبات الاحتراف بالهند ويستغرب استبعاده من النشامى

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- أكد لاعب فريق إيست بنجال الهندي حجازي ماهر، أنه يواجه صعوبات عديدة خلال شهر رمضان المبارك في رحلته الاحترافية الثانية بمسيرته، نظير الخضوع لوجبتين تدريبيتين خلال ساعات النهار، وتحت درجة حرارة مرتفعة، حيث إن الفريق يضم عددا قليلا من اللاعبين المسلمين.
وبين حجازي في حديثه لـ"الغد"، أنه تنتظره مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة، من خلال خوض 3 مباريات بآخر أيام الشهر، حيث إن توقيت المباراة يتداخل مع وقت الإفطار، ما قد يتسبب في إرهاق وتعب لجسده، مع تأكيده أنه لاعب محترف وعليه التأقلم مع جميع الظروف.
وأضاف: "أقضي وقتي خلال الشهر الفضيل كأي لاعب يقضي فترة المساء منتظرا لوجبة السحور، وثم أداء صلاة الفجر والنوم بعد ذلك، وأستثمر احترافي في الجلوس بالمنزل لأطول فترة ممكنة، وأقوم بقراءة القرآن وأداء الصلوات".
واستذكر حجازي أجمل لحظة له في الشهر الفضيل، والتي تتمثل بهدفه في مرمى الزوراء بالدوري العراقي الموسم الماضي، أثناء احترافه بصفوف زاخو، لافتا إلى أن الوضع خلال شهر رمضان خلال احترافه في العراق كان طبيعيا نظرا لإقامة التدريبات والمباريات بساعات المساء.
وعبر المدافع البالغ من العمر 27 عاما، عن فخره بالتجربة الاحترافية الحالية مع إيست بنجال، حيث يعتبرها ناجحة واستفاد منها كثيرا على الصعيدين الفني والبدني، موضحا أنه نجح بالصعود مع الفريق للمرة الأولى منذ 12 عاما لمنصة التتويج، بعد الظفر مؤخرا بلقب كأس الهند.
وتابع: "ما تزال لدينا فرصة للمنافسة على لقب دوري السوبر الهندي، نأمل في أن نتواجد في المراكز الستة بين الكبار من أجل خوض مباريات بنظام المرحلة الواحدة، وأتطلع إلى أن أحقق الثنائية قبل نهاية عقدي نهاية الشهر الحالي، علما بأن الفريق سيشارك في كأس الاتحاد الآسيوي الموسم المقبل".
وأكد ماهر أن خطوة انتقاله للدوري الهندي كانت مفاجأة بالنسبة للجماهير الأردنية، حيث تردد هو الآخر قبل اتخاذ القرار بالموافقة على العرض الذي حصل عليه من وكيل أعماله، مفيدا بأنه بعد البحث والتحري عن الدوري الهندي، وتوجيه السؤال للاعبين خالد سعد وبسام الخطيب اللذان احترفا هناك قبل مواسم عديدة، تبين له أن البطولات هناك تعد من الأفضل في منطقة شرق آسيا.
وزاد: "اضطر المدير الفني لفريق إيست بنجال الإسباني كارليس كوادرات، للقدوم إلى عمان لمدة يومين لإقناعي بأن الاحتراف بكرة القدم في الهند أمر متطور، وهو ما لاحظته منذ وصولي إلى هناك، واكتشفت لاحقا معنى وقيمة أن تكون لاعبا، وأن هذا الأمر لم أشعر أبدا به في حياتي".
وكشف ماهر عن استغرابه من عدم استدعائه لصفوف المنتخب الوطني، منذ قدوم المدرب المغربي الحسين عموتة خلال صيف العام الماضي، معتقدا أن احترافه في الهند يجعل المدرب يفكر كثيرا قبل توجيه الدعوة إليه، علما بأنه يقدم مستوى مميزا حسب وصفه.
وواصل: "الدوري الهندي يمتلك احترافية في التعامل مع اللاعبين بطريقة لا يمكن تصديقها، كنت في غالبية الأوقات بتشكيلة المدرب عدنان حمد، إلا أنه منذ قدوم عموتة لم أحظ بفرصة تمثيل المنتخب من جديد، ولكنني غير نادم على خطوتي في اللعب بالهند، رغم الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها بالبداية من الإعلام والجماهير في الأردن، وأنا أمارس اللعبة مع محترفين على مستوى عال جدا".
وبدأ حجازي مسيرته الرياضة لاعبا في رياضة الكراتية، وحصل على ميداليتين ذهبيتين في بطولة المملكة عندما كان في صفوف الناشئين، إلا أن شفغه وعشقه لكرة القدم جعله يتجه لمراكز سمو الأمير علي للواعدين، ومنه إلى شباب الأردن، حيث كان مهاجما هدافا في بطولات الفئات العمرية ومنتخب الشباب، قبل أن يغير مكانه من مهاجم إلى مدافع المدرب القدير عيسى الترك، ومنها أبدع ومثل فرق شباب الأردن والأهلي والحسين إربد على الصعيد المحلي، وزاخو العراقي خارجيا.

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