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الإصابات تجبر المدينة على الانسحاب من طاولة غرب آسيا

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- فضل فريق مدينة الحسين للشباب لكرة الطاولة الانسحاب من بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في مدينة جدة السعودية، وذلك بعد إصابة لاعبين من فريقه، ما فقد أهلية الفريق في المشاركة حسب ما تشير اليه التعليمات الفنية للبطولة.
وعانى الفريق الذي ضم الثلاثي، زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم من الإرهاق الشديد خلال مشاركتهم في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة جدة.
وكان فريق مدينة الحسين للشباب، جاء بالمركز الثالث على سلم الترتيب لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري، وذلك بعد أن حقق نتائج قوية ومميزة في لقاءات دور المجموعات والأدوار النهائية، حيث نال الفوز على الشباب السعودي والمكي السوداني وقطر القطري، ليحل بالمركز الثالث والحصول على الميدالية الفضية، فيما ذهب المركز الأول لفريق أنبي المصري، ونال فريق الاتحاد السعودي المركز الثاني.
ويواصل فريق حمادة مشاركته في منافسات مسابقة السيدات، حيث يضم الفريق الثلاثي، تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، وكان الفريق حقق المركز الخامس في مشاركته في بطولة الأندية العربية.
وكان الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، والذي يرأسه طارق الزعبي، أدرج مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وضمن برنامج الإعداد الخاص باللاعبين الذين سيمثلون الأردن في التصفيات الأولمبية، وهم: زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، ينتظر أن يخوص اللاعبون بعد عودتهم من مدينة جدة السعودية، معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري، يتخلله إجراء سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، إضافة إلى التدريبات اليومية الصباحية والمسائية.
وكان لاعبو المنتخب الوطني، أقاموا مؤخرا معسكرا تدريبيا مشتركا مع لاعبي المنتخب المصري في القاهرة.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات.

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