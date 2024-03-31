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العجلوني: خطة لتجهيز الصريح مبكرا وتجديد الثقة بالجهاز الفني

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان -أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، حرص الإدارة على تجهيز فريق كرة القدم بأفضل صورة فنية وبدنية، تحضيرا للمشاركة في منافسات دوري المحترفين 2024-2025، لافتا عن وجود خطة بالتعاون مع الجهاز الفني تتضمن احتياجات ومتطلبات الفريق ليكون قادرا على تحقيق آمال وتطلعات عشاق ومحبي الفريق، مؤكدا أن الفريق سيباشر تحضيراته وتدريباته خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
وأضاف العجلوني في حديثه لـ "الغد": "يدرك الصريح الأزمة المالية التي تضرب صناديق الأندية، في ظل ارتفاع الفاتورة الشهرية لفريق كرة القدم وفرق الفئات العمرية من رواتب ومصاريف سابقة، ونعمل ضمن سياسية واضحة في التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب ضمن السقف المتاح من اتحاد الكرة، ويركز الجهاز الفني في خياراته الفنية على الاعتماد بشكل رئيسي على شبابه والذين أثبتوا قدراتهم الفنية مع الفريق خلال منافسات دوري الدوري الأولى، وساهموا في العودة المستحقة لدوري المحترفين، وأن الديون المترتبة على النادي قليلة نتيجة ضبط النفقات، وحسن الاختيارات الفنية في استقطاب اللاعبين الذين يخدمون أهداف النادي".
وتمنى العجلوني من اتحاد الكرة زيادة الدعم المقدم للأندية، والبحث عن شركة راعية للدوري في ظل الظروف المالية التي تواجه الأندية منذ أزمة كورونا وحتى الآن، مضيفا أن العلاقة الإيجابية والطيبة بين الأندية والاتحاد تنعكس بالفائدة على منظومة الكرة الأردنية بشكل عام.
وبين أن إدارة النادي جددت الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني وجهازه المساعد، خاصة في ظل قيادته للفريق للعودة القوية لدوري المحترفين من خلال انتصارات كبيرة وعروض فنية متطورة بشهادة المتابعين والجماهير.
وقال العجلوني: "أن إدارة النادي عملت على إعارة عدد من اللاعبين لفرق دوري المحترفين للاستفادة من إمكانياتهم والمحافظة على جاهزيتهم في ظل عدم وجود منافسات لفريق الصريح الذي تأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل".
وأعاد العجلوني التأكيد مرة أخرى، أن اللاعب المميز عارف الحاج، والذي أثبت حضوره وتألقه مع الفيصلي خلال منافسات دوري المحترفين والمنتخب الأولمبي يرتبط مع النادي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وسيكون حاضرا مع رفاقه خلال منافسات الدوري المقبل، مؤكدا أن النادي تلقى العديد من العروض لاحترافه داخل وخارج الأردن لكن الحسم سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.
وأثنى على الدعم المتواصل من جماهير ومحبي الفريق والذين كان لهم دور كبير في العودة السريعة لدوري الكبار، من خلال التواجد في المدرجات والتشجيع المثالي في كافة الملاعب.
وتأمل جماهير الصريح بأن يظهر الفريق بأبهى صورة في الموسم الجديد، وأن يكون في أفضل صوره الفنية، مع الاستفادة من تجربة الهبوط، والمحافظة على مقعده لسنوات طويلة، خصوصا وأن مدينة الصريح تزخر بالمواهب الشابة المبشرة بالخير حسب ما أشار إليه العجلوني.
وتطرق العجلوني لشهر رمضان الكريم قائلا:" بالنسبة لي هو شهر التقوى إلى الله، وصلة الرحم، وحياتي في رمضان لا تختلف عن حياتي في الأيام العادية كثيرا، حيث أنني أستيقظ في الصباح، وأذهب إلى مقر النادي لإنجاز الأمور الإدارية المتعلقة بالنادي، ومن ثم أعود لأداء صلاة الظهر، وأقرأ آيات من الذكر الحكيم، وقبل أذان العصر أخرج من الصريح، وأصلي العصر في مسجد جرش أو عجلون وكفرسوم وغيرها من المناطق الأردنية الجميلة، ومن ثم أحضر احتياجاتي الخاصة، وأعود إلى المنزل، ومن ثم أفطر رفقة العائلة، وبعدها أذهب لصلاة العشاء والترويح".
وأردف: "أن الظروف الحالية فرضت عليه التواجد في البيت بعد أداء صلاة الترويح لمتابعة أخبار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، كما يحرص على متابعة عدد من المباريات.

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