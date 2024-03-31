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الأولمبي يبحث عن فوائد فنية للاعبيه من جولتي المحترفين

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يأمل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم بقيادة عبدالله ابو زمع، أن تشكل الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من دوري المحترفين محطة تحضيرية فنية وبدنية للاعبي المنتخب الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس آسيا التي تنطلق يوم 15 الشهر الحالي في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويلعب المنتخب الأولمبي في كأس آسيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا.
ويرى المدير الفني عبدالله أبو زمع، أن مباريات الدوري تعد فرصة للاعبين للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية، في ظل صعوبة تجميع المنتخب في هذه المرحلة بسبب استمرار الدوري.
ويأمل أبو زمع باستثمار مباريات الدوري في رفع جاهزية اللاعبين واستمرار المستويات الفنية المميزة التي ظهروا عليها خلال المشاركة في بطولة غرب آسيا الأخيرة، رغم أن هناك لاعبين في المنتخب لا يلعبون أساسيين في فرقهم بالدوري، ما يتطلب إعادة تكثيف التدريبات قبيل انطلاق بطولة آسيا.
ويحرص أبو زمع وجهازه المساعد على مراقبة ومتابعة اللاعبين في المباريات من أجل الوقوف على الحالتين البدنية والفنية وإيجاد التشكيلة القادرة على تحقيق طموح وآمال الأردنيين بالوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الأولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.
ويعتمد أبو زمع على لاعبي الفيصلي والوحدات والحسين إربد بشكل كبير في التشكيلة الأساسية من خلال تواجد ثلاثي هجوم الفيصلي عارف الحاج ورزق بني هاني وبكر كلبونة، وحارس الوحدات أحمد الجعيدي والمدافعين عرفات الحاج ودانيال عفانة وعامر جاموس إضافة إلى مهند أبو طه ولاعبي الحسين وسيم ريالات وسيف دوريش، وجميع هؤلاء اللاعبين أوراقه مهمة في تفكير وخطط الأجهزة الفنية لأنديتهم، كما شارك حارس المنتخب أنطون عوض في تدريبات فريق الوحدات للمحافظة على جاهزيته.
ويغادر المنتخب إلى قطر يوم السادس من شهر نيسان (ابريل) المقبل، للدخول في معسكر يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من نفس الشهر، في آخر محطات المنتخب التحضيرية قبل الدخول في المباريات الرسمية، وسيعمل أبو زمع على تثبيت التشكيلة في المباراتين الوديتين واختيار طرق وأسلوب اللعب أمام منتخبات قوية كمنتخب قطر المستضيف والمنتخب الأسترالي القوي.
وحظي المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة خصوصا في منحه فترات توقف طويلة تحضيرا للبطولة التي تقام خارج أوقات أيام الفيفا، وهذا ما أكده أبو زمع في تصريحات سابقة لـ"الغد"، :" أن اتحاد الكرة وفر الظروف كافة، لنجاح هذا الفريق الذي يضم مواهب متميزة تستحق الإنجاز حسب وبين أبو زمع أن الوصول للأولمبياد يحتاج إلى مجهود مضاعف من قبل المنظومة بأكملها، إلى جانب التوفيق من اللاعبين داخل وصفه.
ويفقد المنتخب في المشاركة الاسيوية 3 لاعبين مهمين بسبب الإصابة وهم: هايل الذيابات، مهند العرامشة وأمين الشناينة.
وتضم قائمة "الأولمبي اللاعبين : أحمد جعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، مراد الفالوجي، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.

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