Monday, 01 April 2024 07:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصلي يكسب الكلاسيكو ويحتفظ بأمل المنافسة في دوري المحترفين

3/31/2024 11:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- كسب الفيصلي موقعة "الكلاسيكو" أمام الوحدات بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الأحد على ستاد عمان الدولي، لختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وافتتح الفيصلي النتيجة عند الدقيقة السادسة عبر اللاعب رزق بني هاني، قبل أن يسجل مدافع الوحدات يوسف أبو الجزر الهدف الثاني للفيصلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة 36 معززا مكانه على جدول الترتيب بالمركز الثاني، فيما بقي الوحدات بالمركز الثالث وبرصيده 31 نقطة.

الجدير بالذكر أن فريق الحسين إربد يتصدر جدول الترتيب وبرصيده 43 نقطة.

MENAFN31032024000072011014ID1108042202

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث