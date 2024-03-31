أضرار الجمع بين تركيبات غذائية مختلفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يمكن أن يؤدي تناول مواد غذائية مختلفة معا إلى مشكلات صحية وسوء الهضم، ما يؤثر سلبا في الصحة بصورة عامة. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وتشير خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو، إلى أن الحديث يدور عن البروتينات والنشا والكحول واللحم والحليب والحمضيات والزبادي. ووفقا لها، يؤدي تناول اللحم مع البطاطس إلى سوء الهضم والشعور بثقل في المعدة.
كما أن تناول الفواكه بعد وجبة الطعام مباشرة يؤدي إلى التخمر وتكوين الغازات في المعدة بسبب اختلاف سرعة هضم هذه المواد.
وتتابع الخبيرة، يمكن للحمض الموجود في الحمضيات أن يسبب تخثر بروتين الحليب، ما يؤدي إلى اضطراب عمل المعدة. ويمكن لحموضة الفاكهة أن تدمر البروبيوتيك الموجود في الزبادي، ما يقلل من فوائد تناولهما معا. كما يسبب تناول اللحوم مع الكحول ضغطا زائدا على الكبد ويضعف عملية الهضم.
وكانت لازورينكو قد أعلنت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها. لأنه وفقا لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحمي من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.
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