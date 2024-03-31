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أضرار الجمع بين تركيبات غذائية مختلفة

3/31/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يمكن أن يؤدي تناول مواد غذائية مختلفة معا إلى مشكلات صحية وسوء الهضم، ما يؤثر سلبا في الصحة بصورة عامة. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وتشير خبيرة التغذية الروسية ناتاليا لازورينكو، إلى أن الحديث يدور عن البروتينات والنشا والكحول واللحم والحليب والحمضيات والزبادي. ووفقا لها، يؤدي تناول اللحم مع البطاطس إلى سوء الهضم والشعور بثقل في المعدة.
كما أن تناول الفواكه بعد وجبة الطعام مباشرة يؤدي إلى التخمر وتكوين الغازات في المعدة بسبب اختلاف سرعة هضم هذه المواد.
وتتابع الخبيرة، يمكن للحمض الموجود في الحمضيات أن يسبب تخثر بروتين الحليب، ما يؤدي إلى اضطراب عمل المعدة. ويمكن لحموضة الفاكهة أن تدمر البروبيوتيك الموجود في الزبادي، ما يقلل من فوائد تناولهما معا. كما يسبب تناول اللحوم مع الكحول ضغطا زائدا على الكبد ويضعف عملية الهضم.
وكانت لازورينكو قد أعلنت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها. لأنه وفقا لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحمي من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.

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