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ثلاثة عشر فنانا يخطون روحانيات في رؤى 32 للفنون

3/31/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تزهو تجارب ثلاثة عشر فنانا في الخط العربي، في معرض "روحانيات" الذي افتتح في جاليري رؤى 32 للفنون.
يشارك في المعرض فنانون من الأردن: إبراهيم أبو طوق، ولوحات الراحل رفيق لحام، ولوحات الراحل عدنان يحيى.
ومن العراق: تركي عبد الأمير، وجاسم محمد، وحارث الحديثي، وساجدة المشايخي، والراحل عباس البغدادي، وعلي العبادي، وعلي العمار، وعبد الحسين الركابي، وعمر محمد فاروق الأعظمي.
ومن سورية: محمد غنوم. ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 2 أيار(مايو) 2024. يتضمن المعرض 64 عملا فنيا حروفيا.
ويعد معرض "روحانيات" تقليدا سنويا لجاليري رؤى32 للفنون، لتشجيع محبي الفنون الجميلة على الاطلاع على التجارب الفنية الفريدة.
ويتجلى هذا المعرض في التنوع الفني الذي يقدمه، حيث تعرض فيه أعمال فنية تمتاز بالتفرد والجمالية، سواء أكانت لوحات فنية تقليدية، أم أعمالاً فنية حديثة تتحدى التقاليد وتستكشف أبعاداً جديدة من الجمال. وبفضل تنوع التقنيات والأساليب المستعملة، يجد زوار المعرض فرصة لاكتشاف تجارب فنية متنوعة ومبتكرة، مما يثري تجربتهم الفنية ويوسع آفاقهم.
هذا، وبين جدران جاليري "رؤى 32"، رحلة شاعرية فريدة، ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بين التقاليد العريقة للخط العربي والتعابير الفنية الحديثة. هي رحلة استكشافية عبر عوالم الخط العربي المتنوعة، حيث يتلاقى الجمال الهندسي للحروف مع تفاصيل اللوحات الفنية الملهمة.
ويعيد المعرض تعريف مفهوم الخط العربي، ليجعله ليس مجرد وسيلة للتعبير اللغوي، بل بوابة لاستكشاف الهوية والثقافة تلاوين الخطوط من خط ديواني برونقه الكلاسيكي، بينما يعبق خط الثلث بروح التطور والحداثة. بجانب ذلك، تظهر لوحات تجمع بين الخط العربي وتقنيات فنية متقدمة، مما يعزز فكرة التواصل بين التقاليد القديمة والابتكار الحديث، وتناغم الألوان وتدرجات الظلال، إلى جانب توزيع الخطوط والمساحات، حيث يخلق أعمالًا فنية تتنفس حياة، وتحمل رسائل عميقة وتفتح نوافذ على عوالم جديدة من الفهم والتفاعل. فكل عمل في هذا المعرض ليس مجرد لوحة، بل قصة تحكى وتستقطب وجدان الناظرين.
من خلال مزيجه الرائع بين التقاليد والتجديد، يعمل جاليري "رؤى 32" للفنون على تمكين هوية الخط العربي بالفن، منفتحًا على أبواب التعبير والتفاعل لجميع الفئات العمرية والثقافية. فهو ليس مجرد معرض فني، بل محطة استكشافية تجمع بين الماضي والحاضر، لتبني جسوراً من الفهم والتقدير نحو هويتنا الثقافية الغنية بتراث الخط العربي الفريد.

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