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الناصر: الحرب الظالمة لم توقف ريشة الفنان الغزي ورسالته أنا ما زلت حيا

3/31/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ما يحدث في غزة طال وهز العالم كله، ولا سيما الفن الذي يمثل نبض الناس ونبض الحياة للتعبير عما يجري من حرب الإبادة ضد شعب أعزل، فالفن هو الناقل لكل ما يجري على أرض الواقع للعالم بأسره، ومن خلاله أخذ الفن التشكيلي موقعه الطبيعي، بواسطة التعبير باللون والريشة عن جرائم الاحتلال في غزة.
كما قالت الفنانة التشكيلية الأردنية نعمت الناصر في لقاء مع "الغد": إن الفنانين التشكليين العرب يقومون بدعم القضية الفلسطينية، وتحديدا في هذا الوقت الذي تعيشه غزة في معركتها ضد الصهاينة وذلك من خلال إقامة العديد من المعارض الفنية، التي يعود ريعها إلى أهلنا في غزة، إضافة للكثير من الفنانين من كل أرجاء العالم، حيث يقومون بتنفيذ لوحات تحاكي ما يجري من إبادة جماعية ضد الشعب الغزي في فلسطين".
وأضافت الناصر، هذه المعارض تقدم الدعم للفنان في غزة ولدعم أهل غزة، فمنذ السابع من أكتوبر حتى الآن وجه كل الفنانين بالعالم فنهم باتجاه ما يحصل في غزة، سواء من الفنانين العرب، والفنانين العالميين، من خلال نشر لوحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أسهمت بشكل كبير في إيصال صوت هؤلاء الفنانين إلى أهلنا في غزة ليقولوا لهم: "لستم وحدكم نحن ندعمكم في معركتكم ضد الاستعمار الصهيوني المجرم"، مما أدى إلى وصول صوت غزة للعالم.
وتحدثت الناصر عن الأسلوب العام في اللوحات التي تنفذ وتدعم القضية الفلسطينية، وكيف يعبر الفنان عما يجري في غزة مع الحفاظ على أسلوبه الخاص، وتقول الناصر: "كل فنان يحرص على أن يحافظ على أسلوبه في الرسم، لذلك يقوم برسم الرمز الفلسطيني داخل اللوحة مثل، أن يرسم "الكوفية الفلسطينية، أو ألوان العلم الفلسطيني أو خريطة فلسطين أو الثوب الفلسطيني..."، فيحفظ أسلوبه بإدخال الرموز الفلسطينية لعمله.
وتؤكد التشكيلية، ما يحصل في غزة من إبادة جماعية غير الكثير من المفاهيم في العالم ولا سيما، الفن الذي يمثل نبض الحياة، فما يحصل في غزة حرك العالم كله، والفنان جزء من هذا العالم يتأثر ويؤثر في مجريات الأحداث، وهذه المرة الأولى التي يتحرك فيها العالم كله من أجل فلسطين وغزة سواء بالفن أو بالوسائل الأخرى.
وتحدثت الناصر عن صلابة الفنان الغزي رغم المعاناة التي يتعرض لها.
وتستذكر الناصر، قبل 15 عاما وخلال الحصار على غزة بعد قصفها العام 2009 أقمنا "ملتقى الفن التشكيلي العربي"، ضمن مهرجان الأردن الذي أقيم في عمان العام 2009، واستضاف الأردن فنانين تشكيليين من كل العالم العربي، وكان من ضمنهم ثلاثة فنانين من غزة، ويتضمن الملتقى إقامة ورشات رسم تلاها معرض فن تشكيلي عربي في نهاية المهرجان، وكان من ضمن المدعوين الفنان "ماجد شلا، وشريف سرحان، وباسل المقوسي".
وتتابع، تواصلت مع الفنانة هيلدا الحياري مسؤولة عن نشاط الفن التشكيلي بالمهرجان، وطلبت مني التواصل مع الفنانين في غزة ودعوتهم للحضور والمشاركة في عمان. لكن كان الرد أنهم لا يستطيعون مغادرة غزة بسبب إغلاق المعابر، ولكن تم التعرف إليهم من خلال "فيسبوك"، وانبهرت بقوة شخصياتهم وإصرارهم على العمل الفني رغم الصعوبات، ومنذ ذلك الوقت أتابع أعمالهم وتنظيم مهرجاناتهم الفنية بالداخل الغزي بالرغم من الإغلاق المحكم عليهم.
وتؤكد الناصر، أن أهمية الفن تأتي بالرسالة التي يحملها، وخصوصا الفنان الغزي الآن، مبينة أن الحركة الفنية في غزة قديمة وعريقة، وهناك اتجاهات وجماعات متعددة ومختلفة ولكن هذا الاختلاف لا يمنعهم من إقامة فعالياتهم معا كونهم أمام من يريد محوهم، فمنذ معرفتنا بهم أقاموا مجموعة "الملتقى الفني الدولي للتضامن مع غزة" العام 2009، وقد أشركوا فيه عددا هائلا من فناني العالم المتضامنين مع غزة، وبعدها بحوالي عام نظموا معرضا آخر شاملا لكل أنواع الفنون وبكل أنحاء غزة ومؤسساتها من الشمال للجنوب بعنوان: "هذا البحر لي".
تقول الناصر، أما الآن وفي ظل الحرب الظالمة، فما يزال الفنان الغزي يواصل رحلته، مثل الفنان "ميسرة بارود"، الذي يقوم برسم اسكتشاته اليومية وخيمته وورقه وأحباره ووصل به النزوح التاسع لرفح وهو يتنقل من مكان لآخر نتيجة القصف الإسرائيلي، وتحمل هذه الاسكتشات اليومية رسائل للعالم تقول: "أنا ما زلت حيا".
وتؤكد الناصر دور الفن التشكيلي في التعبير عن القضايا السياسية والنضالية والإنسانية، فمثلا رسم بيكاسو بالحرب العالمية الثانية لوحة "الغورنيكا"، التي تركت ضجيجا ثقافيا سياسيا هائلا، إضافة إلى لوحة "الصرخة"، مما أدى إلى وقف الحرب.
وتقول: "الفن عموما يشكل ضمير البشرية فمن خلاله تقول ما يصعب عليك قوله بالكلمات، ولأن الفنان التشكيلي يعمل وحده ويمزج أفكاره وأحزانه لتنساب أثناء إنجاز عمله من دون قيد أو رقيب، فهو لا يقصد أن يقوم بعمله لغرض سياسي، بل يحاول أن يشفي نفسه من الحزن بواسطة الرسم، فيصور الكوارث والموت المحيط به ويخطف أحباءه". وهذا ما يفعله الفنان الغزي الآن، حيث يقوم برسم الأشلاء والدمار الذي يحيط به من كل جانب، ويرسم الأطفال الشهداء الذين يحلقون فوق سماء غزة.
وتشير الناصر إلى ما قدمته الفنانة التشكيلية الفلسطينية الشهيدة هبة زهرة زقوت بمسيرتها الفنية، التي استشهدت وطفلها بقصف إسرائيلي مجرم في13 أكتوبر 2023، فهي فنانة وناشطة درست الفنون في جامعة الأقصى، لوحاتها تزخر بالألوان المبهجة والخطوط العفوية، وقد ركزت بأعمالها على مدينة القدس والمرأة الفلسطينية.
وقد صورت زقوت فلسطين والمرأة بحالة فرح، كما تتمناه لوطنها ولنفسها ولطفلها ولأهلها. وأقامت معرضها الشخصي بعنوان "أطفالي بالحجر الصحي" العام 2021. وقد اعتبرت الفن وسيلة وحيدة لتدريب تلاميذها ليتخلصوا من أزماتهم. فالفن دائما علاج المأزومين، رحمها الله.
وتقول الناصر: "إن الفن رسالة ووثيقة خالدة فمن خلال الفن عرف المؤرخون أماكن تواجد الحضارات نتيجة اكتشاف بقايا أو (آثار) الإنسان، فحيثما وجدت الفنون (عمارة، نحت، نقش ورسم)، أثبت وجود الإنسان ووجود الحضارة، مشيرة إلى مقولة الكاتب والفنان جون ديوي: "الفن ليس مجرد لهو، الفن توثيق للواقع الذي يمر، إنه التعبير الدقيق لمرحلة تاريخية ما".
وتختم الناصر حديثها عن مشاركتها في معرض أقيم في غزة مع فناني غزة في نهاية العام 2009، قائلة: "طلب مني الفنان ماجد شلا مسؤول عن مساحة ثقافية بعنوان "محترف شبابيك"، إرسال عمل من أعمالي يجسد حياة أطفال غزة للمشاركة في المعرض، وعند سؤاله عن كيفية إرساله، رد بأن إرساله من خلال الإيميل، وبالفعل تمت طباعته وتعليقه في المعرض".
ونقل الناصر قول الفنان شلا: "طالما المعبر مغلق فلا مجال لدخول أو خروج لأي عمل فني، لذلك نتواصل مع الفنانين عبر المواقع، وتتم طباعة الصور وأعمال الفنانين المشاركين بأي مكان في العالم، لتؤطر وتعلق بالمعرض"، معلقة، هل هناك ذكاء وتحايل على المصاعب والمعيقات كما يفعل أهل غزة وفنانوها؟، سينصرهم الله لأنها مدينة وجدت لتبقى.

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