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الشريك المتنمر.. كيف يتم تفادي سلوكياته المؤذية؟

3/31/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- رغم أن شريك العمر (الزوج أو الزوجة)، هو الشخص الذي تحبه وتشاركه حياتك. لكن في بعض الحالات، قد يلقي تعليقات مؤذية قد تصل حد الإهانة على انفراد أو حتى في العلن.
ربما يحاول البعض تحمل مثل هذه التصرفات لبعض الوقت، معتقدا أنها مواقف مؤقتة، لكنه اعتقاد غير صائب، فقد يؤثر الاستخفاف المستمر على صحة الطرف الآخر، وقد ينتهي الأمر إلى زواج غير سعيد، فما الذي يجب عليك فعله عندما يستهين بك الشريك؟
ماذا تفعل عندما يستخف الشريك بك؟
يقول المستشار النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي: "تندرج هذه المشكلة تحت ما يسمى بالتنمر الزوجي، وهو حينما يمارس أحد الزوجين التنمر على شريكه، سواء على طريقة كلامه أو شكله أو لباسه قاصدا بذلك إهانته، وهو ما يتسبب في أذى نفسي جسيم لدى الشريك"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت". وتزداد خطورة هذا التنمر لو كان أمام الأبناء، وهو ما يفقد هيبة وقيمة هذا الشريك أمام الصغار، وقد يصل الحال إلى أن يقلد الأبناء الوالد المتنمر على الوالد الآخر". ويتابع: هنا نفقد كثيرا من المعاني التربوية المهمة، ويفقد هذا الوالد احترامه من قبل الأبناء، وهو ما سيكون له أثر جسيم على حياتهم المستقبلية وتكوين شخصيتهم.
ويقول سريوي: "هذا الشريك عادة ما تكون شخصيته ضعيفة وهشة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام الشريك المتنمر".
ولحل هذه المشكلة، يقول سريوي: "على الشريك المتنمر إدراك خطورة ما يفعل ولا يعتقد أن الأمر بسيط ومجرد مزاح، فحتى المزاح بين الزوجين له حدود، بل إن أبعاد ما يفعله قد تصل بالشريك الآخر إلى مرض الاكتئاب".
ويكمل: وهذا الشريك المتنمر عليه، عليه ألا يصمت وأن يطلب المساعدة من أهله أو أهل الشريك الآخر أو أحد الأصدقاء؛ ليوضح ويبين ما يتعرض له ويساهم في إيقافه.
وينصح سريوي، من المهم في هذه الحالات اللجوء إلى مستشار أسري يقوم بتدريب كلا الشريكين على مهارات الحوار الزوجي، وبعض المفاهيم التربوية والنفسية الأساسية المتعلقة بالأبناء، خصوصا بعد حدوث هذا التنمر.
الغيرة من أول الأسباب
بدورها تقول الباحثة والمستشارة الاجتماعية الدكتورة فاديا إبراهيم: "إن تقليل أحد الزوجين من قيمة الآخر يسبب الكثير من الاختلافات والمشاجرات بينهما، ويؤدي إلى قتل الألفة والمودة بينهما".
وتذكر "إبراهيم"، أن هناك أسبابا عدة تجعل أحد الزوجين يقلل من قيمة الآخر ومكانته ومنها الغيرة، فهي من أول الأسباب التي تجعل الشريك يقلل من قيمة الآخر وعدم الوثوق بقدراته هو غيرته، ولا سيما إذا كان متفوقا في مجاله المهني ومرغوب في المجال الاجتماعي، وإذا كان يحصل على المال أكثر منه. أيضا انعدام الثقة بالنفس، إذ يقلل أحد الطرفين من قيمة الآخر بدلا من تقديم الدعم له لتحقيق طموحاته، هنا يكون السبب قلة ثقته بنفسه وتفكيره أن نجاح شريكة المهني والاجتماعي قد يجعله ينفر عنه ولا يهتم به، وفق إبراهيم.
وتضيف: كذلك حب السيطرة من الأسباب التي تجعل الشريك يقلل من قيمة شريكه، فشخصيته المتسلطة وحب السيطرة وعدم تقبل وجود شخص آخر أفضل منه. وقد تكون العقلية الذكورية أحد الأسباب، حيث يعتقد بعض الرجال بموروثهم الثقافي أن المرأة أقل مكانة منهم.
وتكمل: إلى جانب السلوكيات السلبية لبعض النساء اللواتي يقللن من قيمة أزواجهن بقصد أو من غير قصد من باب الاستعلاء أو الغرور والأنانية.
وتنصح إبراهيم، الشريك الذي يقلل شريكه من قيمته بعدم الصمت أبدا، وعدم السماح له بإهانته، وأن يضع حدا لهذا التصرف، وذلك لعدم تطور الأمور بشكل أسوأ، فقد يتجرأ على إهانته أمام الناس.
ويمكن وضع حد لتقليل الشريك من قيمة شريكه من خلال، عدم رد الإهانة بالإهانة، بل على العكس يجب تجاهله بشكل نهائي، لعله يعرف خطأه الذي فعله ويبادر إلى تصحيحه، وفق إبراهيم.
وتوضح إبراهيم، أن من وسائل التعامل مع الشريك التصرف الجيد، ووضعه ضمن أول الاهتمامات، وعدم تفضيل الزملاء والحياة المهنية أو الأهل والأصدقاء عليه؛ هي أيضا من أفضل الطرق للتعامل معه لتفادي الاختلافات والنزاعات بينهما.

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