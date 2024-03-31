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حينما تصبح الدراما عدوا للزواج: إسقاطات نفسية تزرع بذور الشك

3/31/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- لطالما استغربت سمر (33 عامًا) من طريقة تفكير صديقاتها عندما يتحدثن عن قصص المسلسلات التي تعرض على الشاشات، وتحظى بنسب مشاهدات عالية.
كانت تتعجب من كيفية إسقاطهن لأحداث العمل على علاقاتهن الزوجية، وكأن ما يحدث في المسلسل قد يمررن به في يوم من الأيام، مما يستدعي الحذر والانتباه الشديدين.
تذكرت سمر موقفًا خلال إحدى المناقشات أشعرها بالصدمة، عندما أخبرتها صديقة أنها بدأت في مراقبة زوجها بعد مشاهدة عمل درامي يتناول موضوع خيانة الزوج.
وعلى الرغم من كون صديقتها امرأة واعية ثقفة، إلا أن ذلك لم يمنعها من التأثر بالقصة والوقوع في دوامة الشك.
سمر دخلت في جدل واسع مع صديقتها حول حقيقة أن القصص المثيرة في المسلسلات مصممة لجذب الجمهور ولا تعكس بالضرورة واقع العلاقات الزوجية.
ومع ذلك، كان رد صديقتها ينبع من قناعة بأن الرجال جميعهم متشابهون وأن الحذر من المحيط هو مفتاح الأمان لعلاقتها.
كذلك، تؤمن صديقة أخرى لسمر بأن الأعمال الدرامية تكشف الكثير من الأمور التي قد نجهلها عن الرجال، وهنا تأتي أهمية ملاحظة كل التفاصيل وربط الأحداث بعضها ببعض، وإسقاطها على الأزواج؛ اعتقادًا منها أن هذا قد يحمي المرأة من الخداع.
تيقنت سمر أن العديد من النساء كما صديقاتها، يتأثرن بالأعمال الدرامية بشكل يغير من طريقة تفكيرهن وتصرفاتهن، معتبرة أن هذا التأثير قد يهدد العلاقات الزوجية دون أن يدركن ذلك.
في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الدرامية تزايدًا في عدد الأعمال التي تسلط الضوء على قصص الأزواج، متناولة بذلك مختلف المشاكل الزوجية من الخيانة والكذب والخداع.
كما ركزت هذه الأعمال على إظهار وجود خلل في المنظومة الأسرية، مما يؤدي إلى أزمات داخلية بين الأزواج قد تصل إلى حد انهيار العلاقة، والكثيرون يتأثرون بهذه الأعمال، إذ أصبحت أحد العوامل التي تحدث أزمات داخلية ما بين الازواج حتى وإن لم تكن هنالك إشارات لأي من مفاهيم الخداع والكذب، إلا أنها تدفع البعض للدخول في دوامة من التكهنات والافتراضات.
يساهم هذا التوجه الدرامي بتشكيل صورة نمطية سلبية حول العلاقات الزوجية ويطرح تساؤلا: "كيف يمكن للأزواج حماية أنفسهم من الوقوع في هذه الدوامة ومن التأثير السلبي لهذه الأعمال الدرامية؟"
اختصاصية الإرشاد التربوي والنفسي والمتخصصة في العلاقات الزوجية الدكتورة سلمى البيروتي، أوضحت أن الأعمال الدرامية تحمل أهمية نفسية واجتماعية كبيرة، مؤكدة أن مشاهدة هذه الأعمال يمكن أن تترك تأثيرات عدة سواء إيجابية أوسلبية على المشاهد.
وتشير البيروتي إلى أن الأعمال الدرامية في بعض الأحيان، تثير مشاعر الحب والتواصل العاطفي الفعال، مما يلامس مشاعر القلب. وتنوه إلى أننا جميعًا في حياتنا نحتاج إلى هذا النوع من التواصل العاطفي والروحي، ورؤية هذا الأمر على التلفاز يعد جميلًا، موضحة أن الأعمال الدرامية تقدم بأحيان كثيرة مشاعر إيجابية، وتبرز جمال التفاهم والتواصل العاطفي والشعوري الذي يمس القلب.
ولكن، من جهة أخرى، لا يمكن إنكار وجود تأثيرات سلبية لهذه الأعمال الدرامية لذلك، عند التطرق لمدى تأثير هذا الامر على الأزواج، علينا ان نأخذ بعين الاعتبار عمر المشاهد، ومستوى نضجه، وثقافته حيث تلعب هذه العوامل دورا في تقييم وفهم المراحل المختلفة التي تمر بها العلاقات الزواجية بدأ من مرحلة الشغف إلى مرحلة المعيقات والفردية وصولا إلى مرحلة الحب العقلاني والناضج.
فالأشخاص الناضجون قادرون على التمييز والنقد، ويعلمون أن ما يُعرض قد ينتمي لعالم الخيال. بينما الأفراد الذين لا يمتلكون هذا الإدراك أو المهارات قد لا يستطيعون تجنب التأثر بهذه الأعمال.
وتشير البيروتي إلى أن الشباب والأجيال الصاعدة قد يكونون اكثر المتأثرين بها، فقد تزرع في أذهان البعض توقعات ومشاعر وتصورات ومعتقدات ومفاهيم قد لا تكون واقعية، وبعض الأحيان تكون هذه التصورات والتوقعات مثالية بشكل غير واقعي.
وترى البيروتي أن الأعمال الدرامية قد تؤثر في المرأة أكثر من الرجل، مع العلم أن هذا التأثير لا يمكن تحديده بدقة، من وجهة نظرها، تثير هذه الأعمال تساؤلات داخلية قد يبدأ الشريك في طرحها على نفسه بشأن علاقته مع الطرف الآخر، مثل "هل يكذب علي في مشاعره؟ هل كل ما يقوم به مجرد تمثيل؟ هل هو فعلاً لا يحبني؟"، هذه التساؤلات قد تدفع الشخص للبحث والتحري عن الخيانات والعلاقات الأخرى.
وتعتقد البيروتي أن تأثير بعض من هذه الأعمال الدرامية التي تتناول مواضيع حساسة ومؤلمة مثل الاكتشاف المفاجىء وغير المتوقع للخيانة على سبيل المثال قد يتم اسقاطها على العلاقة، وبالتالي قد تخرج بعض التساؤلات وسلوكات التحري والتلاعب لتهتز أسس العلاقة وتدخلها في مسار التشكيك والنزاعات، وما يتبعه من تأثيرات سلبية دون التطرق إلى العوامل أو المسببات المؤدية إليها، إضافة إلى عرض بعض أساليب التفاعل السلبية للتعامل مع المشكلات مما يبث مشاعر الخوف وعدم الثقة بمؤسسة الزواج.
"لا يجب أن نعيش في خوف"، توصي البيروتي، مشددة على أن بعض النساء محاصرات بالقلق من إمكانية خيانة الرجل، هذا الخوف يدل على نقص الأمان والثقة في العلاقة.
وتشدد البيروتي على أنه بدلاً من إهدار الوقت والجهد في مراقبة الشريك ومحاسبته كأنه تحت التحقيق، ينبغي على كل شريك سواء كان رجلاً أو امرأة، أن يستثمر هذه الطاقة في تنمية ذاته ووعيه وفهمه وأفكاره وتوسعة الإدراك، مزيناً نفسه بالحكمة والفلسفة البناءة والمهارات التي تمكنه من أن يكون فعالاً في تواصله وحضوره وداخل مجتمعه.
لذلك، من الضروري العمل على بناء الأمان داخل العلاقات لمنع تأثرها بأي شوائب. ووفق البيروتي أن أكبر التأثيرات تحدث لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأمان في علاقاتهم ومع أنفسهم، والذين لا يبذلون جهداً في تطوير ذاتهم. هؤلاء الأشخاص يعيشون في حالة من الخوف والقلق المستمر من إمكانية تخلي الشريك عنهم أو تركهم في أي لحظة.
وتنوه أن بعض الأعمال الدرامية قد تقدم تصورات خاطئة عن الحب، مصورةً إياه على أنه مجرد سيطرة وأنانية وتُظهر هذه الأعمال أحيانًا الغيرة، التملك، الهيمنة، والتلاعب بالمشاعر والأحاسيس، والهوس بالمحبوب كسلوكيات مرتبطة بالحب و اعتبارها تعبيرات عن الحب وهذا ما يجب الحرص منه. والأشخاص الذين يفتقرون إلى الصحة النفسية يتأثرون بهذه التصورات بشكل كبير.
الرسالة المفترضة من هذه الأعمال الدرامية ينبغي أن تكون أكثر وعيًا للشخص، بذاته وباحتياجاته ومبادئه وقيمه وأن يتعلم كيف يحب نفسه وشريكه، إلى جانب تقدير النعم في حياته بما في ذلك وجود الشريك، فكلما كان التقدير متبادلًا بين الطرفين كانت العلاقة أكثر امتلاءً بالمحبة، التفاهم، الإيجابية، والتسامح. وتؤكد البيروتي على اهمية تمتع الفرد بالصحه النفسية قبل الدخول في أي علاقة لأنه بذلك سوف يتعلم كيف يجد المساحة الآمنة للتواصل والتعبير عن الذات بشفافية للوصول إلى تفاهم بشأن الحلول المرادة لدى الطرفين، إذ إن تركيز العمل على بناء هذه المساحة وإزاحة ما يعيق بناؤها هي الأمل بالنسبة إلى العلاقات الزواجية المتوافقة في المستقبل.
ويوضح الاختصاصي النفسي موسى مطارنة أن الأعمال الدرامية تبرز بعض القضايا السلبية في حياة الأشخاص، مسلطة الضوء عليها وعلى طرق التعامل معها وتترك هذه الأعمال آثارًا قد تكون سلبية أو إيجابية، بحسب طبيعة الحدث.
يشرح مطارنة أن الشخص الواعي ذو الشخصية والثقافة المتكاملة والذي يمتلك وعياً ذاتياً قادر على مواجهة المواضيع بعمقها دون أن تؤثر فيه، ومع ذلك، هناك فئة قد تتأثر سلباً بتلك المواضيع، وهؤلاء غالباً ما يعانون من هشاشة نفسية.
يؤكد مطارنة أن الأفراد الذين يفتقرون للثقة بالنفس هم أكثر عرضة لتأثيرات الأعمال الدرامية، لأن الثقة تبدأ بالذات وليس بالآخرين. ونتيجة لذلك، قد يعكسون الموضوعات التي تأثروا بها على أنفسهم وعلاقاتهم، مما يؤدي إلى تكرار أقوال وأفعال مستوحاة من هذه الأعمال، هذا السلوك يمكن أن يخلق ردود فعل سلبية من قبل شركائهم، مما ينتج عنه مشكلات ناجمة عن نقص الثقة والاحترام داخل الأسرة. وبالتالي، يشير ذلك إلى وجود هشاشة في بنية هذه الأسر وفي مفاهيمها، ما يجعل الأعمال الدرامية تؤثر عليهم بشكل سلبي.
وبحسب مطارنة فإن الأزواج يمكنهم حماية أنفسهم بالوعي الكافي وإدراك أن هذه الأعمال مجرد سرديات افتراضية وغير واقعية، مؤكدا على أهمية أن يتخذ الشريكان موقفًا واعيًا وأن يُجريا حوارًا منطقيًا حول أي قضايا تثير قلقهما، وذلك بطرح أسئلة تحليلية حول أسباب الخيانة أو الخداع والأخطاء المرتكبة ضمن العلاقة وخارجها.
كما ويشدد على ضرورة النظر إلى المشكلة من زوايا متعددة لفهمها بشكل أعمق والتعامل معها بطريقة فعالة. ولذلك على الشريكين أن يضعوا النقاط على الحروف بحسب مطارنة، وأن يكون هنالك حوار منطقي بينهم حول أي قضية تشكل لهم القلق، بمعنى إذ كان هنالك عمل درامي يتحدث عن الخيانة أو الخداع عليهم طرح عدة أسئلة ما هو سبب الخيانة وأين هي الأخطاء التي ارتكبت.
إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يمرون بتجارب سابقة يتأثرون بأعمال درامية تعالج مواضيع مشابهة، قد يظهرون ردود فعل غير منظمة تؤدي إلى مشكلات في العلاقات بسبب تلك التجارب السابقة.
يختتم مطارنة حديثه مؤكدًا أنه عند حدوث أي مشكلة داخل الأسرة، يجب أن يكون هناك حوار واع حول الموضوع لتصبح الأسرة أكثر وعيًا واستفادة من التجربة بشكل إيجابي في المستقبل.

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