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الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ8 درجات الأسبوع الحالي

3/31/2024 11:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة هذا الأسبوعبكتلة هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية سوف تؤدي إلى رفع الحرارة، بحيث تزيدعن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بمقدار 6-8 درجات مئوية، وفق ماأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب.
وبحسب آل خطاب، سوفيسود طقس دافئ في أغلب مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمةعمان ما بين 26 بداية الأسبوع لترتفع في منتصف الأسبوع إلى 28 درجة مئوية، بينماسوف يشعر السكان بطقس حار نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والتيسوف تسجل الحرارة العظمى فيها بداية الثلاثينات، حيث تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

وأضاف: كما تسود رياحشرقية خلال الأيام المقبلة قد تكون نشطة في بعض الفترات، خصوصا العصر.

وأشار آل خطاب إلى أنالتحليلات أظهرت عدم توقع لأي أمطار خلال الأسبوع الحالي.

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