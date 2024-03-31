الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ8 درجات الأسبوع الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة هذا الأسبوعبكتلة هوائية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية سوف تؤدي إلى رفع الحرارة، بحيث تزيدعن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بمقدار 6-8 درجات مئوية، وفق ماأكد مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب.
وبحسب آل خطاب، سوفيسود طقس دافئ في أغلب مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في العاصمةعمان ما بين 26 بداية الأسبوع لترتفع في منتصف الأسبوع إلى 28 درجة مئوية، بينماسوف يشعر السكان بطقس حار نسبيا في المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والتيسوف تسجل الحرارة العظمى فيها بداية الثلاثينات، حيث تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.
وأضاف: كما تسود رياحشرقية خلال الأيام المقبلة قد تكون نشطة في بعض الفترات، خصوصا العصر.
وأشار آل خطاب إلى أنالتحليلات أظهرت عدم توقع لأي أمطار خلال الأسبوع الحالي.
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