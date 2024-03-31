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الملك يشيد بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها

3/31/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بالدور المشرف لأبناء البادية الجنوبية في مراحل تأسيس الدولة وبنائها.


وأعرب جلالة الملك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية بمنطقة وادي رم، اليوم الأحد، عن سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في البادية
الجنوبية، مستذكرا فترة خدمته العسكرية في لواء الملك الحسين بن طلال
المدرع الملكي/40، بالقطرانة.


وبين جلالته أن البادية الجنوبية تزخر بمواقع سياحية مميزة وجميلة، مشيرا إلى أن أجواء ما بعد الغروب في وادي رم ليس لها مثيل بالعالم، وأصبحت وجهة عالمية للسياحة.


ولفت جلالة الملك إلى المشاريع التي أنجزت في البادية الجنوبية بقطاعات مهمة، وبجهود أبناء المنطقة.


وركز متحدثون في مداخلاتهم خلال اللقاء، الذي عقد ضمن سلسلة زيارات جلالته لمحافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، على الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك على مدى 25 عاما في المجالات السياسية والخدمات الإدارية والإلكترونية والسياحة والزراعة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


ولدى وصول جلالته موقع اللقاء، ألقى الشاعر مدالله المناجعة أبياتا من الشعر النبطي ترحيبا بزيارة جلالة الملك.


وكان جلالة الملك شارك وجهاء وممثلين عن أهالي البادية الجنوبية مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.


وتخلل اللقاء قصيدة شعرية للشاعرين محمد فناطل الحجايا وعبدالهادي العثامنة الحويطي، إضافة إلى فقرة السامر من أداء فرقة الراجف لإحياء التراث.


وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. -(بترا)










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