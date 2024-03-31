الوطني لحقوق الانسان: التعبير بالوسائل المشروعة والسلمية يعد النهج المؤدي لنصرة أهلنا في غزة



وتاليا نص البيان:

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان الوقفات التي تم تنفيذها مؤخرا وذلك في اطار فريق رصد ميداني متخصص. كما تابع المركز حالات التوقيف التي تمت على اثر هذه الوقفات وقام بحصرها وتنفيذ زيارات تباعا للموقوفين.



وقد رصد المركز خلال هذه الوقفات تمكين الافراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة انفاذ القانون. وفي الوقت ذاته وقف المركز على الحالات التي شهدت احتكاكا بين اجهزة انفاذ القانون والمشاركين والمشاركات.



وفي هذا السياق يؤكد المركز على ضرورة الالتزام بالتعبير عن الآراء بالوسائل السلمية والمشروعة كما نص على ذلك الدستور الاردني والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية، واحترام اجهزة انفاذ القانون وعدم الاعتداء عليهم بأي صورة كانت وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والتسبب بأحداث الشغب مما يؤثر على السلم المجتمعي وأمن الأفراد وحقهم في ممارسة حقهم بالتعبير والتجمع السلمي.



وفي الاطار ذاته يؤكد المركز على ضرورة عدم استخدام القوة بحق المشاركين والمشاركات وعدم اللجوء الى استخدام القوة الا في حالات استثنائية ومحدودة وفق احكام القانون ، مع مراعاة أن تتسم القوة المستخدمة من قبل أجهزة انفاذ القانون لمواجهة أية اعتداءات على الممتلكات الخاصة او العامة او على اجهزة انفاذ القانون بالتناسب والضرورة وفق ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية الناظمة.



كما يؤكد المركز مجددا على المعايير الدولية لحقوق الانسان التي اكدت على ان لا يكون الاحتجاز والتوقيف هو القاعدة العامة وان يكون في اضيق الحدود. وهو الامر ذاته الذي اكد عليه الدستور الاردني والتشريعات الوطنية التي اكدت ان التوقيف هو تدبير استثنائي ويتم وفق ضوابط محددة ولغايات بعينها.



وفي هذا السياق يؤكد المركز على اهمية ما ورد في البيان الصادر عن مديرية الامن العام الذي اكد خلاله على انه سيدرس مقاطع الفيديو جميعها التي تم تصويرها وتداولها للدراسة وسيحقق في مضامينها وهو امر يعكس مضامين الشفافية التي تكرسها الدولة الاردنية، بالاضافة الى تأكيد البيان على الاستمرار في تمكين الافراد من التعبير عن ارائهم، مع التأكيد على عدم السماح بالاعتداء على الممتلكات او الخروج عن الاطر السلمية.



ويعيد المركز التأكيد على أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية هو النهج المؤدي الى نصرة اهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال ودعم جهود الدولة الاردنية الحثيثة منذ السابع من شهر تشرين الثاني لعام 2023م في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.



وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن المركز ومنذ بدء العدوان الآثم على اهلنا في قطاع غزة شكل فريق رصد ميداني لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات وذلك في اطار ولايته القانونية، وما يستتبع ذلك من من متابعات حثيثة مع الجهات ذات العلاقة.