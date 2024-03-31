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الحكومة تعدل نظامي ترخيص السواقين ومكاتب تدريب السواقة

3/31/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- عدلت الحكومة نظاما معدلا لنظام ترخيص السواقين لسنة رقم 101 لسنة 2008، وأرسلته لديوان التشريع والرأي لدراسته والسير بإجراءاته القانونية ونشره بالجريدة الرسمية.
وجدد النظام المعدل، إجراءات جديدة للحصول على رخصة السوق لغير الاردنيين منها، أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة للجنسيات المعنية بالإقامة، و أن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك وحسب الجنسية.
كما اشترط النظام المعدل لطالب الرخصة غير الأردني، أن يكون حائزا على جواز سفر ساري المفعول ودورة تأهيلية لدى المعهد المروري الأردني بالنسبة للفئة الأولى.
واستبدل النظام المعدل عبارة الأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بعبارة الأجهزة الأمنية، وقال أن لإدارة الترخيص أن تصدر رخص قيادة من الفئة الرابعة للسائقين المصنفين بالدرجة الثالثة لدى الجهات المنصوص دون التقيد بالمدة المقررة، بمقتضى النظام المعدل شريطة اجتياز الفحص الفني المقرر.
وألغى النظام المعدل عبارة خلال ثلاثين يومًا من انتهائها لتصبح خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهائها على أن يكون ذلك من مختلف الفئات.
وأشارت التعديلات الجديدة إلى أنه تنظم المديرية برامج تأهيلية للحاصلين على رخصة قيادة من الفئة الثالثة 1 و2 حال ارتكابهم خلال السنة الأولى من تاريخ حصولهم على الرخصة أيا من المخالفات المنصوص عليها في قانون السير، وأضاف النظام المعدل عبارة على التطبيقات الإلكترونية الرسمية.
وطلب النظام المعدل لطالب الرخصة إبراز ما يثبت حصوله على دورة مهنية متخصصة في مجال نمط النقل الذي سيمارسه ويعمل به فضلا عن إثبات عدم وجود حجز أو وقف أو إلغاء على رخصة القيادة وهو ما يتعلق بمجال التطبيقات الإلكترونية. كما عدلت الحكومة النظام رقم 102 لسنة 2008 المشار إليه بنظام مراكز تدريب السواقة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشترط النظام المعدل، ألا تقل المساحة الإجمالية للمكتب عن 100 م2، تشمل مكتب الاستقبال وقاعة التدريب النظري مجهزة بالوسائل التقنية وقاعة المعدات مجهزة بالقطع الميكانيكية وجهاز القيادة التشبيهي، السموليتر.
وأعطت التعديلات الجديد للوزير وقف استقبال طلبات فتح مراكز تدريب جديدة وتحديد أعداد المركبات العاملة في كل مركز.

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