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كيف يمكن للمسيرات المؤيدة لغزة خلق التضامن دون حرف البوصلة؟

3/31/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- في السعي لأجل السلام والتضامن في العالم، كانت المسيرات الشعبية منذ فترة طويلة، أداة قوية للتعبير الجماعي.
وعندما يتعلق الأمر بالدفاع عن غزة، التي تتعرض لإبادة ممنهجة منذ 7 أكتوبر الماضي، فإن نجاح مثل هذه التظاهرات التي يشهدها الأردن منذ أشهر عدة، يتوقف على عدة شروط محورية، أهمها وحدة الهدف والتنسيق والإطار القانوني.
أفعال فئة "ضالة" من المشاركين في المسيرات التي شهدتها عمان الأيام الماضية، وتحديدا في محيط منطقة السفارة الإسرائيلية بالرابية، بعثت برسالة سلبية، المستفيد الوحيد منها هو الكيان الصهيوني الذي بات سياسيوه وقادته ومؤثروه، مندهشين من كمية الجهل التي يتمتع بها بعض من يشاركون في المسيرات.
وفي هذا الصعيد، أكد سياسيون وإعلاميون في تصريحات لـ"الغد"، أن المسيرات المؤيدة لغزة، تكون أكثر نجاحا إن كانت منظمة بشكل جيد ومصبوغة بطابع "سلمي"، تدعمها مجموعة واسعة ومتنوعة ممن يتحلون بالعلم والمعرفة، معتبرين أن التظاهرات الحضارية تبقى في النهاية صوتا جماعيا يتردد صداه بأعلى صوت.
من هنا، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة السابق فيصل الشبول، إنه منذ عدة أسابيع، ظهرت تقارير إعلامية عن عزم الكيان الصهيوني التأثير في الرأي العام الأردني والمصري، معتبرا بأن ما جرى ويجري من فئة معينة في المسيرات والتظاهرات التي تشهدها المحافظات وتحديدا عمان، هو أفضل هدية للكيان المحتل.
وأكد أن كل ذلك يتعمد تنفيذه من بعض المغرضين، في وقت يكثف فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصله مع قادة العالم لنصرة غزة ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقال الشبول إن الشعب الأردني حي في القضايا العربية، واستجابته أعلى من غيره من شعوب المنطقة والعالم، مبينا أن التظاهرات تبقى أسلوبا مألوفا في الأردن الذي منح حرية الرأي والتعبير أولوية. مؤكدا أن الخروج على القانون لا يُعد مسألة حضارية، بل حرف للقيم النبيلة، ويعرض المخطئ للعقاب والجزاء الرادع.
وأضاف الشبول "الأردنيون جميعا قيادة وشعبا ومؤسسات، يقفون في الموقع نفسه مما يجري في غزة"، منوها إلى أن التوصيفات والدور الأردني الملكي والرسمي، أنتج مصطلحات في السياسة الخارجية لم تكن تُستخدم قبل عام 1994 فيما يتعلق بالموقف من الحكومة الإسرائيلية وعدوانها الغاشم على غزة والضفة الغربية وترابط المسارين، وهو ما تحدث عنه جلالة الملك ونبه في أكثر من مناسبة لمخاطر مسألة التهجير.
وقال، إن عواصم غربية عدة كان لديها قبول لتهجير أهالي غزة من أرضهم، وإن هذه المواقف تغيرت وتبدلت بعد أن فهم قادتها مقاصد الضغط الملكي، ورأى القادة الأوروبيون ما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية، تخالف الأعراف والمواثيق والعهود الدولية.
واعتبر الشبول أن استخدام هذه الظروف لمخالفة القانون والإساءة للموقف الأردني، مرفوض، ومحاولة للمزاودات على الموقف الأردني الرسمي، وظهور شعارات ومحاولة استغلالها يعبّر عن ضيق أفق وجهل من جهة وسوء نية من جهة أخرى.
الأمين العام لحزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، بين إن المسيرات إذا ما كانت تؤدي إلى نتيجة مفيدة، فعليها أن تنضبط وتلتزم بأحكام القانون. مضيفا أنه يجب عدم الاحتكاك أو الإساءة أو المساس برجال الأمن تحت أي شكل من الأشكال، لأنهم موجودون لتنظيم العمل ولحماية الممتلكات، والتأكد من أن كل شيء يسير وفقاً للنظام العام.
وأكد المومني، أنه يجب أن تكون الهتافات والشعارات منضبطة وملتزمة بالأسس والمبادئ والثوابت السياسية للدولة، لافتا إلى أنه كي تكون هذه المسيرات مفيدة، فيجب الابتعاد عن الإساءة والتشكيك بالموقف الأردني والمزاودة عليه، فهذا فيه إجحاف كبير بحق الأردن الرسمي المتقدم، كما يستفز قطاعا عريضا من الأردنيين الذين يؤمنون بأن دولتهم قدمت الكثير وما تزال للشعب الفلسطيني.
وشدد المومني على أن من لا يلتزم بهذه المعايير، سيحرف البوصلة عن مكانها الصحيح وسيكون مضرًا لقضية أهلنا وشعبنا الفلسطيني، ويوجّه الانتباه الى ما يحدث من تجاوزات خلال المسيرات في عمان.
وقال "علينا أيضاً أن ننتبه لأمر أساسي ومهم، وهو أن "الأردنيين لا يقبلون النصح أو التوجيه الا من دولتهم، لا من قيادة فصائلية فلسطينية ولا من أي كان". وانهم يأخذوا أوامرهم من الأردن وجلالة الملك وليس دون ذلك.
وسواء كان الأمر يتعلق بالدعوة لإنهاء الأعمال العدائية أو رفع مستوى الوعي حول القضايا الإنسانية، فيجب أن يكون للأهداف صدى لدى جمهور عريض وأن تتضمن جوهر القضية.
ومؤخرا، بدا واضحا غياب التنسيق والقيادة في المظاهرات، خصوصا وأن القيادة المُنظّمة هي العمود الفقري لأي مسيرة، كما أن الاحتجاجات التي تتسم بـ"اللاعنف" تحظى بالتعاطف العام واهتمام وسائل الإعلام، مما يؤكد على الأرضية الأخلاقية العالية للقضية.
واعتبر وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة "أننا لسنا بحاجة لوضع مواصفات لأي مسيرات سواء للتضامن مع غزة أو لأي قضية مشروعة، لأننا في الأردن نمارس عبر سنوات طويلة حق التعبير بالاعتصام أو التظاهر سواء في فترة الحراك أو قبلها في قضايا عربية تخص العراق أو فلسطين وغيرها".
وقال المعايطة، إن "المطلوب دائما، أن تكون هناك بوصلة واضحة لأي تظاهر، وهي القضية التي نريد التضامن معها وأن يتم ذلك وفق أحكام القانون". مضيفا أن واجب الدولة توفير الحماية لهذا التظاهر، وهذا ما كان منذ بداية العدوان على غزة حيث كان متاحا للجميع التعبير عن التضامن وإدانة العدوان الصهيوني.
وأضاف المعايطة، أن التعبير بأشكاله المختلفة كان حالة مطلوبة في سياق تشكيل موقف أردني شامل وقوي، وخرجت عشرات المسيرات في كل الأردن وكانت ضمن السياق.
وقال "لكن البوصلة تنحرف عندما لا يكون التضامن مع غزة هو الهدف ويكون استغلال مشاعر المتظاهرين لغايات إثارة الساحة الأردنية لأهداف لا تخدم غزة وأهلها وتُلحق الضرر بأمن الأردن الذي لم يترك وسيلة لمواجهة الاحتلال ومساعدة أهل غزة إلا ذهب نحوها".
وشدد المعايطة على أنه يجب أن تبقى مساندة غزة هي الهدف الأول والأخير في المسيرات، وأن من لديه أي مصالح يريد تحقيقها عبر مشاعر وصدق الناس، فعليه التوقف عنها وعدم المحاولة.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، قال إنه حتى لا تنحرف المسيرات الناجحة لصالح غزة، فيجب على المتظاهرين والقوة المنظمة للمظاهرات، أكانت قوى حزبية أو سياسية أو أفرادا، أن يتذكروا بأن الموقف الأردني هو الأميز تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف الماضي "عليهم تذكر أن المستويات كافة في الدولة الأردنية، عملت ما تستطيع وخارج حدود مقدرتها أيضا، في محاولة دائمة لدعم صمود الأهل في غزة، إما عبر الموقف السياسي للدولة بكافة مكوناتها أو بالموقف الشعبي".
وأكد أنه "عندما نتكلم عن الموقف الشعبي تجاه الأهل في غزة والمساعدات الإنسانية وما يخص الاحتياجات الخاصة في القطاع، بالذات الطبية والغذائية، فإننا نتحدث عن قضية مهمة جداً، وهي الأبعاد الشعبية التي تناغمت مع الموقف السياسي للدولة، والتي بالتالي انعكست على الموقف الأردني باتجاه الضغط على الموقفين الأوروبي والأميركي".
وشدد الماضي على أنه على المتظاهرين ألاّ ينسوا الموقف الأردني مع الولايات المتحدة وإلغاء زيارة بايدن لعمان، بسبب موقف المملكة الداعم لغزة وفلسطين. موضحا ان "حديث جلالة الملك وخطابه في البيت الأبيض، تجاوز التوقعات بالنسبة لكثيرين حول العالم بخاصة في الولايات المتحدة"، مبينا أن الأردن الرسمي لم يكن يسعى إلى منة أو محاولة للتذكير بما فعله الأردن و"لكن علينا تذكير أنفسنا بأن الدولة تعمل وفق محددات سياسية وجغرافية واقتصادية".
وبين أن هذه قضية مهمة جدا، وعلى المتظاهرين ألا تكون بوصلتهم نحو الأردن فقط للنقد والتجريح، داعيا اياهم ألا ينظروا للمملكة على أنها الدولة التي يجب أن تُلام، وكأن بعضهم يريد وضعها بمرتبة إسرائيل بشأن ما يجري في قطاع غزة.
وقال إن هناك شعورا لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية بأن متظاهرين وليس كلهم، يحاولون توجيه البوصلة باتجاه الأمن الأردني وهذا غير مقبول.
ودعا الماضي المتظاهرين لأن يكونوا عوناً وسندًا للموقف السياسي الأردني المتقدم مع وقف عملية التشكيك به، مشيرا إلى أنه على الشباب الوعي بأن الدعوات التي تشحن لهم بقطع العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود وما إلى ذلك، لا تنسجم مع المحددات الدولية والإقليمية للموقف الأردني.
من هنا، قال نقيب الصحفيين السابق الزميل طارق المومني إنه "إذا نظرنا للمواقف العربية تحديدا تجاه العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه هذا الكيان الغاصب تجاه الأهل في غزة، فإننا نجد بأن الموقف الأردني شعبيا ورسميا في صدارة هذه المواقف والأصدق والأحرص على إنهاء هذا العدوان الغاشم".
وأضاف المومني، أن هذا ما ظهر من اللحظة الأولى للعدوان "ولا نريد التذكير بما قام به الأردن وفي مقدمته جلالة الملك بهذا الاتجاه". مضيفا "انه لا "يكاد يمر يوم إلا ويخرج فيه الأردنيون الى الشوارع للتعبير عن موقفهم المساند للأهل في غزة، ورفض العدوان، وهو ينسجم مع الموقف الرسمي الذي سمح بكل أوجه التعبير تجاه ذلك ووفر الحماية للمسيرات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية باعتبار أن ذلك ينسجم مع الدستور والقانون الذي يجب أن يكون احترامه والالتزام به مقدسا".
وحتى يستمر بذلك والسماح للأردنيين بالتعبير عن موقفهم تجاه ما يحصل في غزة، قال المومني إنه لا بد أن يكون القانون والالتزام به وعدم الإساءة والتجريح والتحريض والتطاول على الوطن ورجال الأمن، ممن يوجدون لحماية المتظاهرين وحفظ الأمن والاستقرار هو الأساس، وهم لهم المشاعر نفسها، فضلًا عن عدم الإضرار بمصالح المواطنين وممتلكاتهم وتعطيل حياتهم اليومية، وعدم استغلال مشاعر الأردنيين ممن أثبتوا دوما الحرص الشديد على أمن وطنهم واستقراره، لتحقيق مكاسب ومآرب شخصية، إلى جانب وجود ساحات محددة للتعبير عن حرية الرأي، منعا لتعطيل الحياة العامة.
وأكد أنه لا بد ألا تنحرف البوصلة عن الهدف الأسمى، وهو نصرة غزة والتعبير بحضارية عن الموقف المساند لها، وخدمة أهداف أطراف أخرى لها مصلحة في الإضرار بهذا الوطن الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية أردنية ومسألة داخلية، وفي مقدمة ذلك الكيان الصهيوني الغاصب".
وشدد المومني على أن التطاول على الوطن ورمزيته والإساءة لرجال الأمن أمر مرفوض ويحرف المسار، وربما يؤدي لأمور لا يريدها من يؤمن بالقانون وسيادته، ويحدّ من حرية التعبير لنصرة أهلنا في غزة. مؤكدا أن كلمة السرّ هي الالتزام بالدستور والقانون من كل الأطراف، بعكس ذلك فإن شريعة الغاب هي التي تسود ونتائجها كارثية على الجميع.

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