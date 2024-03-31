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الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

3/31/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك سمو الأميرفيصل بن الحسين، اليوم الأحد، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيسهيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكيالعميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.


ورحب قائد سلاحالجو بالمتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، مؤكداً تجدد اللقاء في هذا الشهرالمبارك، مثمناً الدور الكبير الذي أنجزوه وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عنالوطن كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.
من جهتهم، عبرالمتقاعدون العسكريون على هذه الدعوة واللفتة الكريمة في هذا الشهر الفضيل والتيتؤكد حرص القوات المسلحة على ادامة التواصل المستمر مع ابنائها المتقاعدينالعسكريين، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية.


يذكر أن سموالأمير فيصل خدم في سلاح الجو الملكي طياراً مقاتلاً، وتسلسل في المناصب القياديةإلى أن استلم قيادة السلاح من عام 2002 ولغاية عام 2004.


حضر مأدبة الافطار عدد من ضباط سلاح الجو الملكي العاملينوالمتقاعدين.
وأدى سموهوالحضور صلاة المغرب جماعة.

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