الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك سمو الأميرفيصل بن الحسين، اليوم الأحد، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيسهيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكيالعميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.
ورحب قائد سلاحالجو بالمتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، مؤكداً تجدد اللقاء في هذا الشهرالمبارك، مثمناً الدور الكبير الذي أنجزوه وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عنالوطن كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.
من جهتهم، عبرالمتقاعدون العسكريون على هذه الدعوة واللفتة الكريمة في هذا الشهر الفضيل والتيتؤكد حرص القوات المسلحة على ادامة التواصل المستمر مع ابنائها المتقاعدينالعسكريين، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية.
يذكر أن سموالأمير فيصل خدم في سلاح الجو الملكي طياراً مقاتلاً، وتسلسل في المناصب القياديةإلى أن استلم قيادة السلاح من عام 2002 ولغاية عام 2004.
حضر مأدبة الافطار عدد من ضباط سلاح الجو الملكي العاملينوالمتقاعدين.
وأدى سموهوالحضور صلاة المغرب جماعة.
MENAFN31032024000072011014ID1108042190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.