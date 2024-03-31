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السواعير: وزارة البيئة تطلق مشروع إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء

3/31/2024 11:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – لم يختلف واقع الحال كثيرا منذ أن أطلقت خطة النمو الأخضر لقطاع النفايات في المملكة عام 2020، حيث لم تترجم العديد من الإجراءات الواردة فيها على أرض الواقع، إذ بقيت "حبراً على ورق".
وبحسب الاستعراض الذي قدمته وزارة البيئة بشأن الإنجازات المحققة في الخطة، فإن جلها "انحصر في مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية، وخطة العمل للنفايات المنزلية للأعوام 2015 و2034"، وفق ما أكده مساعد الأمين العام للشؤون الفنية د. جهاد السواعير.
والخطة التي يمتد تنفيذها ما بين أعوام 2015 و2024، تتضمن 16 إجراء ذا أولوية في قطاع النفايات، وضعتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة لتحقيق أهداف النمو الأخضر، وبكلفة إجمالية تبلغ 248 مليونا و250 ألف دولار أميركي.
ومن بين هذه الإجراءات مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية، وخطة عمل النفايات الصلبة في البلديات، وربطها مع المخلفات غير البلدية، ووضع نهج متداخل لإداراتها بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار.
وفي هذا الشأن بين السواعير، في تصريحات لـ"الغد" أن "وزارة الإدارة المحلية قامت، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتحديث الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة للأعوام 2015-2034، وبما يتواءم مع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي".
لكن هذه الإستراتيجية ما تزال في طور التحديث، ولم يتخذ قرار نهائي بشأن التعديلات التي يجري النقاش حولها حاليا، ما قد يؤخر عملية إقرارها للعام المقبل، وفق تصريحات سابقة لمديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران.
وأما ما يتعلق بالإجراء الخاص بتطوير دراسات مرجعية، وخريطة طريق للتحول باتجاه الوظائف الخضراء في قطاع النفايات، أشار السواعير الى أن "وزارة البيئة قامت بإطلاق مشروع إنشاء نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء في الأردن، وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وبتنفيذ من المعهد العالمي للنمو الأخضر".
ويهدف المشروع، "لعمل دراسة لتحليل واقع التوظيف الأخضر في الأردن، وإصدار خطة عمل لتمكين بيئة العمل الأخضر".
كما يسعى كذلك لـ"تصميم دورات ومواد تدريبية لتمكين المهارات، وبناء القدرات في القطاعات المستفيدة، مع تعزيز قدرات اصحاب المشاريع، ودعم المشروعات الناشئة الخضراء من خلال تأسيس مسرعات وحاضنات أعمال"، بحسبه.
ورغم أن وزارة البيئة كانت عملت في وقت سابق على وضع الخطط الخاصة بالنمو الأخضر في الأردن بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، الا أنها حملت "مسؤولية تنفيذ الإجراءات التي تم اعتمادها فيها على عاتق كل وزارة وحسب قطاعها"، كما شدد السواعير.
ومع قرب انتهاء مدة العمل بخطة النمو الأخضر لقطاع النفايات، فإن وزارة البيئة دفعت ومن "خلال رئاسة الوزراء باتجاه تنفيذ الإجراءات المدرجة في الخطة، وعبر برنامج المسرعات الحكومية، والذي كان له الدور في تقدم عملية المتابعة وتحقيق الأهداف".
بيد أن ما أنجز من الاجراءات الـ16 كان اثنين فقط، ووفق مقارنة أجرتها الـ"الغد" ما بين الخطة، وما قدم من وزارة البيئة من إنجازات في هذا الشأن.
وبحسب الخطة فإن إجراءات " تعزيز الإدارة المالية والتخطيط الإستراتيجي، وبناء قدرات الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات البلدية، بقيمة تمويلية تصل لــ 600 ألف دولار، مع إنشاء مركز وطني للتميز في إدارة النفايات، والاقتصاد الدائري لتشجيع الابتكار، والتدريب والاستثمار والعمل الحرفي، والذي سيتطلب نحو مليون دولار، لم تشهد أي تقدم ملحوظ".
كما لم تذكر وزارة البيئة، وعلى لسان السواعير أي إنجازات محققة بـشأن " كما سيجري وضع خريطة طريق عامة ومشتركة، للانتقال والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، على مستوى الأسرة والتجارية".
كما لم يستدل على التقدم المحرز بإجراءات "إنشاء مركز وطني لإعادة التدوير يكون قريبا من البنية التحتية المناسبة لإدارة النفايات، وإجراء تقييم للسوق، ووضع دراسة جدوى لتحديد المشاريع والبرامج المحتملة لتحويل النفايات العضوية من المخلفات البلدية، الواردة في ذات الخطة".

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