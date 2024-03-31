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صرف علاوة العمل الإضافي لأطباء الصحة قبل عطلة العيد

3/31/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن قائمة الأطباء المشمولين بمكافأة العمل الإضافي، متوقع أن تصدر خلال الأسبوع الحالي.
وأكد القرالة في تصريح لـ"الغد"، أن هناك تأخيرا في تجهيز القوائم في الوزارة، لافتا إلى أن مجلس النقابة، تابع هذا الموضوع وحصل على وعد من الوزارة بإصدار القوائم في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن قائمة العمل الإضافي تتجاوز 600 اسم طبيب وطبيبة، مبينا أنه بمجرّد صدور القائمة، فإن هناك اتفاقية بين الوزارة والنقابة على قائمة بدل الاقتناء والتنقلات أيضا والتي سيعاد العمل عليها.
وأوضح القرالة، أن مجلس النقابة سيبحث مع الوزارة آلية محددة، يكون فيها صدور قائمة بدل العمل الإضافي دوريا وواضحا، بدون جهد وتعب من الطرفين، وفي أشهر محددة من السنة. مبينا أن النقابة تريد أن يكون صدور القائمة محدد الفترة، ولا يتأخر على الأطباء من تاريخ تعيينهم.
وشدد القرالة، على أنه حال صدور القائمة، ستعمل النقابة على تفعيل قائمة بدل الاقتناء والتنقلات، وهو ما سيجري العمل عليه بشكل مكثّف، لضمان أن تشمل أكبر جزء من الأطباء.
من جهتها، أشارت عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، إلى أن الممرضين يعملون ضمن نظام الشفتات، أي أنهم يعملون من الساعة 7 صباجا ولغاية 2 ظهرا، ومن ثم يبدلون "الشفتات".
وأكدت أن الذين يعملون في المستشفيات، يعملون أحيانا مدة أكثر من "الشفت" الرئيس، وبالتالي فإنهم يصلون لبدل الإضافي، لأنهم يتأخرون أكثر من الساعات المحسوبة لديهم في أعمالهم. وقالت "كان الطبيب في بداية تعيينه، يحصل على علاوة بدل تفرغ، والتي هي أصلاً تصرف لتحسين أوضاع الأطباء المعيشة، ولم تُصرف تحت بند عمل إضافي، بل تحت بند بدل تفرغ".
وأوضحت فاخوري أنه منذ نحو 10 أعوام، أوقفت الوزارة صرف هذه العلاوة، إذ بات الطبيب يحصل عليها في أوقات متباعدة نظير ظروف الموازنة ونقص موازنة وزارة الصحة، وأصبح هناك تأخير على صرف بدل العمل الإضافي للأطباء المعينين الجدد".
وقالت "عندما وقّعنا في النقابة الاتفاقية مع الوزارة، صرف العمل الإضافي حتى نهاية عام 2021، إلا أنه بعد ذلك أصبح يجري الدفع على دفعات". وأكدت فاخوري أن هناك أطباء معينين العام الماضي، لم يحصلوا على مكافأة بدل التفرّغ، وهؤلاء يجب أن يحصلوا على مكافآتهم.

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