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%85 من الأطفال المتسولين يمنحون الغلة للآخرين

3/31/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- أطلقت مؤسسة (إنقاذ الطفل-الأردن)، بالشراكة مع مركز العدل للمساعدة القانونية يوم الخميس الماضي، حملة توعوية تستمر لمدة خمسة أسابيع على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بسبل حماية الأطفال المستغلين في التسول.
واستندت الحملة على نتائج 3 دراسات حول بيئة التسّول للأطفال، أظهرت بأن 85 % منهم يمنحون ما بحوزتهم من أموال التسوّل إلى أشخاص آخرين.
وأجريت هذه الدراسات التي سيصار الإعلان عن نتائجها في شهر نيسان (إبريل) المقبل، من خلال تنفيذ مشروع تعزيز قدرة الأنظمة الوطنية لحماية وصون حقوق الأطفال في وضعية الشوارع والأطفال المتسولين، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتبنت الحملة، بحسب بيان تلقت الغد نسخة منه، شعار"حقه يعيش طفولته وواجبنا نحميه #لا-تعطيه-عشان-تحميه"، تشتمل على 25 رسالة وفيديو توعويا موجهة للرأي العام، حيث تأتي أيضا في الوقت الذي يقبل فيه المجتمع المحلي على العمل الخيري في شهر رمضان.
وفي أسبوعها الأول، نشرت الحملة فيديو للتعريف بواقع الحياة التي يعيشها الأطفال ضحايا التسول، يليه تعريف بمعنى الطفل المتسول سواء التسول المقنع أو المنظم.
كما تتضمن الحملة شرحا لعوامل الخطورة التي تدفع بالأطفال إلى الشارع والتسول، والذي يعتبر واحدا من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وكذلك تبعات هذا الأمر على حياتهم ومستقبلهم.
وتطرح الحملة سلسلة من التوصيات والمقترحات، لتوفير الحماية للأطفال، منها ما هو موجه للرأي العام، ومنها ما هو موجه كرسائل أخرى لصانع القرار، تركز على ضرورة توفير خدمات الرعاية اللاحقة، وتوجيه الدعم والتمويل للجهات التي تقدم خدمات الحماية لهذه الفئة من الأطفال.
وتتناول الدراسات الثلاث، تحليلا للفجوة المؤسسية في التعامل مع الأطفال المستغلين في التسول، وورقة تحليلية للفجوات القانونية، وورقة سياسات إضافة إلى دراسة تعكس أصوات ورغبات الأطفال الذين تمت مقابلتهم خلال تنفيذ المشروع والتي استمرت عامين.
وعرض فيديو الإطلاق التوعوي التمثيلي، لمجمل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال المتسوّلون من خلال الطفل "جواد"، الذي يواجه استغلال والده في تسخيره لأعمال التسّول، وأيضا ما يتعرض له من عنف مجتمعي، عدا تعرضه للسرقة من شباب أكبر منه سنا، وصولا إلى استدراجه في الشارع من شبان أكبر منه لدفعه إلى التدخين، مع حرمانه من الالتحاق بالمدرسة هو وأشقاؤه.
كما يصوّر الفيديو كيفية تعرض شقيقة الطفل جواد، إلى محاولات تحرش خلال تسولها أيضا عند الإشارات، مع الإشارة إلى أن مشاهد مستوحاة من قصص واقعية، شارك فيها ممثلون من الأطفال بحضور ذويهم وخبراء في حماية الطفل.
وتم إدراج التسول كنوع من أنواع الاتجار بالبشر في حال التسول المنظم، وفقا لقانون جرائم الاتجار بالبشر المعدل لسنة 2021، ونشرت "الغد" الأسبوع الماضي تقريرا حول إجراءات مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع المتسولين خاصة النساء وأطفالهم في وضع الاستغلال، دون أن تتم الإشارة إلى أعداد المضبوطين من الأطفال منذ بداية شهر رمضان.
وتشير دراسات سابقة، إلى أن نسبة التكرار بين المتسولين مرتفعة، في الوقت الذي يبدي فيه الأطفال ممن تجري إعادة تأهيلهم في مراكز التأهيل الحكومية، "مقاومة لإعادة تأهيلهم"، كما ترى بعض الدراسات أن "التسوّل" مهنة يتم توارثها.

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