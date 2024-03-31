Monday, 01 April 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطيشات: نظام إدارة الموارد البشرية مظلة للموظفين

3/31/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- في الوقت الذي أكدت فيه مديرة وحدة تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء وداد قطيشات، أن نظام الخدمة المدنية المعدل يتضمن الحقوق المكتسبة لموظفي الخدمة المدنية ممن تم تعيينهم قبل 1/1/2024، فإن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام هو المظلة لكل موظفي القطاع العام القدامى والجدد في كل ما يعني إدارة الموارد البشرية من تقييم وترقية وإجازات وغيرها.
وأكد خبراء إداريون أن النظام إيجابي بحيث تعني المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية قبل سريان النظام الجديد.
وبينوا لـ"الغد"، إن هناك مرونة في النص بحيث سمح للموظف الراغب بالانتقال للنظام الجديد أن يطلب ذلك، إن توافرت شروط شموله بأحكام النظام الجديد ولهذه الحالة إن فقد شيئا من الحقوق التي يمنحها النظام السابق مقابل ميزة قد يحصل عليها في النظام الجديد.
وقالت قطيشات لـ"الغد" إن النظام له العديد من الإيجابيات منها: تقييم الوظائف وتحديد الرواتب بالاعتماد على متطلبات الوظيفة والكفايات الخاصة بها، وكذلك مثلا ربط الزيادات السنوية بنتائج تقييم الأداء، وربط التعيين والترقية بالكفايات الوظيفية، وغيرها العديد من الإيجابيات المتواءمة مع الممارسات الفضلى في إدارة الموارد البشرية.
وقالوا، إن نظام الموارد البشرية هو تنظيم وضبط العمل الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس بفعالية وهذا يرتكز على أداء المهام والواجبات الموكلة للمسمى الوظيفي، والتي يجب أن يقوم بها الموظف المسمى لهذه الوظيفة.
مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا عبدالله القضاة، بين أن ما أعلنته الحكومة سابقا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين والموظفات المالية ممن تعيّنوا قبل تاريخ 31 كانون الأول من هذا العام (2023)، وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية هو المظلّة لكل من يتعيّن بعد ذلك التاريخ، كما أنه سيترك الخيار للموظف إذا رغب بالخضوع للنظام الجديد، لكن بشروط أهمها توفر الشاغر أولاً، وملاءمة كفاءاته للشاغر ثانياً وغيرها، بحيث تعني المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية قبل سريان النظام الجديد، وبنفس الوقت هناك مرونة في النص بحيث سمح للموظف الراغب بالانتقال للنظام الجديد، برغبته أن يطلب ذلك إن توافرت شروط شموله بأحكام النظام الجديد ولهذه الحالة، إن فقد شيئا من الحقوق التي يمنحها النظام السابق مقابل ميزة قد يحصل عليها في النظام الجديد وذلك بناء على رغبته الشخصية.
من جهته بين مدير عام معهد الإدارة العامة السابق راضي العتوم، أن القضية الأساس التي يعتقد محدثو نظام الخدمة المدنية أنها إشكالية للوظيفة العامة ويجب تصحيحها هي ثبات الموظف واستقراره الدائم بالوظيفة أيا كان أداؤه، وهذا ما تعاني منه دوائرنا الحكومية عموما، إذ إنه حتى مع الصلاحيات الواردة بالنظام، حيث بتقارير تقييم الأداء يمكن القيام بالإجراءات التأديبية للموظف عند حصوله على تقدير مقبول لسنة، أو جيد لعامين متواصلين، إضافة إلى المجال المفتوح للعقوبات عند تقصير الموظف في أداء واجباته، إلا أن الحال الواقع من العلاقات الوظيفية، والضغوطات الممكنة، لم نر يوما أنه جرى فصل موظف لضعف أدائه؛ هذا الواقع دفع أصحاب الرأي والقرار لتقديم المقترحات التي تحلحل الواقع المتشابك في إدارة الوظيفة العامة.
وتابع: كان الهاجس لنظام الموارد البشرية تنظيم وضبط العمل الوظيفي بين الرئيس والمرؤوس بفعالية، ترتكز على أداء المهام والواجبات الموكلة للمسمى الوظيفي والتي يجب أن يقوم بها الموظف المسمى لهذه الوظيفة.
وأضاف العتوم أيضاً أن الهاجس الذي يحاول ان يُبدده نظام الموارد البشرية هو الاستقرار الوظيفي الدائم للموظف، حيث اعتقاد الموظف بهذا يجعل منه يرتكن الى أداء ضعيف، بينما يركز على علاقاته الشخصية في استمراره بالعمل حتى تقاعده، بل ويمكنه الترقي والوصول إلى مراكز وظيفية أعلى بتلك العلاقات والضغوطات، وهذا الحال يعترف به الغالبية العظمى من القيادات العُليا في القطاع العام؛ لذلك وحتى لو حدد النظام للموارد البشرية بعض القيود، والشروط، والواجبات ستبقى هذه المعظلة الأساس التي تواجه إدارة الوظائف العامة، ولعل السبب الجوهري الواجب الحل والتطوير هو آلية اختيار الوظائف العُليا، والإدارة المتوسطة، فقبل ان نركز على الموظف في السلّم الوظيفي الأدنى علينا التركيز على من هو فوق الموظف في السّلم الوظيفي.

MENAFN31032024000072011014ID1108042186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث