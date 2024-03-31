حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة
التاريخ
3/31/2024 11:29:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيغزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24ساعة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاععدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا و75 ألفا و298 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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