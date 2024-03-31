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حصيلة مرتفعة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

3/31/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة فيغزة إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا و108 مصابين خلال 24ساعة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاععدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا و75 ألفا و298 مصابا منذ 7أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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