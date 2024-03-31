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مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

3/31/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها أول أمس الجمعة، جنوبي قطاع غزة.

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