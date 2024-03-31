مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة
التاريخ
3/31/2024 11:29:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها أول أمس الجمعة، جنوبي قطاع غزة.
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