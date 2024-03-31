انتخابات إسطنبول ستشكل مسار سياسة أردوغان

MENAFN - Alghad Newspaper) سونر جاغابتاي* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/3/22



إذا استعاد حزب الرئيس التركي السيطرة على إسطنبول من المعارضة في 31 آذار (مارس)، فقد يشعر بالغبطة وهدوء البال لكي يركز على خطوات أكثر إيجابية لبناء إرثه. لكن الخسارة قد تجعله يكثف سياساته القومية والشعبوية داخل البلاد وخارجها.

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في 31 آذار (مارس)، يتوجه حوالي 58 مليون ناخب تركي مسجل إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد، لاختيار رؤساء البلديات لما يقرب من 4.000 مدينة وبلدة صغيرة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أعضاء مجالس المدن والمقاطعات وغيرهم من المسؤولين المحليين. ولن يكون للنتيجة تأثير مباشر على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ولكن، مع إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، تشكل الانتخابات المحلية مؤشراً للسياسة الوطنية في تركيا، أي ما يعادل الانتخابات النصفية الأميركية.

وعلى هذا النحو، ستساعد الانتخابات أردوغان على تقرير ما إذا كان يمكنه ببساطة البدء بتجاهل منافسيه في هذه المرحلة. ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في أيار (مايو) 2023، هزم المعارضة -وهي تحالف من ستة أحزاب تشمل الطيف السياسي كله تقريبًا، بما في ذلك "حزب الشعب الجمهوري" الذي هو المعارض الرئيسي. وقد رسخ هذا الانتصار حكمه على رأس السلطة في تركيا، وإذا تمكن من هزيمة المعارضة مجدداً في 31 آذار (مارس)، فقد يستنتج أنه لم يعد لديه منافسون شرعيون. وسيسمح له ذلك بالشروع في مرحلة بناء الإرث في مسيرته، أي معالجة المشاكل في الداخل (على سبيل المثال، من خلال متابعة "الانفتاح الكردي" أو الحوار مع المجتمع الكردي في البلاد) مع تبني دور أكثر دولية في السياسة الخارجية (على سبيل المثال، مواصلة تطوير علاقات أنقرة الأخيرة مع جيرانها كاليونان؛ ومتابعة إعادة ضبط محتملة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بسورية).

ولكن إذا لم يتمكن مرشحو الرئيس من انتزاع إسطنبول والمدن الرئيسية الأخرى من المعارضة، فمن المرجح أن يخرج أردوغان من الانتخابات وهو يشعر بالضعف السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، إذا تغلب عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي هزم مرشح أردوغان في الانتخابات المحلية للعام 2019، على المرشح الحالي للرئيس مراد كوروم، فسيكون من شأن ذلك أن يدفع الرئيس التركي إلى الصدارة السياسية باعتباره "السياسي النجم الذي يمكنه التغلب على أردوغان". ومن خلال هذا التطور، سيظهر إمام أوغلو كمنافس موثوق لأردوغان نفسه، مما يعزز زخم الكتلة المناهضة لأردوغان في البلاد. وفي هذه الحالة، قد يسعى أردوغان إلى تعزيز قاعدته ومنع المعارضة من زيادة دعمها من خلال تكثيف السياسات القومية/ الشعبوية محلياً ودولياً.

أهمية إسطنبول

تسيطر المعارضة حالياً على ثلاث أكبر مدن في تركيا، وهي: إسطنبول وأنقرة وإزمير. لكن إسطنبول هي الأكبر على الإطلاق، وتظل العاصمة الاقتصادية والمالية والثقافية للبلاد، وبالتالي تبرز باعتبارها الجائزة الكبرى في الانتخابات. وإذا تمكن كوروم من إعادة انتزاع هذه الجائزة من إمام أوغلو، فسيستنتج الناخبون أن أردوغان فاز في الانتخابات، حتى لو فشل مرشحوه في انتخابات المدن الكبرى الأخرى. وفي المقابل، إذا احتفظ إمام أوغلو بإسطنبول، فسيُنظر إليه على أنه هزم أردوغان بمفرده، مما يجعله منافساً للرئيس. وفي الوقت الحالي، تُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة متقاربة في المدينة، حيث يتقدم إمام أوغلو على كوروم بفارق بسيط.

وإلى جانب أهمية إسطنبول الرمزية في انتخابات 31 آذار (مارس)، لدى أردوغان مصلحة في الفوز في انتخابات المدينة لأسباب شخصية ومالية. فقد وُلد ونشأ فيها، ودخل معترك السياسة الوطنية في العام 1994 كعمدة للمدينة قبل أن يصبح رئيس وزراء تركيا في العام 2003 ورئيس البلاد في العام 2014. ويَعتبر إسطنبول "مدينته"، وركناً أساسياً من "سِمة" أردوغان، وبالتالي فهو حريص على انتزاعها من إمام أوغلو.

كما تتمتع إسطنبول بثقل اقتصادي كبير بالنسبة للرئيس. فالمدينة، التي تمثل ما يقرب من نصف القاعدة الضريبية في تركيا وحوالي ثلث ناتجها الاقتصادي، هي بمثابة آلة لكسب المال. فمشاريع البناء والعقارات والتجديد الحضري المحلية (على سبيل المثال، هدم المباني المعرضة للزلازل لبناء هياكل مقاومة للزلازل) تولد مبالغ كبيرة من المال، ويريد أردوغان إتاحة هذه الأموال لمؤيديه والشركات التي تدعمه. من هنا، فإن الفوز بعمدة إسطنبول يعني كل شيء بالنسبة له.

مساران محتملان

إذا فاز إمام أوغلو على الرغم من المزايا المختلفة التي يتمتع بها أردوغان (على سبيل المثال، السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام)، ستنكشف نقاط ضعف الرئيس، وقد يشهد رئيس البلدية المعاد انتخابه صعوداً سريعاً. وفي هذا السيناريو، سيكون الإجراء المضاد الذي سيلجأ إليه أردوغان هو الاستقطاب السياسي. وتحقيقاً لهذه الغاية، قد يطلق مناقشة حول دستور جديد يتضمن تعديل "القيم العائلية"، بحيث يحدد الزواج حصراً كاتحاد بين رجل وامرأة، من أجل حشد الناخبين اليمينيين. وقد يخفض الدستور الجديد أيضاً عتبة الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 40 في المائة، وهو أمر يسهل على أردوغان تحقيقه أكثر من تحقيق الأغلبية. وفي إطار الاستراتيجية التي سيعتمدها أردوغان للفوز بهذا الاستفتاء، قد يتبنى أيضاً تحولاً صارماً في السياسة الخارجية، مستفيداً من قضايا مثل المشاعر المعادية للغرب، والحرب في غزة، والعلاقات مع الولايات المتحدة لحشد الناخبين اليمينيين. ومن المرجح أن يشبه هذا النهج السياسة التركية في الفترة 2013-2019 تقريباً، عندما أكد أردوغان على السياسات القومية/ الشعبوية داخل البلاد وخارجها.

ولكن إذا خسر إمام أوغلو، من المرجح أن يقوم أردوغان بتعديل حساباته السياسية وتوجيه تركيا في اتجاه مختلف. أولاً، سيؤدي فوز كوروم إلى تعطيل المسيرة السياسية لإمام أوغلو، وبالتالي سيقضي على الأرجح على التهديد الذي يمثله أوغلو للرئيس التركي. وفضلاً عن ذلك، فإن "حزب الشعب الجمهوري"، المعارض الرئيسي، سيخسر مصدراً رئيسياً للإيرادات وشبكات الزبائنية في إسطنبول، بينما سيتخلى العديد من عناصر حركة المعارضة الأوسع في البلاد ببساطة عن فكرة التصويت لإخراج أردوغان من الحكم. وبناءً على ذلك، سيخرج الرئيس من الانتخابات وهو يعتقد (عن حق) أنه ليس لديه تقريباً أي معارضة قادرة على الاستمرار ليقلق بشأنها، مع استثناء ملحوظ هو "حزب الرفاه الجديد" الإسلامي الصغير بل المتشدد، والذي يمكن أن يتحدى "حزب العدالة والتنمية" اليميني.

كما أن فوز أردوغان في إسطنبول سيسمح له بدخول مرحلة بناء الإرث في مسيرته، علماً أنه يحكم تركيا منذ العام 2003. فهو يريد أن يتذكره الناس كرجل دولة محبوب، وليس كسياسي مثير للاستقطاب. وإذا تصرف وفقاً لذلك بعد فوزه في الانتخابات في إسطنبول، فبإمكان أردوغان أن يتجاوز الحروب الثقافية التي انخرط فيها غالباً لتعبئة قاعدته، بل ويمكنه حتى احتضان مجموعات متنوعة كثيراً ما كان يعمد إلى شيطنتها في الماضي، مثل الناخبين العلمانيين واليساريين. بالإضافة إلى ذلك، قد يمكنه هذا السيناريو من طرح حزمة تعديلات دستورية من شأنها إطالة فترة ولايته. ولكن بخلاف سيناريو "الخسارة تؤدي إلى الاستقطاب السياسي" الذي تم وصفه سابقاً، فقد يسعى أردوغان المنتصر في المقابل إلى تحقيق إجماع انتخابي أوسع نطاقاً من أجل تغيير الدستور، بما في ذلك التواصل مع المجتمع الكردي.

وفي الواقع، هنا تأتي المشكلة الكردية المحيرة في تركيا، حيث من المرجح أن يتخذ أردوغان خطوات لمعالجة التحدي السياسي الأكبر الذي تواجهه البلاد في الوقت الحالي. فقد نفذت أنقرة مؤخراً استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب من أجل إلحاق الهزيمة بـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف من قبل الولايات المتحدة على قائمة الكيانات الإرهابية. وبعد أن كان يضم آلاف المقاتلين المسلحين داخل تركيا، شهد "حزب العمال الكردستاني" انحسار قوته المحلية إلى بضع مئات من المقاتلين بفضل استراتيجية الحكومة الناجحة في مكافحة الإرهاب. إلا أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل سياسي للمشكلة الكردية. ففي هذه المرحلة، تقتصر مطالب الجماعات المؤيدة للأكراد على بعض الحقوق المتعلقة باللغة الكردية (كما هو الحال في التعليم) والاعتراف برؤساء البلديات المنتخبين من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد.

ومن المثير للاهتمام أن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب"، الذي ربما يترقب أن يمد له الرئيس أردوغان غصن الزيتون، لن يدعم إمام أوغلو في 31 آذار (مارس)، على عكس ما حصل في الانتخابات السابقة حيث دعمت الأحزاب المؤيدة للأكراد السياسي الذي رشحه "حزب الشعب الجمهوري"، إذ قرر الحزب بدلاً من ذلك ترشيح مرشحه الخاص. وقد يكلف هذا التطور إمام أوغلو الانتخابات على رئاسة البلدية من خلال استبعاد عدد كبير من الناخبين الأكراد (حوالي 10 في المائة من ناخبي المدينة وفقاً للتقديرات) وتأمين النصر لكوروم.

إن التقارب بين أردوغان والمجتمعات الكردية التي تدعم "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" سيكون له تداعيات خارج حدود البلاد، لا سيما في ظل الاحتمال المتزايد على ما يبدو للانسحاب الأميركي من سورية. فمنذ العام 2014، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع قوات من "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، وهي فرع من "حزب العمال الكردستاني"، لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". وعلى الرغم من أن "وحدات حماية الشعب" اندمجت في "قوات سورية الديمقراطية" في العام 2015، إلا أن هذه الشراكة ما تزال تثير غضب أنقرة. ومن المرجح أن تصبح علاقة واشنطن مع "وحدات حماية الشعب" أقل وضوحاً، إن لم تنتهِ تماماً، في حال انسحاب الولايات المتحدة من سورية. وبغض النظر عما ستؤول إليه سياسة الولايات المتحدة في سورية، ستصبح قضية "وحدات حماية الشعب" أقل ضرراً على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إذا وافق "حزب العمال الكردستاني" على أن يتم حله ونزع سلاحه وانسحابه بالتالي من تركيا دون قيد أو شرط رداً على بادرة من أردوغان تجاه الأكراد.

خلاصة

تظهر استطلاعات الرأي أن إسطنبول ستشهد سباقاً تنافسياً في 31 آذار (مارس). وعلى الرغم من أن المنافسة تقتصر من الناحية الفنية على عمدة المدينة فحسب، إلا أن النتائج ستكون لها تداعيات كبيرة على الصعيد الوطني، حيث قد يكون إرث أردوغان ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا على المحك.











مسيرة لمؤيدات حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)



*سونر جاغابتاي: زميل "باير فاميلي" ومدير "برنامج الأبحاث التركية" في معهد واشنطن.