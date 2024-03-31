إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة بعملية طعن في أسدود



وقال المتحدث باسم إسعاف الاحتلال: "عند الساعة 10:57مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارعجان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

كما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة، وتم تحييد منفذ العملية".

