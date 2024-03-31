إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة بعملية طعن في أسدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن، في مركز تجاري في شارع غانيفني شرقي مدينة أسدود.
وقال المتحدث باسم إسعاف الاحتلال: "عند الساعة 10:57مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارعجان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".
كما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة، وتم تحييد منفذ العملية".
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