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إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة بعملية طعن في أسدود

3/31/2024 11:29:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن، في مركز تجاري في شارع غانيفني شرقي مدينة أسدود.


وقال المتحدث باسم إسعاف الاحتلال: "عند الساعة 10:57مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارعجان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

كما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "الاشتباه بعملية طعن في غان يفني شرقي أسدود، وسقوط 3 مصابين بجروح خطيرة، وتم تحييد منفذ العملية".

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