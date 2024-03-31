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ضوء أميركي أخضر لعدوان الاحتلال على رفح

3/31/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- أعطت الإدارة الأميركية الضوء الأخضر من جديد للاحتلال لشن عدوانه ضد رفح، جنوب قطاع غزة، مع استبدال الاجتياح البري الواسع بشن غارات دقيقة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، أي بمعنى "قتل المدنيين" بمقدار معين لتهدئة الضغوط الدولية والانتقادات الداخلية للبيت الأبيض.
في حين رفضت المقاومة الفلسطينية مقترحا صهيونيا يقضي بإرسال قوة دولية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يرفض الوصاية ولديه القدرة على اختيار قياداته ومؤسساته وإحباط المحاولات الأميركية والصهيونية للنيل من استقلالية قراره وسيادته.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن الاحتلال يسعى مع الولايات المتحدة للالتفاف على الهزيمة النكراء التي مني بها في قطاع غزة، مؤكدة قدرة الشعب الفلسطيني على الحفاظ على سيادته الوطنية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن الدعوة لتشكيل قوة عربية أو دولية لإدارة غزة مرفوضة، والشعب الفلسطيني يرفض الوصاية.
وأضاف أن أولويات الحركة وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعمار واضحة، وليس فقط الإفراج عن الأسرى كما يروج الاحتلال، مؤكدا أن "المقاومة تمارس حقها المشروع، والمكفول بالقوانين الدولية، في مقاومة الاحتلال، وستواجهه حتى الاستقلال التام".
يأتي ذلك بالتزامن مع طرح الإدارة الأميركية على حكومة الاحتلال مقترحا بديلا لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، يقوم على شن غارات دقيقة ضد رفح وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.
وطبقا لوسائل إعلام الاحتلال؛ فإن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، "تشارلز براون"، طرح على نظيره الصهيوني "هيرتسي هاليفي" هذا المقترح، الذي يشمل تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية، لمنع تهريب الأسلحة، وعزل مدينة رفح جنوب غزة.
وأفادت وسائل الإعلام نفسها بأن "براون" أكد لنظيره الصهيوني أن واشنطن لن "تقبل" بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد استشهاد آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ 177 على التوالي، والتي تخلف يوميا المزيد من الشهداء والإصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن سلطات الاحتلال تقوم بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة من خلال ترسيم ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تلتهم مساحة واسعة من القطاع، وتقطيع أوصاله من خلال شق طرق عرضية وطولية وتحويله إلى مناطق معزولة بعضها عن بعضه كما هو الحال في فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، في ظل إغلاق شامل لكامل حدود القطاع، والإمعان في تدميره منطقة تلو الأخرى وتحويله إلى مكان غير صالح للحياة.
وحذرت من مخاطر أي ترتيبات تروج لها حكومة الاحتلال بشأن اليوم التالي للعدوان، وتعمل على إنجازها بشكل تآمري وتصفوي بهدف تكريس سيطرتها العسكرية والأمنية على قطاع غزة، وفصله تماما عن الضفة الغربية المحتلة وضرب الجهود الدولية المبذولة لتوحيد جغرافيا دولة فلسطين في ظل الشرعية الفلسطينية المعترف بها.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، بضرورة ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية لحل الصراع وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، منوهة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن نتائج وتداعيات إضاعة هذه الفرصة.
في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن جيش الاحتلال ارتكب جرائم تدمير وحرق واستهداف 1,050 منزلا في محيط مجمع "الشفاء الطبي"، وقتل أكثر من 400 فلسطيني حتى الآن، منذ بدء العملية العسكرية البرية الجديدة في تلك المنطقة منذ أسبوعين.
وأفاد المكتب الإعلامي في تصريح له أمس، أن جيش الاحتلال ارتكب، منذ بدء عملية اقتحام مجمع "الشفاء" الطبي، جرائم تدمير وحرق واستهداف، علاوة عن تنفيذ عمليات اعتقال وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع.
وأكد أن جيش الاحتلال ما يزال يحتجز 107 مرضى محاصرين داخل مجمع "الشفاء" في ظروف غير إنسانية، دون ماء ودواء وطعام وكهرباء.
وأوضح أن من بين المحتجزين 30 مريضا مُقعدا، وقرابة 60 من الطواقم الطبية، فيما لا يزال يمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، ما يضع حياتهم على المحك، وفي خطر محدق.
وأدان المكتب بأشد العبارات عملية اقتحام جيش الاحتلال لمجمع "الشفاء" الطبي، وقال إنها تمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، منددا بالصمت الدولي تجاه هذه الجريمة، وبإمعان الاحتلال في قتل وتجويع وتعذيب من هم داخل وفي محيط المجمع.
وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وبعض دول أوروبا والاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها جيش الاحتلال.
كما حملهم مسؤولية التماهي مع سياسات الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وبشكل خارق وفظيع ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني، وخاصة مواقفهم الداعمة لـ“سياسة تجويع” المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب كل المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بـ "الخروج من مربع الصمت والتنديد، إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني، لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي".
ولا يزال جيش الاحتلال يحاصر مجمع "الشفاء"، وينفذ عملية عسكرية هي الأعنف ضد مناطق غرب غزة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وبعد أيام قليلة من حصار المجمع، الذي كان الأكبر في قطاع غزة، قام بمحاصرة مشفى "الأمل"، و "مجمع ناصر الطبي" في مدينة خان يونس، بعد أن عاد إليهم من جديد، في إطار عمليته العسكرية البرية التي ينفذها منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وقد أجبر جيش الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى في مشفى "الأمل" على إخلائه، رغم وجود حالات مرضية خطيرة، فيما لا يزال يحاصر "مجمع ناصر"، ويمنع دخول الدواء للمرضى.
جدير ذكره أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت عن قلقها، بسبب عمليات جيش الاحتلال في مستشفى "الأمل"، و"مجمع ناصر الطبي" ومستشفى "الشفاء"، وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطواقم الطبية والمدنيين داخل المستشفيات وتجنيبهم التعرض لإصابات.
وأكدت أنه منذ بدء الحرب واصل موظفو ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم الخدمات الطبية الطارئة للأهالي في غزة، وسط مستويات عالية وغير مقبولة من الخسائر، بما في ذلك مقتل 15 فردا من زملائهم وإلحاق أضرار بالمرافق الحيوية، مثل مستشفيات الأمل والقدس، وبسيارات الإسعاف.
وفي السياق، أكد مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أن مشفاه بات الوحيد المتاح للحالات الحرجة، لافتا إلى أن هذا المشفى يعمل في ظروف قاسية للغاية، كما أن الحالات الموجودة تحتاج لعلاج متقدم لا يتوفر لديهم، ولكنهم يواصلون عملهم رغم شح الإمكانيات والأدوية.

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