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المخطوفون ليسوا أولوية

3/31/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: رونين بيرغمان 31/3/2024
منذ بداية الحرب، بدأ المحللون يستخدمون تعبير "ينبغي أن يقال بصدق" في كل مرة يوشكون على أن يقولوا فيها شيئا ما غير إيجابي أو غير لطيف أو غير مفتخر على إسرائيل وجهازها الأمني. هذا تعبير غريب بعض الشيء. إذ إنه إذا كان ينبغي الآن أن يقال بصدق، فما الذي فعلناه حتى الآن؟
السؤال كيف تصرفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تجاه جملة إنصاف الحقائق، الأخطاء، صرف الانتباه والألاعيب الإعلامية باسم الوطنية المزعومة لخلق صورة مشوهة عن الوضع، لا بد سيطرح بالتأكيد ويؤدي إلى حساب النفس.
لكن إذا كنا سنستخدم اللغة نفسها، فإنه ينبغي أن يقال بصدق بأن كل شيء عالق. دولة إسرائيل تراوح مكانها في ميدان المعركة، تغرق في الوحل الذي خلقته لنفسها في غزة، تتدهور إلى الهوة في العالم السياسي والدولي.
وشيء آخر يجب أن يقال بصدق: دولة إسرائيل تترك المخطوفين لمصيرهم ولا تضعهم في رأس القائمة ولا حتى ضمن المواضيع الثلاثة الأولى، في رأس سلم الأولويات.
أول من أمس، 30 آذار، تكتمل بالضبط أربعة أشهر على تفجير وقف النار وصفقة المخطوفين مع حماس. أربعة أشهر في قسمها الأكبر ضاعت هباء.
الكابينت ورئيسه يتصرفان بطريقة التسويف و"اذهب وعد" مع طاقم المفاوضات، الذي يواصل عدم تلقي ما يكفي من التفويض لخوض مفاوضات سريعة لأجل الوصول أخيرا إلى "صفقة إنسانية" تضم تحرير 40 مخطوفا. وفقط عندما تنتهي سيكون ممكنا خوض المفاوضات على الجنود المخطوفين.
من ناحية كل اللاعبين المشاركين في موضوع المفاوضات والتجربة الفاشلة حاليا يروى لهم عن تقدم، عن أن "اليومين التاليين حرجان" وعن المرونة الكبيرة والهائلة لحكومة إسرائيل.
أعضاء الطاقم المفاوض قالوا في المداولات التي تأجلت لثلاثة أيام بسبب دخول السبت قبل أسبوعين إن "المُلح فقط هو أن المخطوفين يذوون في غزة"، ومع التفويض الذي أعطاه نتنياهو لهم، لا يوجد أي احتمال لأن توافق حماس على أي شيء. نتنياهو رفض أن يعطي أكثر وقال لهم اعرضوا الموقف، وإذا رفضت عودوا لتلقي تفويضا آخر. حماس رفضت والطاقم عاد من الدوحة إلى البلاد. في جلسة الكابينت الأخيرة، بعد أن ضاع أسبوعان من العيش في جحيم غزة بالنسبة للمخطوفين، نزعت الأقنعة ووقف نتنياهو بشكل قاطع مع الوزراء المتطرفين ضد حل وسط إضافي.
أفادت دانا فايس، أول من أمس، بأنه في أعقاب الواقع الرهيب الذي كشفت عنه المخطوفة عميت سوسانا في المقابلة مع "نيويورك تايمز"، غير العديد من وزراء الليكود رأيهم وباتوا يؤيدون الآن تنازلات يعتقد رئيس الموساد بأن بوسعها أن تولد صفقة.
في كل ما يتعلق بالمخطوفين، من الصعب الافتراض بأنه يمكن للأمر أن يكون أسوأ. والدليل هو أنه عندما لا تكون صفقة يذوي المخطوفون، وإسرائيل تنشغل بأمور كثيرة بالذات وهم ليسوا بالذات بينها.
في 23 تشرين الأول (أكتوبر) عندما كان الجدال حول الخطوة البرية أو إعطاء فرصة للمفاوضات التي كادت تنضج لصفقة المخطوفين، كتبنا هنا ناحوم برنياع وأنا بأنه "فضلا عن الجدال على توقيت المناورة، نشأت أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش وداخل الكابينت الضيق والكابينت الموسع. أزمة الثقة هي ضرر إضافي إلى ضرر 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو يجعل من الصعب التركيز على الحرب وعلى اتخاذ القرارات بما فيها القرارات الأليمة. إسرائيل بحاجة الآن إلى زعامة فاعلة تركز على مهمتها. إسرائيل لا توجد لها مثل هذه القيادة. هذه "ورطة 23". وأصبحت الآن ورطة 24 مع حكومة لا تؤدي مهامها، فالكابينت موسع، منقسم ومشلول".
ينبغي أيضا أن يقال بصدق بالطبع، إن في معظم الأماكن، المواضيع، المستويات والمجالات التي خلق فيها عالم جديد بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، دولة إسرائيل، بما فيها أسرة الاستخبارات والجيش، بما فيها موضوع المخطوفين على نحو خاص لم تستعد المبادرة والعبقرية اليهودية، إلى جانب الشقاوة الإسرائيلية وإحساس الابتكار وأمة الاستحداث تكاد لا تكون ظاهرة. فمحافل الحكومة الثلاثة، مثل الجيش أيضا، تعنى بردود الأفعال، لا تبادر إلى خطوات واسعة مفعمة بالإقلاع وكثيرة الخيال. كان ينبغي للجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان هليفي أن يأتيا إلى الكابينت ويقولا بشكل لا لبس فيه إن المخطوفين يذوون ودولة إسرائيل ملزمة بأن تغير الاتجاه وتضع مصيرهم في رأس سلم الأولويات، قبل اعتبارات أخرى.
الأمور تتعلق أيضا في كل ما يتعلق بالجيش. هليفي يشدد على أن الجيش جاهز لأن ينفذ كل خطة وكل أمر يصدر عن الحكومة، فهو يساند أعمال اللواء نيتسان الون في المفاوضات، لكنه لم يقلب الطاولة ولم يقل ما يكفي عن تضليل الجمهور وكأنه يمكن هزيمة حماس وتفكيكها من قدراتها العسكرية والسياسية معا وتحرير المخطوفين في الوقت نفسه، ومع جهة مركزية أخرى من رجال 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وزير الدفاع يوآف غالنت هو المعارض المركزي للتنازل في مواضيع بتر القطاع وإعادة اللاجئين الى الشمال.
الجيش الإسرائيلي، حسب خططه، هو نفسه لم يحقق أهدافه وليست له "سيطرة عملياتية" في أرجاء القطاع مثل تلك التي كان يفترض أن تكون له مع انتهاء المرحلة الثانية في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، وحسب مصادر استخبارية أميركية نجح في أن يقتل ثلث عدد رجال حماس فقط ويدمر ثلث أنفاقها فقط. منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، لم يتقدم الجيش في القطاع باستثناء عمليات موضعية، ناهيك عن أنه لم يحرر مخطوفين، رغم الوعد بأن هذا مرتبط بذاك.
بعض أسباب ذلك تتعلق بحقيقة أن نتنياهو يحبط كل محاولة لقطف ثمار سياسية مع الإنجازات العسكرية المعتبرة التي كانت، غير مستعد لأن يتحدث عن السلطة الفلسطينية لليوم التالي ويدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إلى درك تاريخي أسفل. لكن بعضا منها أيضا يرتبط بأداء وقدرات الجيش وكذا بحقيقة أن الجيش وعد شيئا لا يعرف بأنه لا يمكنه أن ينفذه. من الصعب التحرر من الإحساس بأن حقيقة أن الجيش لا يضرب على الطاولة ويطالب بصفقة ويقول إنه معني حقا بوقف نار هي رغبة بعض من قياداته ممن هم أيضا مسؤولون عن الإخفاق الرهيب في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بخروج بإنجاز مهم ما وعدم التنازل إلى أن يتحقق.
"كل المسائل مرتبطة"، قال هذا الأسبوع أحد قدامى وخبراء المفاوضات في المخطوفين والمفقودين، بما فيها المفاوضات الحالية. "الصفقة لا تقف وحدها - مخطوفون، انسحاب، اليوم التالي، حركة الفلسطينيين شمال، الشمال - حزب الله. ثمة من لا يريد أن يحقق نهاية للمسائل لأن نهاية المسائل هذه هي بداية قصص أخرى - استقالة، لجنة تحقيق وربما انتخابات".

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