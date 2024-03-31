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حين لا يكون معنى لـأصيب بالخطأ

3/31/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: عيناب شيف 31/3/2024

من الصور الصادمة التي خلدت إطلاق جندي احتياط النار على سامح زيتون يمكن أن نفهم كم هو تعبير "أصيب بالخطأ" فقد معناه. حتى لو قبلنا برواية الجندي بكاملها، لم يكن هناك أي "خطأ": رجل فلسطيني ابن 63، أطلق النار عليه ممثل رسمي لدولة إسرائيل بعد أن عثر على سكين في حقيبته، بمعنى أن وسيلة الهجوم أحبطت وما تبقى لزيتون إذا ما أراد أن يؤذي أحدا ما هو أن يجدر بروس لي الذي في داخله. إذا ما وصلت الحالة إلى المحكمة، فهو الذي سيتعين عليه أن يقرر ما هو "إحساس الخطر"، هذا إذا كان إحساسا على الإطلاق يمكنه أن يؤثر على مطلق النار في مثل هذه الحالة. لكن حتى للمشاهد البسيط أيضا الذي اطلع على المعلومة مسموح له أن يتساءل: ما الذي بالضبط في هذه الحالة دفع مطلق النار لأن يقرر بأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحدث هي استخدام القوة مع الإمكانية الكامنة الفتاكة التي تحققت أيضا لشدة الفظاعة. هل ما حصل هناك، حوار طرشان بين جنود مسلحين ورجل شائخ، برر حقيقة أن إنسانا ما اضطر لأن يودع حياته؟
لكن يخيل أن معظم الإسرائيليين والإسرائيليات توقفوا منذ زمن بعيد عن أن يشغلوا بالهم بمثل هذه الأسئلة. وحتى التفصيل المذهل وبموجبه اجتاز زيتون تهويدا واسمه تغير لأن يصبح دافيد بن ابراهام، المعلومة التي ليس لها أي صلة بالحالة نفسها (هذا بالتأكيد لم يجدِ زيتون نفعا)، تبقي الانشغال بموته قليلا. وما العجب؟ حتى في الحالة الرهيبة ليوفال كاستلمان الراحل أصبح طي النسيان. وقد كان بطل إسرائيل أنقذ حياة إنسان ودفع على ذلك الثمن بحياته. فماذا كان هناك فلسطيني آخر أزيح عن الطريق؟ لو لم يكن له من يوصي به مثل نوعام ارنون، الناطق بلسان الحاضرة اليهودية في الخليل، فإنه حتى القليل الذي يقال الآن سيصبح هدوءا شاعريا. عمليا، حين كان الموضوع حديث العهد، كان عنوان زيتون في القناة 14 "شاب" (فنيا صحيح)، وبعد ذلك "مواطن" (كذب). ماذا سيكتبون؟ "فلسطيني"؟ إذ لا يوجد مثلهم إلا مخربون وليس ضحايا من وجهة نظرهم.
وبعامة، ثماني سنوات تنقصها ثلاثة أيام تفصل بين النار على زيتون، وآخر حالة أطلقت فيها النار على إنسان لم يشكل خطرا أثارت جلبة في إسرائيل. صحيح أن اليئور ازاريا لم يطلق النار ليقتل إنسانا بريئا بعامة، بل مخربا منكرا لكنه كان من قررت هيئتان قضائيتان بالإجماع أنه لم يكن أي سبب لإطلاق النار عليه بعد أن حيد وبات مستلقيا وهو جريح. وفي حينه أيضا لم يكن حقا "صدع" في الموضوع: في كل استطلاع، وجد أن أغلبية مطلقة من الجمهور اليهودي تقف من خلف ازاريا، ما دفع برئيس الوزراء في حينه واليوم لأن ينفذ التفافة حدوة حصان فزعة كي لا يكون ركل كرة القدم بعد أن تجاوز خطوط الدفاع. وإذا ما نظرنا إلى الأمور حسب التعاطف مع ازاريا في التقرير المعيب عنه في القناة 14 في آب (أغسطس) الماضي، فقد بات درايفوس الحديث. وبهذه الوتيرة يمكنه أن يختار بين رئاسة لجنة الخارجية والأمن أو قيادة لواء الخليل.
وتوجد علاقة بين إطلاق النار على زيتون، الصور المهينة التي ما يزال المقاتلون يبثونها من غزة وترفيع ضابط كبير رغم أنه أمر في الماضي بإجراء (فعل معيب جدا بحق فلسطينية) كلهم يمثلون ليس فقط استعراضات لنزع الإنسانية في الجيش الإسرائيلي (مقابل عدد لا يحصى من المقاتلين والضباط الذين يبذلون جهدا كبيرا لاحترام قواعد الحرب وقيم الأخلاق في أوضاع قاسية ومركبة)، بل وأيضا انعدام اهتمام الجمهور، الوهن المؤسساتي في إنفاذ القانون والعقاب، الغضب على من يتجرأ على التحذير من التداعيات الهدامة لفقدان الطابع الإنساني. في النهاية، عندما يتحطم السد تماما، وحتى التظاهر يختفي، ستكون إسرائيل منبوذة أكثر من الخارج وعفنة أكثر من الداخل. نحن نطلق النار على أنفسنا في الرأس ولا نحاول حتى أن نقول إن هذا "بالخطأ".

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