Monday, 01 April 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اضطهاد بتسيلم الذي لم يبدأ أمس

3/31/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جدعون ليفي 31/3/2024

كنا سنعرف قدرا أقل عن الاحتلال لو لم يتم إنشاء "بتسيلم". أغلبية الإسرائيليين ووسائل الإعلام، هذا لم يكن بالنسبة لهم أمرا مهما. هم يرفضون أن يعرفوا وأن ينشروا. ولكن الصورة الأخلاقية لإسرائيل كانت مهمة جدا لها. عندما يسألون ما هو الجيل في إسرائيل، فإن "بتسيلم" هي اختيار جيد للإجابة.
اضطهاد "بتسيلم" الذي لم يبدأ أمس فقط، الآن ينضم إليه مؤيدو اليسار وحقوق الإنسان. "بتسيلم" لم تلبّ المواصفات السليمة. فهي لم تقم بإدانة أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) بما فيه الكفاية بعد الإدانة الأولى في 9 تشرين الأول (أكتوبر). اليوم لا يمكنها أن تعارض الحرب وتظهر الصدمة من جرائمها وأن تظهر الخوف على مصير غزة والشعور بالرحمة تجاه سكانها دون أن تبدأ قولك بإدانة جرائم حماس. عنات كام قالت ("هآرتس"، 27،3) بأن اورلي نوي ويولي نوفيك، من رؤساء الجمعية، فشلتا في التعامل بشكل مناسب مع المذبحة، عندما يقال مذبحة، فإن القصد فقط هو 7 تشرين الأول (اكتوبر). كام اقتبست نوفيك التي اعتبرت المذبحة "عملية مقاومة أو انتفاضة ضد الابرتهايد"، لكن أحد موظفي "بتسيلم" ايال رؤوبين، قال إن نوفيك قالت إن العملية كانت غير شرعية.
مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) كانت وبحق عملية انتفاضة ومقاومة، غير شرعية ضد احتلال وابرتهايد غير شرعي ومجرم بدرجة لا تقل عن ذلك. من هنا وحتى الملامة ضد "بتسيلم" فإن المسافة طويلة. ليس فقط أن "بتسيلم" كانت وما تزال منظمة شرعية، بل إن النضال من أجل وجودها يجب أن يتعزز الآن، في أيام الحضيض الفظيعة جدا لجرائم الحرب وخرق القانون الدولي وسحق حقوق الإنسان.
لا، يا عنات كام، لا توجد حاجة إلى الاختيار بين حقوق الإنسان والقومية الفلسطينية. هناك شك كبير إذا كانت المذبحة قد نفذت باسم القومية المتطرفة. الكراهية تتغذى بالأساس على الاحتلال. إذا كان يجب الاختيار، فإنه في الواقع بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية، لأنه لم يعد بالإمكان وجود كليهما. أيضا النضال ضد الحرب في غزة والابرتهايد لا يجري باسم القومية الفلسطينية، بل باسم الأخلاق والقانون الدولي. لا يوجد لدي ما أقوله ضد القومية الفلسطينية وأيضا ضد "بتسيلم".
لا، يا عنات كام، في "بتسيلم" لم ينسوا أنهم "جمعية لحقوق الإنسان وليس حركة لتحرير غزة"، كما كتبت، ولا يجب "تذكيرهم بذلك". لا يمكن أن تكون جمعية لحقوق الإنسان دون أن تكون حركة لتحرير غزة، لأنه لا يوجد حقوق إنسان من دون تحرير غزة.
تحرير غزة والضفة هو المفتاح، الذي يجب أن نحارب عليه، وهذا ما تقوم به "بتسيلم". اليسار يجب عليه حني الرأس تقديرا لـ"بتسيلم"، لا أن يقدم لها المواعظ الأخلاقية حول عدم امتثالها للمواصفات السليمة.
أنا مسافر دائم في "بتسيلم". معظم أعمالي الميدانية تعتمد على الباحثين فيها. لم أقم بزيارة مكاتبها في أي وقت، لكن تقريبا لا يوجد أسبوع ذهبت فيه إلى المناطق من دون مرافقة باحثيها الفلسطينيين المتميزين والموثوقين والمهنيين. هم الذين شاهدوا كل شيء، والذين يبكون أحيانا، لا سيما في الفترة الأخيرة. هم الذين شاهدوا كل شيء ولم يتنازلوا في أي وقت عن الحقيقة، وهم يواصلون تحقيقهم بجدية. ربما بسبب ذلك كان هناك من بينهم من شككوا بتقارير إسرائيلية عن 7 تشرين الأول (اكتوبر). هذا كان يصعب استيعابه. أنا تناقشت معهم بشكل حاد وتأسفت، لكن هكذا هو الأمر عندما نكون عرضة خلال عشرات السنين لأكاذيب الاحتلال. عندما طلبت في الأسبوع الماضي من نائبة المتحدثة بلسان "بتسيلم"، شريت ميخائيلي، معطيات عن القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)، كان يمكنها أن توفر لي معطيات فقط حتى نهاية شهر شباط (فبراير). عمليات القتل في شهر آذار (مارس) لم يتم استكمال التحقيق فيها. في العالم وحتى في الجيش الإسرائيلي يعرفون دقتهم، لذلك، فإن بيانات "بتسيلم" تعد موثوقة جدا.
النقاش الذي جرى في اليسار حول "بتسيلم" كان في ظل قضايا أعمق: هذا اليسار لا يتوقف عن البحث لنفسه عن مبررات للحرب الفظيعة وصمته المهين أمامها، أيضا هو يريد حرف الانتباه عن جرائمها. "بتسيلم" لن توفر له ذلك.

MENAFN31032024000072011014ID1108042177

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث