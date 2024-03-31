حقا خسرنا الحرب

بقلم: ايريس ليعال 5/5/2015

منذ نصف سنة ونحن نغرق في ظلام المعرفة والمعلومات، لذلك نحن أيضا نعيش في شعور عدم يقين عميق. وفي هذا العصر من فقدان الاحترام للحقيقة والوقائع، فقد اعتاد الناس أن يلقموا أنفسهم بالأكاذيب المريحة، وهم يريدون المزيد من هذا المخدر. ولأنه إلى جانب فقدان احترام الحقيقة فقدنا الرغبة في فهم العالم على أساس حقائق ومعطيات، فإن كل واحد يختار الواقع المريح له.

قبل بضعة أيام، شاهدت عاصفة مقرفة في الانترنت من الدرجة الأولى. أنا غردت: سيكون ثمنا باهظا لما فعلته إسرائيل في غزة. هذا دمار بأبعاد توراتية، هذا قتل جماعي لمدنيين، بينهم أطفال، ويبدو أن معظم الجمهور يعتقد أن هذا عقابا مبررا ولا توجد لديه أي فكرة عن صورتنا أمام العالم. البرابرة الجدد في العالم، المتعطشون للدمار والمنبوذين. اسمنا تلطخ إلى الأبد، وايلا ترافلز ومساعدوها من كهيلت لن يصلحوا لنا ذلك.

ايلا ترافلز، لمن لا يعرف، هي مبادرة إعلامية خاصة لفتاة اسمها ايلا كينان، التي كتبت مدونة سفر ولكنها وجدت نفسها من دون عمل عندما اندلعت الحرب وتجندت للترويج لإسرائيل في العالم. توجد أوجه تشابه بين تسويق الرحلات السياحية والأماكن الساحرة وبين الدعاية. ولكن أن تشرح الآن ما تفعله إسرائيل في غزة هو أخلاقي مثل أن تقوم بالعلاقات العامة لتجار مخدرات.

المهم هو أن الرد على تغريدتي كان غضبا يخترق المعسكرات. من المعارضة لبنيامين نتنياهو هاجمني صحفيون كبار، سياسية سابقة وناشطة. من مؤيدي نتنياهو تجندوا لجهود كبار المذيعين في القناة 14. في اليمين وفي اليسار تنافسوا معا حول من يهاجمني أكثر بسبب إشارتي إلى حقائق بسيطة: في غزة تحدث كارثة. أكثر من 50 % من القتلى، هذا لا يشمل من يموتون بسبب الجوع، هم من المدنيين. هكذا، عرفت مرة أخرى أن من قدموا هذه الوقائع ووصفوا تلك الحقائق يعتبرون أحيانا في نظر الجمهور، بالأساس في فترة الحرب، أشخاصا خطيرين ومعادين تقريبا مثل الأعداء من الخارج.

يكفي أن نتذكر كيف هوجم، فقط قبل شهر، من قال ما يقوله الجميع بشكل علني الآن، أن نتنياهو لا يريد إعادة المخطوفين، كي نعرف قوة الإيحاء للقمع.

"جوانب من الخداع، خداع النفس، خلق صورة، أدلجة ونفي الحقائق"، كتبت حنه ارنديت عن وثائق البنتاغون، لكنها لا تخص فقط حرب فيتنام. أيضا حرب بوش الثانية وغزو العراق وأفغانستان كانت من وراء ستار لا يمكن تصوره من الأكاذيب. الأنظمة الديمقراطية التي تشن الحروب الطويلة، التي ليست لها أهداف وباهظة الخسائر البشرية، تنشغل بخلق صورة لحرب ناجحة -الحرب في غزة ليست مختلفة، فهي في الواقع بدأت بعملية إرهابية قاتلة داخل حدود إسرائيل، وحظيت بسبب ذلك بتعاطف مبرر في العالم، لكنها كشفت أيضا فشلا عسكريا وسياسيا لا يمكن تصوره.

ليس صدفة أن الأسئلة حول أهداف الحرب وحول مكانة المخطوفين في سلم الأولويات لم تتم الإجابة عنها. في الكابنت السياسي-الأمني يوجد أشخاص كانوا رؤساء أركان في فترة "التصور"، رئيس الحكومة الذي تهرب من المسؤولية والضباط الكبار في جهاز الأمن الذين يسيطر عليهم الشعور بالذنب، الذين كانوا سيعطون كل ما لديهم من أجل إعادة الدولاب إلى الوراء.

إن حاجة جميع المشاركين إلى إنقاذ الكرامة التي تضررت هي جزء من الفوضى العسكرية التي يعترف بها الجمهور بأنها شر لا بد منه. في كل مرة سيبرز الشيء التالي الذي يغير المعادلة إلى الأبد. الآن هذه رفح، وفي القريب ربما تكون هناك حرب مع حزب الله. في هذه الأثناء، تقول شخصيات مجهولة رفيعة "بدأنا نفقد المخطوفين". حماس أعلنت هذا الشهر عن قتل ستة من المخطوفين في الأسر، لكن بذريعة أنه يجب عدم التعاون مع الحرب النفسية يتم تجاهل ذلك. والآن الجميع أصبحوا عبيدا بشكل طوعي لمناورة علاقات عامة كبيرة حول نجاح الحرب، ويأكلون كل هذه الهراءات عن علم وبسرور. ولكن الحقيقة هي أننا خسرنا الحرب.