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قتل الجياع وقصف المساعدات.. نهج الاحتلال لتكريس المجاعة في غزة

3/31/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال استهدف خلال عملياته العسكرية، الفلسطينيين منتظري المساعدات، ومراكز توزيع، وعاملين ومسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين.
ووثق المرصد الحقوقي في تقرير أصدره بعنوان: "قتل الجياع وقصف المساعدات: نهج إسرائيلي متعمد لتكريس المجاعة في غزة"، في المدة ما بين 11 كانون الثاني (يناير) - 23 آذار(مارس)، استشهاد 256 فلسطينيا في منطقة دوار الكويت جنوبي شرقي مدينة غزة، و230 على شارع الرشيد جنوبي غربي المدينة، و21 في استهداف مراكز توزيع مساعدات.
كما وثق المرصد في تقريره، استشهاد 12 من العاملين في توزيع المساعدات، اثنان منهم من "الأونروا"، إلى جانب استشهاد 41 من أفراد الشرطة ولجان الحماية الشعبية المسؤولة عن تأمين توزيع المساعدات.
وخلص التقرير، إلى أن "الإجراءات التي تطبقها "إسرائيل" والعقوبات الجماعية التي تفرضها على قطاع غزة، تهدف بشكل مباشر وواضح إلى تجويع جميع السكان، ليس فقط كأسلوب من أساليب الحرب، أو كجريمة حرب قائمة بحد ذاتها، بل لتعريضهم لخطر الهلاك الفعلي".
وأكد، أن هذه الأفعال "تشكل جزءا أساسيا من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد جميع سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الماضي".
وأوضح، أن "استخدام التجويع كسلاح ناجم عن قرار سياسي رسمي من اليوم الأول للحرب كما عبر عنه وزير الجيش الصهيوني، وجرى تنفيذه على عدة مراحل متكاملة، شملت تشديد الحصار وإغلاق المعابر، ومنع إدخال البضائع التجارية، وتدمير كافة مقومات الإنتاج المحلي ومصادر الغذاء المحلية، وترسيخ احتياج سكان القطاع للمساعدات الإنسانية، لتصبح هي مصدر الغذاء الأساسي لسكان القطاع".
وأضاف، "في ذات الوقت، أصبحت هذه المساعدات الإنسانية هدفا عسكريا غير قانوني لجيش الاحتلال، واستهدفها بكافة الطرق وأينما وجدت، فقد عرقل الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع على نحو متواصل وشديد، وأخضعتها لمعايير وإجراءات تفتيش تعسفية وطويلة، واستهدفتها وهي بالشاحنات وفي مراكز التخزين والتوزيع، كما استهدفت منتظريها والقائمين على تأمينها وتوزيعها، وذلك كله لتحرم الفلسطينيين من الحصول عليها حتى بالقدر الكافي لسد رمق جوعهم أو درء خطر الموت بسببه".
وشدد على أن هذه الأفعال "لتكريس حالة من الفوضى والاقتتال الداخلي بفعل تغييبها لآليات الرقابة وتأمين توزيع هذه المساعدات، بالقتل أو بالجرح، أو برفض التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، أو بمحاولة تصفية "الأونروا" وهي الوكالة الدولية الرئيسية المسؤولة حاليا عن عملية إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع".
وبين الأورومتوسطي، أنه عندما سمح الاحتلال بإدخال المساعدات، قيدت دخولها في الكم والنوع وأماكن الوصول، ومن ثم قصفت مخازن المواد الغذائية والمولات والمحال التجارية، وصولا إلى قصف استهداف المساعدات والعاملين عليها وعلى حمايتها.
وأكد، أن الاحتلال يستخدم التجويع ومنع المساعدات وقتل الجياع ضمن خطة واضحة لاستكمال تنفيذ جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين، وبخاصة في شمال قطاع غزة، حيث ما تزال تمنع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى هناك، ولا تسمح سوى لأعداد محدودة بالوصول، وهو ما أدى إلى تفشي حالة الجوع شمال غزة مع النفاد شبه الكامل لكل المواد الغذائية من الأسواق، وبدء جيوب المجاعة بالتشكل والانتشار السريع، الأمر الذي ترتب عنه ازدياد أعداد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية والجفاف والأمراض المقترنة بهم، لا سيما بين الأطفال والأطفال الرضع.
وأظهر المرصد الحقوقي في تقريره، أن الاحتلال عمل بشكل منهجي خلال حربه على استهداف جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، بما فيها قصف المطاحن والمخابز ومخازن المؤن الغذائية والمحال التجارية والأسواق، وتدمير المحاصيل والأراضي الزراعية، وقتل المواشي، واستهداف قوارب ومعدات الصيد، وخزانات المياه وتمديداتها، ليحرم جميع سكان القطاع، والبالغ عددهم 2.3 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، من الوصول إلى الموارد الغذائية والمياه الصالحة للشرب التي تبقيهم على قيد الحياة، ومن القدرة على إنتاج الغذاء على الصعيد المحلي، التي كانت محدودة أصلا.
وأردف، "جاء ذلك جميعه وسط أتون هجمات وغارات وقصف مكثف عبر الجو والبر والبحر ألقى خلاله جيش الاحتلال آلاف الأطنان من المتفجرات، في وقت توقفت فيه أي إمدادات إغاثية عبر المعابر التي أحكم إغلاقها لأسابيع قبل إعادة فتحها جزئيا وبشروط صهيونية قاسية في 21 تشرين الأول(أكتوبر) 2023، بعد ضغوط من المجتمع الدولي".
وشدد التقرير على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، وأنه ينبغي على الاحتلال الامتثال بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، وضمان حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ودعا الأورومتوسطي، إلى تشكيل ضغط دولي فوري على الكيان الصهيوني من أجل وقف تنفيذه لجريمة تجويع السكان قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ووضع الآليات المناسبة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وفعال وسريع، واتخاذ التدابير الجدية للتصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع في القطاع.
وطالب المرصد الحقوقي، المجتمع الدولي بتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار الاحتلال على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها التي ترتكبها في قطاع غزة منذ ستة أشهر، والامتثال لقواعد القانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية، كما طالب بفتح تحقيق مستقل في جرائم استهداف المجوعين المدنيين، خاصة تلك التي حاول الاحتلال التهرب من المسؤولية عنها، ونشر نتائج ذلك التحقيق وضمان المساءلة والمحاسبة عليه.
يشار إلى أنه جاء التقرير في سبعة محاور، تناول أولها: أعداد ضحايا جرائم استهداف المساعدات الإنسانية، واستعرض المحور الثاني: أبرز جرائم استهداف المدنيين المجوّعين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية، وتطرق الثالث لجرائم استهداف مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، فيما سلط الرابع الضوء على جرائم استهداف قوافل المساعدات الإنسانية، فيما تناول الخامس: استهداف العاملين في توزيع المساعدات، وجرائم استهداف المسؤولين عن تأمين وحماية المساعدات كما ورد في السادس، وتناول المحور السابع والأخير: محاولات الكيان الصهيوني التهرب من مسؤولية المجازر، وختم بعرض أبرز النتائج والتوصيات.-(وكالات)

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