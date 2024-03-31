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التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة فيجاي براشاد* - (تريكونتيننتال: معهد البحوث الاجتماعية) 30/3/2024
جاريد كوشنر ينضم إلى الجوقة التي تدعو إسرائيل إلى توسيع احتلالها ليشمل الواجهة البحرية لغزة، يكتب فيجاي براشاد في "يوم الأرض" الفلسطيني. وإذا كان التاريخ يصلح لأن يكون قاضيًا، فإن هذا لن يحدث.
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جلس جاريد كوشنر؛ صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه السابق خلال فترة رئاسته، وقتًا طويلًا في حوار مع البروفيسور طارق مسعود من جامعة هارفارد. وخلال هذا الحوار الذي جرى في 15 شباط (فبراير)، تحدث كوشنر عن "ممتلكات الواجهة البحرية لغزة"، التي قال إنها يمكن أن تكون "ذات قيمة كبيرة". وتابع: "لو كنت مكان إسرائيل، لمهدتُ بالجرافات شيئًا ما في (صحراء) النقب، ولحاولت نقل الناس (من غزة) إلى هناك... سيكون الدخول وإنهاء المهمة هو الخطوة الصحيحة".
وكان اختيار كوشنر للنقب مثيرًا للاهتمام. كانت النقب، الواقعة في ما يعرف الآن بجنوب إسرائيل، مكانًا للتوتر والصراع منذ وقت طويل.
في أيلول (سبتمبر) 2011، أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون ترتيب استيطان البدو في النقب، المعروف أيضًا باسم "خطة برافر-بيغن"، الذي دعا إلى إخلاء 70.000 من البدو الفلسطينيين من قراهم الخمس والثلاثين "غير المعترف بها".
والآن، ينصح كوشنر إسرائيل بنقل المزيد من الفلسطينيين بشكل غير قانوني إلى النقب، وهم الذين تم طرد العديد منهم في الأصل إلى غزة من مدن وقرى في أجزاء من فلسطين تقع الآن داخل إسرائيل. وكما يعرف كوشنر، فإن نقل السكان إلى النقب والاستيلاء على غزة هما عملان غير قانونيين وفقًا للمادة 49 من "اتفاقيات جنيف" للعام 1949.
يعكس التهجير القسري الذي واجهه البدو الفلسطينيون في العام 2011 والذي يواجهه الفلسطينيون في غزة اليوم عمق المحنة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ إنشاء الدولة الإسرائيلية في العام 1948.
في كل عام منذ 1976، يحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم "يوم الأرض" في 30 آذار (مارس)، الذي يصادف ذكرى مقتل ستة فلسطينيين خلال عملية جماهيرية لإحباط محاولة الدولة الإسرائيلية إقصاء الفلسطينيين من منطقة الجليل وتنفيذ ما تسميه "ييهود ها-جليل" -(تهويد الجليل).
وكان النظام الإسرائيلي قد حاول ضم كل الجليل والنقب منذ العام 1948، لكنه واجه مقاومة شرسة من الفلسطينيين، بمن فيهم البدو الفلسطينيون. وقد فشل العنف الإسرائيلي في إخضاع وتطهير المنطقة من أجل إقامة "إسرائيل الكبرى" (إيريتس إسرائيل هاشليما) التي تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. ولم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها. وهي لا تستطيع القضاء على الفلسطينيين أو البدو. وسوف يظل حلمها بإقامة دولة صهيونية خالصة مسعى عبثيا لا طائل من ورائه.
في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1975، انتخب سكان الناصرة الفلسطينيون توفيق زياد، من الحزب الشيوعي (راكاح) بنسبة 67 في المائة من الأصوات. وقد عُرف زياد (1929-1994)، وهو شاعر مرموق، باسم "أبو الأمين" لدوره المتواصل في تشكيل جبهة موحدة بين فلسطينيي الجليل ضد سياسة الإخلاء القسري الإسرائيلية.
بسبب هذه الأنشطة، اعتقل زياد في مناسبات عديدة، لكن همته لم تفتر مطلقًا. وكان زياد قد انضم إلى الحزب الشيوعي في العام 1948، وأصبح رئيسًا لمؤتمر نقابات العمال العرب في الناصرة في العام 1952، وقاد الحزب في مسقط رأسه، الناصرة، وفاز بمقعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في العام 1973، ثم أصبح رئيسا لبلدية مدينته في العام 1976، كمرشح عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة".
وقد أشاد فلسطينيو الجليل بانتصاره الذي فاجأ المؤسسة الإسرائيلية، وهم الذين كانوا يناضلون ضد محاولات سرقة أراضيهم ومنازلهم منذ العام 1948.
في العام 1975، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستصادر 20.000 دونم (18 مليون متر مربع) من الأراضي العربية، معظمها في وسط الجليل أو "المنطقة 9"، وهو ما عنى انقراض قرى عرابة، ودير حنا وسخنين. ولم تكن هذه خططًا جديدة.
ابتداء من العام 1956، أنشأت إسرائيل مدنًا لتهجير سكان القرى العربية حول الناصرة مثل البعنة ودير الأسد ونحف: أولاً، أنشأت نتزيريت عيليت (المعروفة باسم "نوف هجليل" منذ العام 2019)، ثم، في العام 1964، أنشأت كرمائيل.
عندما زرت الناصرة في العام 2014، تم اصطحابي في نزهة حول محيط المدينة لرؤية كيف تم تصميم المستوطنات الجديدة المخصصة لليهود فقط من أجل خنق المدينة الفلسطينية القديمة. وأخبرتني حنين زعبي، التي كانت آنذاك عضوا في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، كيف أن الناصرة، حيث ولدَت، تعرضت تدرجيا للضغط، مثلها مثل الضفة الغربية، بسبب المستوطنات غير القانونية، وجدار الفصل العنصري، ونقاط التفتيش، والهجمات المنتظمة التي يشنها الجيش الإسرائيلي.
قبل بدء الإضراب العام في 30 آذار (مارس) 1976، كان النظام الإسرائيلي قد أرسل وحدة كاملة من الجيش والشرطة المسلّحَين لضرب الفلسطينيين العزل بلا رحمة، مما أدى إلى إصابة المئات منهم وقتل ستة.
وكتب توفيق زياد، الذي قاد الإضراب، أن الإضراب كان "نقطة تحول في النضال" الفلسطيني، لأنه "تسبب في زلزال هز الدولة من البداية إلى النهاية". وكتب زياد أن النظام الإسرائيلي خطط "لتلقين العرب درسًا"، لكن ما فعله "تسبب في رد فعل أكبر بكثير من حيث تأثيره من الضربة نفسها. وقد تجلى ذلك في جنازات الشهداء الذين سقطوا في الإضراب، التي حضرها عشرات الآلاف من الناس".
وأصبح ذلك اليوم "يوم الأرض"، الذي أصبح الآن جزءًا من تقويم النضال من أجل تقرير المصير الوطني الفلسطيني.
ولم يردع الاحتجاج الشعبي النظام الإسرائيلي. في 7 أيلول (سبتمبر) 1976، نشرت صحيفة "علهمشمار" العبرية مذكرة كتبها يسرائيل كونيغ، الذي كان يدير منطقة الشمال، بما فيها الناصرة. ودعت مذكرة كوينغ العنصرية تمامًا إلى ضم الأراضي الفلسطينية لصالح 58 مستوطنة يهودية جديدة وإلى إجبار الفلسطينيين على العمل طوال اليوم حتى لا يكون لديهم وقت للتفكير.
ولم يتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، إسحاق رابين، من المذكرة، التي احتوت أيضًا على تفصيل لخطط تهويد الجليل. ولم تتوقف تلك الخطط في أي وقت من الأوقات.
في العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية أن يتولى نائب رئيس الوزراء إدارة منطقتني الجليل والنقب. وقال شمعون بيريز، الذي كان يشغل هذا المنصب في ذلك الحين: "إن تطوير النقب والجليل هو أهم مشروع صهيوني في الأعوام المقبلة".
وخصصت الحكومة مبلغ 450 مليون دولار لتحويل هاتين المنطقتين إلى مناطق ذات أغلبية يهودية وطرد الفلسطينيين، بمن فيهم البدو الفلسطينيون، منهما. وما تزال هذه هي الخطة حتى اليوم.
من السهل التقليل من شأن تصريحات جاريد كوشنر باعتبارها خيالات، بما أنها تنطوي على قدر كبير من السخف. ومع ذلك، سوف يكون مثل هذا التقليل مضللاً: كان كوشنر مهندس اتفاقيات ترامب الإبراهيمية التي أدت إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
كما أن لديه علاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الذي اعتاد الإقامة في غرفة نوم طفولة كوشنر في ليفينغستون، نيو جيرسي).
إن منطقة النقب هي صحراء حارة؛ مكان ما يزال قليلَ السكان حتى بعد طرد العديد من البدو الفلسطينيين. لكن لدى غزة إمكانيات لأن تكون منتجعا ساحليا وقاعدة لاستغلال إسرائيل احتياطيات الغاز الطبيعي في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط.
وهذا يفسر الاهتمام المستمر الذي مُنح لها ضمن الأجندة الصهيونية، الذي تجسد في تصريح كوشنر الصريح. ولكن، إذا كان لنا أن نحكم من خلال مراجعة التاريخ، فمن غير المرجح أن ينتقل الفلسطينيون من غزة إلى النقب -أو حتى إلى صحراء سيناء. سوف يقاتلون. وسوف يبقون.
في أيلول (سبتمبر) 1965، بعد عودته إلى فلسطين من موسكو، كتب توفيق زياد قصيدة "هنا باقون". ونشرتها في العام التالي في حيفا "مطبعة الاتحاد" إلى جانب أغنيته الكلاسيكية "أناديكم.. أشد على أياديكم"، التي لحنها المغني المصري الشيخ إمام وحفظها الأطفال الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم.. ("حملتُ دمي على كفي، وما نكستُ أعلامي").
عززت أحداث العام 1976 شعبية زياد في الناصرة، حيث بقي رئيسًا للبلدية حتى وفاته في العام 1994. وقد توفي، بشكل مأساوي، في حادث سيارة أثناء عودته من الضفة الغربية، حيث ذهب للترحيب بياسر عرفات في فلسطين بعد "اتفاقات أوسلو".
بينما نفكر في "يوم الأرض"، ونفكر في غزة، إليكم قصيدة الرفيق زياد "هنا باقون":
كأننا عشرون مستحيلْ
في اللد، والرملة، والجليلْ
هنا .. على صدوركم، باقون كالجدارْ
وفي حلوقكم
كقطعة الزجاج، كالصبارْ
وفي عيونكم
زوبعة من نارْ
هنا .. على صدوركم، باقون كالجدار
ننظف الصحون في الحاناتْ
ونملأ الكؤوس للساداتْ
ونمسح البلاط في المطابخ السوداء
حتى نسُلَّ لقمةَ الصغارْ
من بين أنيابكم الزرقاء
هنا على صدوركم باقون، كالجدار
نجوع .. نعرى .. نتحدى
ننشد الأشعارْ
ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهراتْ
ونملأ السجون كبرياءْ
ونصنع الأطفال .. جيلاً ثائرًا .. وراء جيل
كأننا عشرون مستحيل
في اللد، والرملة، والجليل
إنا هنا باقونْ
فلتشربوا البحرا
نحرس ظل التين والزيتون
ونزرع الأفكار، كالخمير في العجينْ
برودة الجليد في أعصابنا
وفي قلوبنا جهنمٌ حمرا
إذا عطشنا نعصر الصخرا
ونأكل التراب إن جعنا .. ولا نرحلْ
وبالدم الزكي لا نبخلُ .. لا نبخلُ .. لا نبخلْ
هنا .. لنا ماض .. وحاضر .. ومستقبلْ
كأننا عشرون مستحيل
في اللد، والرملة، والجليل
يا جذرَنا الحي تشبثْ
واضربي في القاع يا أصولْ
أفضل أن يراجع المضطهِد الحسابْ
من قبل أن ينفتل الدولابْ
لكل فعل : ... إقرأوا
ما جاء في الكتابْ!
* * *
*فيجاي براشاد Vijay Prashad: مؤرخ ومحرر وصحفي هندي. وهو زميل كتابة وكبير المراسلين في موقع "الرحالة" Globetrotter، ومحرر في مشروع LeftWord Books ومدير مركز "ثلاثي القارات: معهد الدراسات الاجتماعية. وهو زميل أول غير مقيم في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية. كتب أكثر من 20 كتابًا ، منها "الأمم الأغمق لونًا"، و"الأمم الأكثر فقرًا". أحدث كتبه هي "النضال يجعلنا بشرًا: التعلم من الحركات من أجل الاشتراكية"، ومع نعوم تشومسكي، "الانسحاب: العراق وليبيا وأفغانستان وهشاشة القوة الأميركية".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: History Says the Palestinians Will Remain

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