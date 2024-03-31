إرباك ومخاوف.. مسيرة تخترق دفاعات الاحتلال

إرباك ومخاوف.. مسيرة تخترق دفاعات الاحتلال
التاريخ
3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة.
التفاصيل لاحقا..
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