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إرباك ومخاوف.. مسيرة تخترق دفاعات الاحتلال

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة.

التفاصيل لاحقا..

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