حماس العراق: قصفنا هدفا حيويا في أراضينا المحتلة

حماس العراق: قصفنا هدفا حيويا في أراضينا المحتلة
التاريخ
3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يطلق عليها بـ (حماس العراق) إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم".
وليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان للموضوع علاقة بما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة، وما كشفته صحيفة إسرائيل اليوم من سماع لدوي انفجارات في مدينة إيلات، مشيرة إلى أن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.
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