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حماس العراق: قصفنا هدفا حيويا في أراضينا المحتلة

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقاومة الإسلامية في العراق أو ما يطلق عليها بـ (حماس العراق) إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم".
 وليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان للموضوع علاقة بما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة، وما كشفته صحيفة إسرائيل اليوم من سماع لدوي انفجارات في مدينة إيلات، مشيرة إلى أن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.

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