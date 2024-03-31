حماس: إنشاء الاحتلال مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية

حماس: إنشاء الاحتلال مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية
التاريخ
3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن ما كشف عنه من إنشاء الاحتلال مناطق إعدام بغزة هو جريمة حرب وحشية وانتهاك لكل أعراف وقوانين الحروب.
وأَضافت نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية ببدء تحقيق فوري في هذه الجرائم البشعة.
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