جيش الاحتلال يؤكد وقوع أضرار بأحد المباني في إيلات بعد سقوط مسيرة

MENAFN - Alghad Newspaper)كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات عقب إطلاق صافرات الإنذار.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.



وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن؛ تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.