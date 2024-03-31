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جيش الاحتلال يؤكد وقوع أضرار بأحد المباني في إيلات بعد سقوط مسيرة

3/31/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، أنه رصد مسيرة قادمة من الشرق، وأنها سقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون إصابات.
 كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات عقب إطلاق صافرات الإنذار.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بإصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.


وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن؛ تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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